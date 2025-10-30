حلمه سيتحول إلى حقيقة .. رسالة مؤثرة من تياجو سيلفا بعد استدعاء ابنه لتمثيل منتخب إنجلترا

غالبًا ما تحدث سيلفا عن فخره بمشاهدة إياجو وشقيقه الأكبر إيساجو وهما يلاحقان حلمهما الكروي في إنجلترا. خلال موسمه الأخير في تشيلسي، اعترف أنه لا شيء يسعده أكثر من رؤية ولديه يلعبان بقميص النادي.
وقال: "بالنسبة لي، سيكون حلمًا أن أراهم يلعبون بشكل احترافي في تشيلسي. أحب مشاهدتهم، في النهاية، وأحاول مساعدتهم بقدر ما أستطيع. أحب رؤية أطفالي يلعبون هنا، وزوجتي موجودة هنا طوال الوقت وتريد حضور كل مباراة خارجية. أعتقد أنها تدرك أن الوقت ينفد قليلاً، لذا تريد الاستفادة القصوى من السنوات القليلة المتبقية من مسيرتي. عندما جئت إلى هنا، شعرت بالحب من النظرة الأولى، لأكون صادقاً، وما زلت فخوراً جداً بوجودي هنا".
بينما يثير إياجو ضجة مع منتخب إنجلترا تحت 15 عامًا، بدأ شقيقه إيساجو البالغ من العمر 16 عامًا في صنع اسم لنفسه في كوبهام. تم اختيار المهاجم الواعد مؤخراً في قائمة إنزو ماريسكا للفريق ب في دوري أبطال أوروبا.
وإذا حقق إيساجو ظهوره الأول مع الفريق الأول قريباً، فسيحقق حلم والده الذي طالما تمنى أن يرى أحد أبنائه على الأقل يلعب مع الفريق الأول لـ تشيلسي. ومع استمرار سيلفا في لعب كرة القدم في الدوري الممتاز مع فلومينينسي في سن 41، يمكن القول إن التميز في كرة القدم متأصل في جينات عائلة سيلفا.