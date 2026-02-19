(C)Getty images
ثيباوت كورتوا لديه نادٍ جديد! حارس مرمى ريال مدريد يصبح مساهماً في النادي الفرنسي
كورتوا ينضم إلى مشروع لومان كأحدث مساهم
وفقًا لتقرير RMC Sport عقب بيان رسمي صادر عن نادي لومان لكرة القدم يوم الخميس، انضم كورتوا إلى النادي بصفته أحدث مساهم فيه، وسيسعى إلى الاستفادة من خبرته كحارس مرمى عالمي فائز بدوري أبطال أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني لمساعدة النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية على الصعود وتعزيز هدفه في أن يصبح أحد أكبر الأندية في فرنسا.
انضم اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى لومان من خلال شركته الاستثمارية NxtPlay Capital. أكملت المجموعة البرازيلية Outfield عملية الاستحواذ لتصبح المساهم الأكبر في لومان، مع انضمام كورتوا إلى جانب مساهمين أقلية آخرين مثل ديوكوفيتش وماسا وماغنوسن، على الرغم من أن حارس مرمى ريال مدريد هو الأول من بين الأربعة الذي ينتمي إلى عالم كرة القدم.
ليمان تصدر بيانًا بعد استثمار كورتوا
وكتب لومان في بيان للنادي: "ثيبو كورتوا، الحارس الأسطوري والفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، يجلب خبرة عالية المستوى، سواء داخل الملعب أو خارجه".
وتابع البيان: "بعد أن استحوذت المجموعة البرازيلية OutField على حصة في نادي لومان لكرة القدم هذا الصيف، فإنها تخطو الآن خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إتمام الاستحواذ على النادي إلى جانب مجموعة معززة من الرياضيين المشهورين عالمياً والمستثمرين الأوروبيين.
ويهدف هذا الالتزام المتزايد إلى تسريع وتوطيد التطور الهيكلي لنادي لومان. وبالتعاون مع تيري غوميز، رئيس النادي، ستوفر OutField الموارد اللازمة لدعم وتوسيع نمو المشروع.
"أحد أركان المشروع قيد التنفيذ بالفعل: إنشاء مركز تدريب مخصص لتنمية المواهب المحلية. على المدى المتوسط، الهدف هو جعل نادي لومان لكرة القدم معيارًا وطنيًا في تنمية الشباب، مما يجعله محركًا استراتيجيًا للنمو ومصدرًا مستدامًا للمواهب للفريق الأول."
نادي فرنسي يضع خططًا طموحة للمستقبل
وأضاف بيان النادي: "مع اقتراب عامه العاشر كرئيس للنادي، سيظل تييري غوميز في قلب المشروع الذي بدأه في عام 2016: بناء نادٍ منظم وقوي على المدى الطويل.
"على مدى تسع سنوات، تم القيام بعمل مكثف لتعزيز تنظيم النادي، وتطوير تدريب الشباب، ودعم نمو قسم السيدات، وتوحيد جميع أصحاب المصلحة في نادي لومان: اللاعبون، والموظفون، والمتطوعون، والشركاء، والمشجعون.
"الطموح هو بناء نادٍ لكرة القدم طموح ومستدام، متجذر في تراث المدينة الشهير في رياضة السيارات وهوية علامة تجارية معترف بها عالميًا. الأولويات هي تعزيز الأداء الرياضي وتطوير العلامة التجارية للنادي، محليًا ودوليًا، من أجل إطلاق العنان الكامل للإمكانات الرياضية والتجارية لنادي لومان".
المستقبل مشرق لـ "فرنش ريكسهام"
أطلق على فريق لومان لقب "ريكسهام الفرنسي" بسبب تشكيلته المليئة بالنجوم من الملاك المشاهير، بينما يسير كورتوا على خطى زملائه في فريق لوس بلانكوس كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، اللذين استثمرا في أندية في الماضي. استثمر مبابي 12.6 مليون جنيه إسترليني (16.9 مليون دولار) في نادي SM Caen الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثالثة في يوليو 2024، بينما يعد فينيسيوس المستثمر الأكبر في نادي FC Alverca البرتغالي الذي يلعب في الدرجة الأولى، والذي صعد إلى الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي.
يعكس وصول كورتوا إلى لومان طموحات النادي الفرنسي في أن يصبح مشهورًا في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، بفضل استثمارات ودعم رياضيين عالميين مثل البلجيكي وديوكوفيتش.
يحتل لومان حاليًا المركز الخامس في الدوري الفرنسي الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر تروي بعد 23 مباراة. وقد صعد النادي من الدوري الوطني، الدرجة الثالثة في كرة القدم الفرنسية، في 2024/25 ولم يشارك في الدوري الفرنسي الأول منذ 2009/10، حيث قضى خمسة مواسم فقط في الدرجة الأولى في تاريخ النادي. مع استثمار ودعم كورتوا الذي يضاف إلى ملكيته البارزة الحالية، يأمل النادي أن يتغير هذا الوضع قريبًا.
