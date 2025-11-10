لإنقاذ نفسه .. جالينو يزيد الشكوك بـ"خطوة مفاجئة" في الأهلي بعد تجدد إصابته!

الجناح الأيسر البرازيلي ويندرسون جالينو تعرض للإصابة، قبل مباراة فريقه الأهلي ضد ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

وبسبب هذه الإصابة.. غاب جالينو عن مباراة ناساف كارشي؛ ثم عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد الهلال، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعاد جالينو للمشاركة مع الفريق الأهلاوي مجددًا؛ وذلك في مواجهة بيراميدز المصري، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

لكن.. النجم البرازيلي تعرض للانتكاسة في مواجهة بيراميدز؛ حيث شارك لمدة 30 دقيقة فقط، قبل أن يتم استبداله.

ونتيجة لتجدد إصابته؛ افتقد الأهلي لخدمات ويندرسون جالينو لفترة طويلة، حتى عاد ضد السد القطري يوم 4 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

إلا أن مأساة جالينو تواصلت بعد ذلك؛ ليغيب عن ديربي جدة الكبير بين الأهلي والاتحاد، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.