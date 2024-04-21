تياجو موتا .. صانع المجد القريب لبولونيا الذى "تجاهله" برشلونة ورحب به مانشستر يونايتد ويوفنتوس!

هل يصل تياجو موتا للقمة سريعًا؟

أصبح تياجو موتا، مدرب فريق بولونيا الإيطالي أكثر المدربين جذبًا للانتباه حاليًا وهو على وشك صنع التاريخ بعد اقترابه من قيادة فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان آخر ظهور لفريق بولونيا في بطولة قارية منذ 22 عاماً في بطولة كأس إنترتوتو، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس يهتمون بالتعاقد مع المدرب البرازيلى الإيطالي بعد نجاحه العظيم مع فريق بولونيا هذا الموسم.

وعندما أعلن تشافي، في شهر فبراير الماضي رحيله عن فريق برشلونة بنهاية الموسم، سُئل ديكو، المدير الرياضي للنادي الإسبانى عما إذا كان مدرب بولونيا تياجو موتا، مرشحًا لخلافته، وقال لصحيفة "La Vanguardia" :"أنا لا أتابع عمل موتا بشكل منتظم لأنني لست معتادًا على متابعة فريقه الإيطالي".

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وكان ذلك تصريحًا مثيرًا من المدير الرياضي لبرشلونة نظرًا للعمل الرائع الذي يقوم به موتا، منذ بداية الموسم مع فريق بولونيا واهتمام الفرق الكبرى التي تفكر في تغيير مدربها بضمه هذا الصيف.