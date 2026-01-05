Theo HernandezGetty
بدا وكأنه تعمد الإنذار .. تيو هيرنانديز يتلقى إشادة بتصرفه "الغريب" في مباراة ضمك!

وليد الفراج يرد على "خطأ" السالمي بطريقة كوميدية..

"الاهتمام بأدق التفاصيل".. كان ذلك الوصف الذي أطلقه الناقد الرياضي عماد السالمي، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول أدائه في مباراة ضمك، التي شهدت صعود الأزرق لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي، مستفيدًا من تعثر جاره النصر.

النصر ظل مسيطرًا على صدارة دوري روشن، على مدار 11 مباراة متتالية (مع تأجيل الجولة العاشرة)، قبل أن يتنازل عنها، في الجولة الثالثة عشرة، بخسارته أمام الأهلي (2-3)، في كلاسيكو الإنماء.

الهلال استغل تعثر النصر في آخر جولتين، بالتعادل مع الاتفاق والسقوط أمام الأهلي، ليرتقي إلى الصدارة، بفوزه على ضمك (2-0)، في أبها.

  • تصرف غريب من تيو هيرنانديز

    وأثار الفرنسي تيو هيرنانديز، الظهير الأيسر للهلال، جدلًا حول لقطته الغريبة، في الدقيقة 90+2، حيث بدا وكأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء، بداعي إضاعة الوقت، أثناء محاولة تنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يتخلى عنها إلى روبن نيفيش من أجل تسديدها.

    ورغم ذلك، إلا أن السالمي أشاد بتلك اللقطة، خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد"، باعتبارها ضمن اهتمام الهلال بأدق التفاصيل، موضحًا أن الظهير الفرنسي تعمد الحصول على الإنذار الذي سيتسبب في إيقافه خلال مباراة الحزم، وذلك من أجل التحضير للجولة التالية التي ستشهد مباراة الديربي مع النصر.

    وتحصّل ظهير ميلان السابق، على 4 بطاقات صفراء في دوري روشن السعودي، منذ بداية الموسم، حيث نال الإنذار أمام الاتحاد والنجمة والخليج ثم ضمك، في الجولات 6 و8 و11 و13، ليتقرر إيقافه في مباراة الجولة المُقبلة أمام الحزم.

    ظهير بدرجة هدّاف!

    ويعد تيو هيرنانديز، سلاحًا أساسيًا في كتيبة سيموني إنزاجي، ليس لأدواره الدفاعية فقط، بل بسبب مساهماته الهجومية، حيث يعتمد عليه إنزاجي في شن الهجمات من الطرف الأيسر، فضلًا عن مهارته في إحراز الأهداف.

    هيرنانديز الذي يلعب كظهير أو وسط أيسر مع إنزاجي، تمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين في 20 مباراة، بجميع المسابقات، حيث وقع على "5" أهداف في دوري روشن السعودي، وهدفين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • خطأ كوميدي

    وضمن تحليل السالمي لأداء الهلال، والذي تمكن من إغلاق المنافذ الهجومية أمام ضمك، بسبب تجنب الوقوع في فخ الدفاع المتقدم، ارتكب عماد خطأ تم التعامل معه بشكل كوميدي.

    وقال السالمي إن ضمك لم يسدد أي كرة على مرمى الهلال، على عكس الاتحاد الذي سدد 4 كرات على مرماه، والاتفاق الذي استقبل 3 تسديدات ضمكاوية.

    هنا، تعامل الإعلامي وليد الفراج، بشكل ساخر، مع ما قاله السالمي؛ مؤكدًا أن ضمك لم يلتقِ بالاتحاد بعد هذا الموسم، فيما علق بقوله "هناك عدوى بالبرنامج".

    وأكمل السالمي بقوله إن الهلال لعب بانضباط دفاعي عالٍ جدًا أمام ضمك، ولم يسمح بوجود أي خطورة على مرمى الحارس محمد الربيعي، كما أن إنزاجي أبى تعريض لاعبيه لخطأ الطرد، حيث قام فورًا باستبدال الثنائي حمد اليامي وكنو بعد حصولهما على بطاقة صفراء.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    ما ينتظر الهلال

    ومن المنتظر أن يبدأ الهلال مهمته الشاقة للحفاظ على الصدارة، حيث يواجه الحزم، الذي يقوده النجم السوري عمر السومة، الخميس، قبل أن تشتعل المواجهة بمباراة الديربي بين الهلال والنصر، في 12 يناير، على ملعب المملكة آرينا، ضمن الجولتين 14 و15 من دوري روشن السعودي.

    وتربعت كتيبة سيموني إنزاجي في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، ليبتعد الهلال بفارق نقطة وحيدة عن جاره النصر، قبل جولتين من الديربي المنتظر.

    وبخلاف صعوده لصدارة دوري روشن، فإن الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي خسارة، مع الوصول للجولة الثالثة عشرة، مع تأجيل مباريات الجولة العاشرة، كما بات الزعيم أول فريق يسجل في 41 مباراة متتالية خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي، فضلًا عن عدم الخسارة على مدار 17 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

