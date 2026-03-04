جاك فليتشر يتعرض لعقوبة طويلة بسبب استخدامه كلمة تمييزية، بينما يصدر لاعب مانشستر يونايتد الشاب اعتذارًا

وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أنا آسف حقًا على الكلمة المسيئة التي استخدمتها في لحظة غضب. على الرغم من أنني لم أكن أقصد استخدام هذا المصطلح كإهانة للمثليين، إلا أنني أدرك تمامًا أن مثل هذه اللغة غير مقبولة وقد اعتذرت على الفور بعد المباراة. أريد أن أوضح أن هذا الزلة اللحظية لا تعكس مطلقًا معتقداتي أو قيمي".

وأضاف النادي: "عمل مانشستر يونايتد مع جاك لتعزيز فهمه للغة التمييزية وأسباب ضررها. بالإضافة إلى مشاركته المستمرة في برامج الأكاديمية المنتظمة حول التنوع والشمول، سيشارك جاك أيضًا في تدريب تعليمي من خلال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. يفخر مانشستر يونايتد بكونه ناديًا شاملاً ومرحبًا. منذ إطلاق مبادرة All Red All Equal في عام 2016، قمنا بترسيخ المساواة والتنوع والشمول في كل ما نقوم به".