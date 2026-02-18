Goal.com
علي سمير

استفز الجميع وتلقى عقابه من المغرب .. واقعة فينيسيوس ليست الأولى لبريستياني وتاريخه "المونديالي" لا يقف في صالحه!

أكثر من واقعة أخرى مثيرة للجدل للاعب الشاب بخلاف ما حدث مع فينيسيوس

يبادر بالسخرية من المنافسين ويستفزهم، وهو أول من يبكي عند الهزيمة أو تعرضه للرد القاسي، هذه ليست صفات فينيسيوس جونيور وحده، بل للاعب آخر لعب معه دور البطولة في مهزلة أمس، الثلاثاء، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس أثار حالة من الجدل من جديد، بسبب الطريقة التي احتفل بها بهدفه الوحيد الذي جعل فريقه يدخل مباراة الإياب بانتصار على أرض الفريق البرتغالي، ولكنه أيضًا حول القمة الأوروبية إلى حرب شوارع.

احتفال مبالغ فيه واستفزاز من فينيسيوس، تبعه إساءات عنصرية للبرازيلي وهجوم عنيف على الجماهير ضده، وشكوك حول جانلوكا بريستياني ووصفه نجم ريال مدريد بـ"القرد" مما يفسر سبب ركض فيني تجاه الحكم.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    هل ثبت أي شيء ضد بريستياني؟

    اللقطة أوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق، ولم يستطع أحد إثبات أي شيء ملموس على اللاعب الأرجنتيني، ليستمر اللقاء ويفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

    حتى الآن، لم يُثبت على بريستياني وصفه لفينيسيوس بهذا اللفظ، رغم شهادات نجوم ريال مدريد التي تؤيد هذه القصة، واللاعب نفسه خرج لنفي هذا الأمر.

    وقال الأرجنتيني:"أريد توضيح هذا الأمر، لم أقم بتوجيه أي إساءات عنصرية لفينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم كلماتي وظن أنه سمع بعض الأشياء غير الصحيحة".

    وأضاف:"أنا لست عنصريًا ولم أمارس هذا السلوك تجاه أي شخص، وللأسف تلقيت بعض التهديدات من لاعبي ريال مدريد بعد هذه المباراة".

    هناك نظرية تحمل الكثير من الوجاهة تقول:"لماذا استخدم بريستياني قميصه لتغطية فمه خلال حديثه لفينيسيوس لو كان بريئًا؟".

    وهذا أمر منطقي إلى حد كبير، مما يدفعنا للتفتيش في تاريخ اللاعب الأرجنتيني، الذي يؤكد احتمالية أن ما قاله لفينيسيوس لم يكن شيئًا بريئًا كما ادعى، ولم يقل له يا "أخي" كما أثير خلال الساعات الماضية، ولكنه لا يعني بالضرورة إثبات تهمة العنصرية ضده.

  • FBL-WC-U20-2025-ARG-COLAFP

    واقعة استفزاز سابقة

    اللاعب الأرجنتيني الشاب شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم العالم للشباب الأخيرة تحت 20 سنة، وخلال هذه المسابقة ظهرت بعض اللمحات من شخصيته التي تثير الشكوك حوله.

    القصة تعود إلى مباراة المكسيك والأرجنتين في ربع النهائي، حيث قامت جماهير منتخب التانجو باستفزاز الخصم من خلال بعض الأغاني والأهازيج التي أغضبت الفريق المنافس.

    الأمر وصل إلى قيام بعض لاعبي الأرجنتين بتقليد رقصة "تشيكا سانشيز" الشهيرة بصورة مهينة في غرفة الملابس بمشاركة بريستياني، مما تسبب في حالة من الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    بريستياني وقتها خرج لسكب المزيد من البنزين على النار، وقال في تصريحات صحفية نشرها موقع "soyfutbol":"نحن لا نعطي أي اهتمام للناس من المكسيك وتشيلي، فقط نقوم بهزيمتهم وإقصائهم من البطولة".

    وأضاف:"تشيلي لم تصعد من الأساس إلى ربع النهائي، فزنا على كولومبيا والمكسيك، حيث  تحدثا كثيرًا قبل اللعب ضدنا، ولكننا خسرنا النهائي من المغرب وأغلقنا أفواهنا تمامًا، سخروا مننا لكننا تعاملنا مع الأمر".

  • FBL-WC-U20-2025-ARG-MARAFP

    إنها الـ"Karma"

    بريستياني ظن أن الأمور ستمر مرور الكرام بعد سلوكه هو وبعض اللاعبين من الأرجنتين في كأس العالم للشباب، وأن الطريق سيكون سهلًا نحو الفوز باللقب، قبل أن تأتي المغرب!

    المنتخب المغربي فاز بثنائية نظيفة على نظيره الأرجنتيني، ليخرج لاعب بنفيكا باكيًا في صور انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي لفت أنظار جماهير تشيلي والمكسيك.

    هنا لعبت الـ"Karma" دورها، والتي تعني أنك قد لا تفلت من العقاب لو تعمدت إيذاء أحدهم، وربما تذوق من نفس الكأس أسرع من المتوقع، حيث انتشرت صوره وهو يبكي وسط احتفالات وسخرية من الجماهير التي تهكم عليها وحاول استفزازها.

    وللتأكيد مرة أخرى، نحن هنا لا نؤكد أن قيام بريستياني بهذه التصرفات يعني تأكيد إساءته العنصرية لفينيسيوس، هو مجرد ذكر فقط لأحداث مثيرة للجدل للاعب عمره 20 سنة فقط وتصدر عناوين الصحف لكل الأسباب الخاطئة!

