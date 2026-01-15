Levante UD v Real Madrid CF - La LigaGetty Images Sport
محمد سعيد

"يوم هبوطه للدرجة الثانية سيكون الأسعد في حياتي" .. رئيس برشلونة الأسبق يفتح النار على ريال مدريد ويرد على إهانة فلورنتينو بيريز

جاسبارت يختلف مع لابورتا بشأن تصريحاته عن ريال مدريد..

في تصريحات مثيرة أدلى بها الرئيس الأسبق لنادي برشلونة خوان جاسبارت خلال ظهوره في بودكاست "سولو بارسا"، عبّر عن موقفه الصريح تجاه الغريم التقليدي ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يرى في وجوده أي ضرورة لكرة القدم، على عكس ما يعتقده كثير من مشجعي برشلونة.

واحتفى جاسبارت بسقوط ريال مدريد مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكد أن أسعد أيام حياته هو اليوم الذي سيهبط فيه الميرنجي إلى الدرجة الثانية.

تصريحات جاسبارت تعكس بوضوح حدة التوتر التاريخي بين الناديين، وتكشف عن موقف شخصي متشدد تجاه ريال مدريد ورئيسه، في وقت يطالب فيه بضرورة وحدة الصف داخل برشلونة لمواجهة أي إساءات خارجية.

  • أسبوع قاسٍ على ريال مدريد

    بعد الهزيمة من برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، رحل تشابي ألونسو عن مقعد قيادة ريال مدريد وتولى ألفارو أربيلوا المهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي.

    إلا أن ريال مدريد تذوق طعم الخسارة المُر أمام الفريق المغمور ألباسيتي في دور الـ16 من الكأس، بنتيجة (3-2)، ليتعرض الفريق لصدمة قوية في المباراة الأولى لأربيلوا، حيث سقط بثلاثية خارج أرضه، بتقدم ألباسيتي في مناسبتين عن طريق خافي فيار وخيفتي بنتانكور في الدقيقتين 42 و82.

    ريال عاد إلى الحياة مرتين، عن طريق فرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا، بالدقيقتين 45+3 و90+1، قبل أن يحسم أصحاب الأرض الأمور في الوقت القاتل بهدف ثالث عن طريق بنتانكور.

  جاسبارت يفتح النار على ريال مدريد

    جاسبارت يفتح النار على ريال مدريد

    قال جاسبارت في تصريحات جريئة لبودكاست "Only for Culés": "هناك العديد من مشجعي برشلونة الذين يعتقدون أن وجود ريال مدريد كمنافس رياضي هو أمر ضروري وإيجابي لكرة القدم. أما أنا، فقد مللت من القول إن أسعد يوم في حياتي سيكون اليوم الذي يهبط فيه ريال مدريد إلى الدرجة الثانية".

    وأضاف: "هناك فرق شاسع بين طريقتي في تشجيع برشلونة وبين الكثيرين الذين يرون أن وجود ريال مدريد ضروري؛ بالنسبة لي هو ليس ضروريًا بل هو زائد عن الحاجة".

    وتطرق الرئيس الأسبق لبرشلونة إلى علاقته برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قائلًا: "عندما أرى وجه بيريز .. أنا هنا أختلف مع رئيس النادي (لابورتا). نحن لم نقطع العلاقات مع ريال مدريد، لأن العلاقات لم تكن موجودة أصلًا! هم يكرهوننا كما نحن نكرههم – كراهية رياضية بالطبع".  

    كما عبّر جاسبارت عن رفضه الشديد لوصفه بـ"اللص" من قبل بيريز، موضحًا: "أن يتم نعتي بـ(اللص) من قبل فلورنتينو بيريز، فهذا أمر لا يمكنني قبوله. عندما يصفني باللص، فهو يصف كل مشجعي برشلونة وكل الكتالونيين بذلك".

  • الفصل بين ريال مدريد ورئيسه

    شدد جاسبارت على ضرورة الفصل بين رئيس النادي والكيان، مؤكدًا أن التنافس بين برشلونة وريال مدريد ممتد منذ أكثر من قرن، وقال: "يجب التمييز بين رئيس النادي والكيان. التنافس ضد مدريد موجود منذ 100 عام، وسأشرح يومًا ما خلال مسيرتي التي تمتد لـ30 عامًا كمسؤول في برشلونة، المرات التي كانت فيها الأخلاقيات غائبة من جانبهم وليس من جانبنا".

    وأضاف: "لقد وصفنا باللصوص ليحصل على بضعة تصفيقات في جمعية عمومية. وأنا هنا أنتقد أيضًا كل من يطمح لرئاسة برشلونة؛ من حقكم انتقاد الإدارة الحالية، لكن عندما يتم نعتنا باللصوص من الخارج، يجب أن نتحد جميعاً. لم يخرج أحد منهم ليرد على إهانات رئيس ريال مدريد".

  • ريال مدريد في مرمى النيران

    السقوط أمام برشلونة ومن بعده وداع الكأس على يد ألباسيتي، دفع قناة ريال مدريد للحديث بصراحة رافضة تجميل الأمور، منتقدة الصورة التي ظهر بها الفريق في ظهوره الأول تحت قيادة أربيلوا مع الاعتراف بعدم تحميل الذنب لمدربه المؤقت.

    وكانت أهم العبارات التي تم استخدامها :"مباراة سيئة للغاية وخسارة مستحقة، نحن غاضبون، ولكن لا يمكننا التحسر طويلًا".

    وقال أحد المحللين:"أربيلوا لا يتحمل الذنب، هذه المباراة كان يجب أن تكون نقطة تحول للفريق، لقد ضاع لقبان من ريال مدريد في غضون ثلاثة أيام".

  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    ما التالي لريال مدريد؟

    سيكون على ألفارو أربيلوا تجاوز هذه الكبوة سريعًا، الفريق لا يزال أمامه الكثير للقتال عليه رغم الخروج من كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر المحلي أمام برشلونة.

    ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولديه الفرصة للتعويض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقى من موسم 2025/2026.

    الفريق سيلعب يوم السبت 17 يناير الجاري أمام ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو، ويلتقي بعدها موناكو في إطار دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة أخرى لا يزال يحتفظ فيها ريال بحظوظه، ويحتل بها المركز السابع بـ12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر بعد 6 جولات.

