جادون سانشو وصديقته ساويتي يظهران معاً لأول مرة علناً، حيث اصطحب لاعب مانشستر يونايتد الفاشل مغنية الراب الأمريكية لتناول العشاء في باريس
سانشو وسويتي في باريس خلال عطلة عيد الحب
تم التقاط صور للاعب المنتخب الإنجليزي سانشو وهو يستمتع بأمسية مع ساويتي - واسمها الحقيقي ديامونتي كيافا فالنتين هاربر - أثناء توجههما لتناول العشاء في العاصمة الفرنسية باريس.
كان من الواضح أنهما في مدينة الحب لقضاء عطلة ما بعد عيد الحب، بعد أن تم تصويرهما في باريس يوم الأحد. لم يتمكن سانشو من اصطحاب شريكته في 14 فبراير لأنه كان يلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي مع أستون فيلا في ذلك اليوم ضد نيوكاسل - حيث شارك كبديل في المباراة التي خسرها فريق أوناي إيمري 3-1.
ارتدى سانشو وسويتي ملابس أنيقة لقضاء ليلتهما في الخارج، على الرغم من أنهم ارتدوا ملابس ثقيلة لمواجهة برد الشتاء القارس الذي لا يزال يضرب أوروبا. كان الثنائي في حالة معنوية عالية حيث ابتسما للكاميرات التي التقطت صورهما وهما يغادران فندقهما لتناول الطعام والشراب.
في اليوم التالي، شوهدا مرة أخرى - بزي أكثر عصرية - أثناء زيارتهما لمكتبة شكسبير آند كومباني الشهيرة. واستمر عرض حبهما حيث أمسكا بأيدي بعضهما مرة أخرى أثناء دخولهما المكان.
كيف أثار سانشو شائعات عن علاقة غرامية مع ساويتي
سانشو، الذي يبدو أنه سيخسر مكانه في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم هذا الصيف بعد أن عانى من تراجع مستواه في النادي، ترددت شائعات لأول مرة عن علاقته مع ساويتي في عام 2025.
أثناء الاحتفال بفوز تشيلسي في نهائي دوري الأبطال - خلال فترة إعارته للبلوز - شوهدت صورة مغنية الراب البالغة من العمر 32 عامًا على شاشة قفل هاتف سانشو. ومنذ ذلك الحين، اشتعلت التكهنات.
وأثار سانشو المزيد من الشائعات عندما حصل على وشم يحمل اسم صديقته الجديدة. شوهد في استوديو أبولو للتاتو والبيرسينغ في كاليفورنيا. شاركوا صورة على حسابهم على إنستغرام للمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا وهو يحصل على وشم بكلمة Qiava - الاسم الأوسط لساويتي - على رقبته، خلف أذنه اليسرى.
لاعب حر: سانشو يرى أن عقده مع مانشستر يونايتد على وشك الانتهاء
بينما يجد سانشو الراحة والاستقرار بعيدًا عن الملعب، يواجه مستقبلًا غير مؤكد في وظيفته اليومية. من المقرر أن تنتهي عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف، مما سيجعله لاعبًا حرًا.
وقد مر بفترة عصيبة في أولد ترافورد منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في عام 2021 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار). وسجل 12 هدفًا فقط في 83 مباراة مع يونايتد، مما أدى إلى تراجعه في الترتيب الهجومي.
كان من الصعب الحصول على فرصة للعب أساسياً في أستون فيلا، حيث سجل هدفاً واحداً فقط معهم، لكن إيمري لم يغلق الباب أمام عرض صفقة دائمة لهذا الجناح المراوغ.
قال مدرب أستون فيلا مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان قد تمت مناقشة تمديد إقامة سانشو في وست ميدلاندز: "ليس بعد، لكنه لاعب رائع. نأمل أن يساعدنا من خلال زيادة قدراته في هيكلنا كما يفعل الآن.
"سيحتاج إلى عقد آخر، وربما يمكن أن يكون هنا. إذا لعب كرة القدم بأفضل ما لديه، فسوف نرغب في ضمه. ولكن قد تكون هناك فرق أخرى مهتمة به أيضًا".
مباريات أستون فيلا 2025-26: التالي لمنافسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
فيلا، الذي تأهل بأمان إلى دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، سيعود إلى الملاعب يوم السبت عندما يستضيف فريق ليدز. ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال.
