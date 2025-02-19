ابن ميسي وقع ضحية أيضًا! .. خدعة تستهدف نجل كريستيانو رونالدو مع النصر والاتحاد يرد!

العيون على نجلي رونالدو وميسي "في انتظار السير على خطى الأسطورتين"!..

على مدار أكثر من 15 سنة، تنافس الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، على "الأفضل" في العالم؛ قبل أن يقررا الرحيل عن الملاعب الأوروبية نهائيًا.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، بدأ مسيرته في نادي سبورتنج لشبونة؛ قبل أن يتنقل بين مانشستر يونايتد "مرتين" وريال مدريد ويوفنتوس، وصولًا إلى النصر في يناير 2023.

أما ميسي "37 سنة".. تدرج في مختلف الفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة؛ قبل أن يضطر للرحيل في صيف 2021، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي، لينتقل إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي في صيف 2023.

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والآن.. تتجه الأنظار إلى كريستيانو جونيور "ابن" رونالدو، وتياجو "نجل" ميسي؛ على أمل أن يسيرا على نهج هاتين الأسطورتين الخالدتين في عالم الساحرة المستديرة.