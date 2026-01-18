AFP
بين صراع الهبوط في إسبانيا وإنجلترا .. تير شتيجن يستقر على فريقه الجديد
تير شتيجن يستعد لمغادرة برشلونة
تقنياً، لا يزال تير شتيجن قائداً لبرشلونة، لكنه على وشك الرحيل بعد أن أصبح زائداً عن الحاجة، بذل النادي جهداً مالياً كبيراً للفوز بسباق التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول جارسيا الصيف الماضي، وبعد أن غاب تير شتيجن عن معظم الموسم الحالي بسبب الإصابة، يستغل فترة الانتقالات الشتوية في يناير لتأمين انتقاله وزيادة وقت لعبه قبل حملة ألمانيا في كأس العالم 2026.
وست هام يتقدم بعرض للحصول على حارس مرمى ألمانيا
وفقًا لـ talkSPORT، كان وست هام أحد الأندية التي أبدت اهتمامًا بـ تير شتيجن هذا الشهر، وقع الهامرز مع مادس هيرمانسن من ليستر سيتي الصيف الماضي، لكنه لم يشارك سوى في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يتم استبعاده لصالح سلفه ألفونس أريولا.
وسط هذه الحالة من عدم اليقين بين القائمين على حراسة المرمى وصراعهم المستمر ضد الهبوط، تواصل وست هام مع تير شتيجن لتقييم اهتمامه بالانتقال على سبيل الإعارة، لكنه وجد أنه لا يحبذ الانتقال من إسبانيا إلى إنجلترا.
جيرونا يتحرك لضم تير شتيجن
بدلاً من ذلك، يقترب تير شتيجن من الانتقال على سبيل الإعارة إلى جيرونا، جار برشلونة الكتالوني، الذي يحتل حالياً المركز التاسع في الدوري الإسباني ولكن بفارق 7 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط التي كان يحتلها في الأسابيع الأولى للموسم.
تشير التقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيتنازل عن جزء كبير من راتبه الضخم من أجل إتمام الصفقة، مع موافقة برشلونة على دفع معظم راتبه حتى أثناء وجوده في نادٍ آخر.
يأمل تير شتيجن أن يكون حارس مرمى ألمانيا الأساسي في كأس العالم هذا الصيف بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، وقد صرح المدير الفني يوليان ناجلسمان بالفعل أنه لن يستدعي اللاعبين إذا لم يكونوا أساسيين في أنديتهم. حتى بعد عودته من الإصابة الشهر الماضي، وجد تير شتيجن نفسه على مقاعد البدلاء في برشلونة، بما في ذلك في فوز الفريق 2-0 على راسينج سانتاندير في كأس الملك، حيث قام الحارس الأساسي جارسيا بعدة تصديات رائعة للحفاظ على تقدم فريقه.
على الرغم من أن هذا الانتقال إلى جيرونا ليس دائمًا، إلا أنه من المرجح أن يشير إلى نهاية مسيرة تير شتيجن مع برشلونة. لقد خاض 423 مباراة مع النادي وفاز بـ 19 لقبًا، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا الأخير في عام 2015.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المفترض أن يصبح تير شتيجن على الفور الحارس الأول لفريق جيرونا متقدماً على الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ونجم توتنهام السابق باولو جازانيجا، حيث يسعى الفريق الإسباني للتأهل إلى البطولات الأوروبية بعد مشاركته لموسم واحد في دوري أبطال أوروبا.
في غضون ذلك، يمكن لبرشلونة أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط في صدارة الدوري الإسباني يوم الأحد عندما يزور ريال سوسيداد. وقد قلص ريال مدريد الفارق إلى نقطة واحدة بفوزه 2-0 على ليفانتي يوم السبت، حيث تعرض العديد من نجومه للصياح والاستهجان بعد خسارته أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني وما تلاها من إقالة مفاجئة لخابي ألونسو.
أما وست هام، فلا يزال يبحث عن تعزيزات إضافية في يناير في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبتعد الآن بخمس نقاط عن منطقة الأمان بعد فوزه على منافسه توتنهام هوتسبير 2-1، بينما تعادل نوتنغهام فورست، صاحب المركز 17، مع أرسنال 0-0.
