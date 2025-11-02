احتل نادي أرسنال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم متتالية، ورغم التطور المستمر والملحوظ، فإن حلم التتويج بأول لقب دوري منذ عام 2004 لا يزال بعيد المنال بالنسبة للمدرب ميكيل أرتيتا وفريقه الموهوب، لكن وفقًا لما يراه جاري نيفيل، فإن العقدة قد تنفك هذا الموسم، إلا إذا...
"لعدم امتلاكه صلاح أو فان دايك" .. جاري نيفيل يُرشح آرسنال للقب الدوري ويستبعد جوارديولا من السباق!
نيفيل لا يزال يعتقد أن آرسنال سيحصد اللقب
أكد المدافع الإنجليزي السابق مرة أخرى أنه لا يزال يرى أن أرسنال هو الفريق الذي يجب هزيمته هذا الموسم، معتبرًا إياهم الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري بفضل قوة التشكيلة التي يمتلكها المدرب ميكيل أرتيتا.
وكشف نيفيل في وقت سابق عن عدد النقاط التي يحتاجها الفريق لضمان اللقب، قائلاً في بودكاست جاري نيفيل "لا بد أن يكون هذا موسمهم، أليس كذلك؟ هذا هو الموسم الرابع على التوالي الذي أرى فيه أرسنال قادرًا على الفوز بالدوري، لكنهم ليسوا بالضرورة أفضل بفارق كبير، هم يحافظون على نفس مستويات الاتساق، وهذا كل ما يحتاجون إليه هذا الموسم للفوز باللقب. لن يضطروا لتحقيق 100 نقطة، ولا حتى 90 أو 95 نقطة، فالنقاط في منتصف الثمانينيات أو أواخرها ستكون كافية لمنحهم اللقب، وهم قادرون على ذلك."
وأضاف: "ذكرت سابقًا أن الفرق الأخرى غير مستقرة وغير موثوقة، لكن أرسنال هذا الموسم مختلف. هم فريق موثوق جدًا، يمكنك الاعتماد عليهم. طريقتهم في الدفاع رائعة، دائمًا متماسكون مع بعضهم البعض، ولا يتلقون أهدافًا بسهولة. لديهم تهديد هجومي في عدة مناطق. قد لا يمتلكون رأس حربة مذهل، لكن لديهم لاعب قوي وصادق في الأداء، وهذا يكفي لهم. لديهم [إبيريشي] إيزي، [نوني] مادويكي، [جابرييل] مارتينيلي، [لياندرو] تروسارد، والعديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف. لديهم [ديكلان] رايس الذي يمكنه تقديم الإضافة في الكرات الثابتة. كما أن لديهم أربعة مدافعين رائعين وثلاثة مدافعين مركزيين ممتازين."
- Getty Images Sport
"ليفربول هو الفريق الوحيد"
تحدث أسطورة مانشستر يونايتد إلى قناة NBC Sports قائلاً "انظر، أرسنال لا يزال بإمكانه فقدان اللقب من هذه النقطة، وأتفهم سبب محاولة ميكيل أرتيتا ولاعبي أرسنال، وحتى الجماهير، التقليل من فكرة أنه يجب عليهم الفوز هذا الموسم. لكنهم الفريق الأكثر استقرارًا، وقد كانوا يبنون هذا الأمر منذ ثلاثة أو أربعة مواسم. في الواقع، توقعت فوزهم باللقب خلال المواسم الثلاثة الماضية، وهم لم ينجحوا بالطبع. كنت أعتقد أنه كان يجب أن يكونوا منافسين الموسم الماضي عندما فاز ليفربول، لأنني اعتقدت أنه لو تراجع مانشستر سيتي، يجب أن يكون أرسنال هو الفريق الذي يستغل الفرصة. لن يكون هناك الكثير من الأعذار لأرسنال هذا الموسم، وهذا ليس ضغطًا عليهم، بل أرى أنهم أفضل فريق في الدوري ولديهم التشكيلة المناسبة. نحن فقط في نوفمبر، لذلك من الجنون القول إنه يجب الفوز باللقب الآن — لكنهم قادرون على ذلك، وإذا لم تكن ميكيل أرتيتا أو لاعبًا في أرسنال، يمكنك قول ذلك بثقة."
وأضاف: "السبب في ثقتي بفوز أرسنال باللقب هو أنه دائمًا ما تفكر فيما قد يوقف فريقًا. لو فقد ليفربول فيرجيل فان دايك أو محمد صلاح في المواسم السابقة، لكانوا في ورطة. لكن لا أستطيع التفكير في أي لاعب إذا فقده أرسنال الآن سيؤدي إلى فقدانهم للقب… حتى المدافعان المركزيان بفضل صفقات الصيف. كل مركز مغطى. كان بوكايو ساكا هو اللاعب المؤثر في الماضي، لكن نوني مادويكي حل محله عند إصابته. في كل مركز، لديهم بدائل بنفس المستوى أو بفارق بسيط جدًا. فمن يستطيع أن يمنعهم؟ أرسنال سيكون بحاجة لإيقاف نفسه ليخسر اللقب. لا أعتقد أن مانشستر سيتي سيعود إلى المستوى الذي كان عليه سابقًا ويلاحق أرسنال. بيب جوارديولا عبقري، لكنه لا يمتلك اللاعبين أو الفريق الذي يلعب بالمستوى المطلوب. ليفربول هو الفريق الوحيد القادر، لكنهم بحاجة للعودة إلى المسار بسرعة كبيرة."
ليفربول يعود إلى طريق الانتصارات
أنهى الريدز أخيرًا سلسلة هزائمه الأربع المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، بفوزه على أستون فيلا 2-0 على أرضه، ليحصد ثلاث نقاط مهمة ويصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مؤقتًا. استعاد محمد صلاح أخيرًا لمسته التهديفية، حيث كسر التعادل قبل أن يختتم رايان جرافنبرخ الفوز للبطل الإنجليزي الحالي.
- Getty Images
هل سيتمكن أرسنال أخيرًا من الفوز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟
بعد تعرضه لخيبات أمل في نهاية الموسم في المواسم القليلة الماضية، يبدو أرسنال أخيرًا كفريق متماسك ومستعد للذهاب حتى النهاية ورفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يوم السبت، سجل الفريق فوزه التاسع على التوالي في جميع المسابقات ضد بيرنلي في الدوري، ويحتل صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط.
وسيواجه الفريق سلافيا براج في مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل أن يسافر إلى سندرلاند لخوض مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 8 نوفمبر.