ثمانية أهداف وتعادل محبط.. "مثير للشفقة ومخجل" جماهير اليونايتد غاضبة في ليلة باسم هيتشكوك!

لم يكن مفاجئًا أن يسارع جمهور اليونايتد عبر الإنترنت للتعليق على الحادثة، مطالبين بتفسير لعدم طرد سيمينيو، خاصة في ظل النتيجة النهائية المحبطة.

قال أحد المشجعين (@UTDKara): "الدوري الإنجليزي يقف ضد مانشستر يونايتد، كيف لا تعتبر هذه بطاقة حمراء واضحة لسيمينيو؟ أداء تحكيمي مثير للشفقة ومخجل من رابطة الدوري".

وأضاف آخر (@UTDFaithfuls) مرفقًا صورة للواقعة: "سيمينيو لم يحصل على بطاقة حمراء بسبب هذا؟؟؟"

واستذكر (@FreddyQuinne) حادثة وقعت قبل بضع سنوات، طُرد فيها كاسيميرو بسبب تصرف مماثل، قائلاً: "تذكروا عندما حصل كاسيميرو على بطاقة حمراء بسبب نفس الفعل تمامًا الذي قام به سيمينيو للتو".

ووافقه الرأي المستخدم (@DigitisedLipstk) معلقاً: "لا يُسمح لكاسيميرو بإمساك لاعب من ياقته، لكن سيمينيو يستطيع إمساك لاعب من عنقه... حسناً".

وأخيراً، أعربت (@AnnemarieDray) عن ذهولها من اكتفاء لاعب بورنموث بالإنذار الأصفر، قائلة: "أنا آسفة، ونعم أنا منحازة، لكنني أحاول دائمًا أن أكون عادلة، وأنا مذهولة تمامًا من عدم طرد سيمينيو. لو كان كاسيميرو مكانه لتم إيقافه لنهاية الموسم بعد شيء كهذا".