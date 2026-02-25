جاك غريليش يرد على الانتقادات "اللعينة والغبية" الموجهة إلى راحيم ستيرلينغ بعد ظهور زميله السابق في منتخب إنجلترا لأول مرة مع فينورد

وقد اعترف فان بيرسي سابقًا أن ستيرلينج سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يستعيد لياقته بعد فترة غيابه عن تشيلسي. وقال للصحفيين: "تدرب راحيم يوم الثلاثاء الماضي للمرة الأولى مع المجموعة. كانت تلك المرة الأولى التي ينضم فيها إلى المجموعة منذ عدة أشهر. عندما ترى الخيارات التي يتخذها في اللحظات الصغيرة، وسرعة تفكيره وتغييره، ترى أن اللاعبين الآخرين يلاحظون ذلك أيضًا ويستجيبون له. هكذا تسير الأمور.

"تريد أيضًا أن تثبت للآخرين أنك جيد أيضًا. كان ذلك واضحًا في تلك التدريبات. في رأيي، إنه لاعب ذو جودة استثنائية. أظهر ذلك في تلك التدريبات. استمتعت برؤية ذلك، وكذلك زملاؤه في الفريق.

"ما مدى جاهزيتك للمباريات بعد عدم اللعب لمدة ستة أشهر؟ هذا يعتمد على كيفية تجاوزه ليوم غد. يبدو الأمر إيجابياً. لكن علينا أن نكون حذرين معه. سنتحدث مع راهيم حول ذلك. إنه يحتاج إلى بعض الوقت ليتمكن من اللعب لمدة 90 دقيقة. لن يكون ذلك يوم الأحد ولن يكون الأسبوع المقبل أيضاً. لكننا سنحاول الوصول إلى ذلك في أقرب وقت ممكن. سنفعل ذلك بطريقتنا، بأسرع ما يمكن، ولكن بمسؤولية وهدوء".