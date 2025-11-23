"إنه الوحيد الذي يملك الحقيقة" .. تيباس يُهاجم تصريحات فلورنتينو بيريز بشأن إقامة مباريات خارج إسبانيا!

وبعد فترة قصيرة، عاد خافيير تيباس للحديث عبر منصة "إكس" ليرد على بعض النقاط التي ذكرها فلورنتينو بيريز أمام أعضاء ريال مدريد.

قال تيباس: "قيل الكثير عن مباراة ميامي.. والقليل جدًا كان مطابقًا للواقع".

ثم شرح النقاط التالية: "مشروع مباراة ميامي جاء ضمن الاتفاقيات مع شركة "ريليفانت" التي وافقت عليها لجنة 2018 بالإجماع. وكانت اتفاقيات معلنة ولم يطعن ريال مدريد فيها مطلقًا".

"في عام 2020، تمت مناقشة المشروع مجددًا بحضور ريال مدريد دون اعتراض منه".

"جمعية رابطة الدوري ليست جهة مختصة لرفض إقامة مباراة رسمية خارج إسبانيا (وفقًا للوائح)".

"جميع الإجراءات القانونية اتُبعت، والجهة الوحيدة التي تقرر إن كانت المباراة "تُفسد" المنافسة أم لا هي الفيفا، وليس الرابطة أو الاتحاد الإسباني أو ريال مدريد".

"لا برشلونة ولا فياريال كانا سيحصلان على مبالغ مالية إضافية، فياريال فقط كان سيُعوض عن جماهيره المسافرة، وبرشلونة لن يحصل على شيء".

"خلال اجتماعات الميزانيات لعامي 2024/2025 و2025/2026، جرى شرح كل التفاصيل الاقتصادية بحضور ريال مدريد".

"باختصار: مشروع مباراة ميامي كان مشروعًا قانونيًا، ومعلومًا، وصوتت عليه الهيئات المختصة، ولم يعترض ريال مدريد عليه عندما كان الوقت مناسبًا".