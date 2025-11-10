Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

لإنقاذ نفسه .. جالينو يزيد الشكوك بـ"خطوة مفاجئة" في الأهلي بعد تجدد إصابته!

ماذا فعل جالينو بعد إصابته المتكررة مع الأهلي؟!..

يبدو أن صبر النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قد نفد نهائيًا؛ وذلك بعد معاناته المتكررة مع الإصابة، في الفترة الأخيرة.

جالينو الذي انضم إلى الأهلي في يناير 2025، تألق في النصف الثاني من الموسم الماضي؛ قبل أن يُعاني بشكلٍ متكرر مع الإصابة، منذ بداية العام الرياضي الحالي.

    قرار مهم من جالينو بعد تكرار إصابته في الأهلي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ" مساء يوم الإثنين، اتخاذ النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قرارًا مهمًا في الساعات الماضية؛ للتخلص من لعنة الإصابة.

    الصحيفة كشفت عن استدعاء جالينو، طبيبًا متخصصًا من بلاده البرازيل؛ لمتابعة حالته الصحية، والإشراف على البرنامج العلاجي الذي يخضع له في مقر النادي الأهلي.

    هذه الخطوة تزيد الشكوك بشأن الجهاز الطبي للنادي الأهلي؛ والذي تعرض لانتقاداتٍ عنيفة للغاية، بسبب حالة جالينو تحديدًا.

    جالينو يأمل في عدم الخضوع لعملية جراحية

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "عكاظ" أكدت أن البرنامج العلاجي الذي سيخضع له ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تحت إشراف الطبيب الذي استدعاه اللاعب نفسه من البرازيل؛ سيشمل تسريع وتيرة تعافيه من الإصابة، وتهيئته للعودة إلى التدريبات الجماعية مجددًا.

    وشددت الصحيفة على أن جالينو، يأمل أن يسير هذا البرنامج على نحو جيد؛ حتى لا يضطر للخضوع إلى عملية جراحية، في النهاية.

    قصة جالينو مع الإصابة في النادي الأهلي

    الجناح الأيسر البرازيلي ويندرسون جالينو تعرض للإصابة، قبل مباراة فريقه الأهلي ضد ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وبسبب هذه الإصابة.. غاب جالينو عن مباراة ناساف كارشي؛ ثم عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد الهلال، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وعاد جالينو للمشاركة مع الفريق الأهلاوي مجددًا؛ وذلك في مواجهة بيراميدز المصري، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

    لكن.. النجم البرازيلي تعرض للانتكاسة في مواجهة بيراميدز؛ حيث شارك لمدة 30 دقيقة فقط، قبل أن يتم استبداله.

    ونتيجة لتجدد إصابته؛ افتقد الأهلي لخدمات ويندرسون جالينو لفترة طويلة، حتى عاد ضد السد القطري يوم 4 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    إلا أن مأساة جالينو تواصلت بعد ذلك؛ ليغيب عن ديربي جدة الكبير بين الأهلي والاتحاد، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    غضب ماتياس يايسله من جهاز الأهلي الطبي ولكن!

    المثير في الأمر أن الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ كان قد انتقد الجهاز الطبي في النادي؛ بسبب الجناح الأيسر ويندرسون جالينو.

    يايسله كشف - وهو غاضب - عن أن الجهاز الطبي أكد له جاهزية جالينو التامة، للمشاركة أساسيًا في مواجهة الأهلي وبيراميدز المصري، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ"؛ لكن الأمر لم يكن كذلك.

    بعد ذلك.. تراجع المدير الفني الألماني عن هجومه ضد الجهاز الطبي للفريق الأهلاوي؛ معربًا عن ثقته في جميع أفراده، وأنهم قادرين على إعداد اللاعبين المصابين بالشكل الأمثل.

    أرقام ويندرسون جالينو مع النادي الأهلي

    ويندرسون جالينو البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2025، قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو؛ وذلك بعد أن كان قريبًا من الغريم التاريخي الاتحاد، في صيف 2024.

    صفقة جالينو كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ50 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومع الفريق الأهلاوي.. سجل النجم البرازيلي 7 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 25 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    ويبقى أغلى أهداف جالينو؛ ذلك الذي سجله في فوز الأهلي (2-0) على نادي كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

