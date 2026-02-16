Getty/GOAL
جارود بوين سيحطم قلب داني داير؟! توقعات انتقالات ستخيب آمال والد زوجته المشجع المتعصب لفريق وست هام
تزوج بوين من عائلة داير التي تعشق نادي وست هام.
بوين، الذي يشغل منصب قائد النادي في ملعب لندن، مرتبط بعقد حتى صيف 2030. وهو الآن يفتخر بعلاقاته العائلية مع فريق هاميرز إلى جانب علاقاته المهنية، بعد أن تزوج من عائلة داير.
سيكون من الصعب قطع هذه الروابط، من الناحية الرياضية والعاطفية، حيث أن زوجته داني، المشاركة السابقة في برنامج Love Island، حريصة على تجنب الاضطرار إلى الابتعاد عن جذورها في إيست إند. وقد اعترفت سابقًا أن انتقال جارود سيكون أكبر كابوس لها.
ومع ذلك، فإن معاناة وست هام في 2025-26 تثير تساؤلات جدية حول المدة التي سيقضيها بوين في محيطه الحالي. إذا هبط الفريق، فمن المتوقع أن يغادر لاعب منتخب إنجلترا المرشح لكأس العالم بالتأكيد.
هل يمكن أن ينتقل بوين إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
عندما سُئل عما إذا كان بوين سيخالف رغبة والد زوجته بالانضمام إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال زمارا، نجم وست هام السابق، في حديثه مع Casino Groupsلـ GOAL: "أعتقد ذلك. إنهم في حالة جيدة الآن، وقد بدأوا يستعيدون مستواهم وقد يبتعدون عن ذلك. إذا هبطوا، فسوف يرحل.
"لا أعتقد أنه سيكون هناك نقص في الخيارات - وفي الأندية الجيدة أيضًا. سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام. أعلم أنه يحب النادي، ولكن عليك أن تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه هي الأولوية الرئيسية.
"سيكون مثل 'أولويتي الآن هي كأس العالم، هل يمكنني الانضمام إلى ذلك الفريق، هل يمكنني الحفاظ على وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد ذلك سننظر في الأمر'. لا أعتقد أن وست هام سوف يحقد عليه لرغبته في الرحيل ومحاولة تطوير مسيرته في مكان آخر".
عندما سُئل عما إذا كان الأمر بالنسبة لبوين "الآن أو أبدًا"، حيث أن رفض الانتقال في سن 29 سيجعله يبقى مع وست هام حتى بعد بلوغه الثلاثينيات، أضاف زامورا: "هذا سيجعل والد زوجته سعيدًا!"
خروج هامرز سيكون أسوأ كابوس لدايرز
وقد سبق أن أخبر مصدر موقع Heat عن يأس داير لرؤية بوين يظل قائداً على أرض الملعب في شرق لندن: "لطالما كانوا يمزحون بأن داني يفضل أن يخون جارود ابنته على أن يغادر وست هام. بالطبع، هو يتفهم أن جارود قد يضطر إلى المغادرة من أجل مستقبله المهني – لكنه يدعو الله أن يقلب الفريق الأمور رأساً على عقب وأن يمنح جارود وست هام فرصة أخيرة".
وقد سبق أن تحدث لاعب وست هام السابق والظهير الأيسر الدولي الإنجليزي السابق نايجل وينتربيرن إلى GOAL عن القرارات الكبيرة التي يواجهها بوين - حيث شبه وضعه بالوضع الذي واجهه أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز في ساوثهامبتون: "بالنسبة لي، كرة القدم هي مسألة طموح. أحيانًا يمكنك، كلاعب، أن تكون في النادي المناسب، في الوقت المناسب، ويمكن أن تحقق النجاح. مع بوين، من الصعب معرفة ما هي أفكاره الحقيقية.
"أنا لا أقول إنه يجب أن يضغط من أجل الانتقال، ولكن هل سيرغب في قبول عرض كبير إذا جاءه؟ هل سيقبل وست هام هذا العرض؟ إنه لاعب موهوب. من الصعب جدًا الحكم على ما إذا كان هذا اللاعب يريد الانتقال إلى المستوى التالي في الدوري الإنجليزي الممتاز - مما قد يعني، ربما، وقت لعب أقل قليلاً. في وست هام، من المؤكد أنه سيبدأ كل أسبوع إذا كان لائقًا، ولا أعتقد أن هذا موضع شك. إذا انتقلت إلى أحد الفرق الأربعة الأولى، يمكنك القول أن هذا قد يكون موضع شك - فقد لا تبدأ كل أسبوع.
"لقد رأينا شيئًا من هذا القبيل منذ سنوات، نفس النوع من المواقف، مع مات لو تيسييه. لم يكن يريد مغادرة ساوثهامبتون، ولكن كانت هناك بعض العروض الجيدة له. أعتقد أن مانشستر يونايتد كان أحدها في ذلك الوقت. كان يشعر بالراحة في مكانه وهذا ما كان يريده. عليك أن تحترم ذلك".
هل يستطيع وست هام الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
كان بوين حضوراً ساحراً لفريق وست هام خلال الموسمين الماضيين، حيث سجل 34 هدفاً خلال الموسمين الماضيين. وقد سجل ثمانية أهداف هذا الموسم، مما أعطى فريق هامرز الأمل في الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا يزال أمامهم فارق خمس نقاط ليتجاوزوه من أجل الخروج من منطقة الهبوط، مع بقاء 12 مباراة على نهاية الموسم.
