زهيرة عادل

تياجو بيتارك .. مَن جاء ليجفف دموع ريال مدريد رغم أنف فكر بيريز لكن معاناة لامين يامال قد تتكرر معه!

النقطة المضيئة الوحيدة تقريبًا وسط خسارة ريال مدريد أمام خيتافي..

لأن سبع دقائق سابقًا أمام بنفيكا في ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كانت كافية للاستشار خيرًا به، قال القدر كلمته ليصعد مؤشره فجأة إلى 55 دقيقة كاملة .. هذا ما حدث مع موهبة ريال مدريد الشاب تياجو بيتارك في غضون أسبوعين فقط.

صاحب الـ18 عامًا وجه نفسه أساسيًا لأول مرة في تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي يوم الإثنين، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني 2025-2026، إلى إثر معاناة إدوارد كامافينجا من آلام في الأسنان.

ورغم أنه كان أحد أفضل لاعبي الميرينجي في شوط مواجهة خيتافي الأول إلا أن مدربه ألفارو أربيلوا فاجأه باستبداله في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني.

لكنها خطوة مفهومة إلى حد ما، في ظل البحث عن إضافة هجومية، لتعويض التأخر بهدف وحيد، لذا استبدله بالجناح البرازيلي رودريجو، وإن كانت لم تؤتِ بثمارها، وخسرت كتيبة أربيلوا المباراة 0-1.

  • 55 دقيقة كما يقول كتاب لاعبي الوسط

    بمشاركته أساسيًا أمام خيتافي، دخل تياجو بيتارك تاريخ النادي الملكي، إذ أصبح ثان أصغر لاعب إسباني يشارك أساسيًا في الدوري الإسباني بالقرن الـ21 (18 عامًا و211 يومًا).

    يسبق صاحب الـ18 عامًا فقط خافي جارسيا الذي لعب أساسيًا مع ريال مدريد ضد راسينج سانتاندير في عام 2004، بينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا و314 يومًا.

    أما بالحديث عما قدمه بيتارك في دقائق مشاركته، فهي 55 دقيقة كما يقول كتاب لاعبي الوسط، حيث السيطرة على الكرة، القدرة على الخروج من الضغط بذكاء كبير ومهارة رائعة، المشاركة في بناء اللعب وصناعة الفرص، بجانب قدرته على استخلاص الكرة من لاعبي الخصم بطريقة "السهل الممتنع".

    الميزة الأخيرة تحديدًا تجلب في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وقتما قرر بيتارك التقدم للضغط على آخر مدافع لخيتافي في وسط ملعبه، وبسهولة ممتنعة استخلص الكرة من تحت أقدامه، قبل أن يمرر إلى زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليضعه على انفراد تام بالمرمى، لكن الأخير سدد الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم.

    ضف على كل ذلك، اللعب بثقة كبيرة بين الجماعية واستعراض مهاراته في الخروج من الضغط، وكأنه لاعب مخضرم وليس صاعد من الأكاديمية حديثًا، حتى أحرج الفرنسي أوريليان تشواميني؛ صاحب الظهور الباهت من جانبه رغم فارق الخبرات.

    الآن ريال مدريد ربما يجفف دموعه

    منذ نهاية موسم 2023-2024، وريال مدريد يبكي على ما خسره في وسط الملعب باعتزال نجمه الألماني توني كروس .. وزاد هذا البكاء بنهاية الموسم الماضي (2024-2025)، مع رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش نحو ميلان.

    هذا الثنائي أفقد الميرينجي الكثير من قوته في وسط الملعب، وزادت خسائره مع التراجع الكبير في مستوى الإنجليزي جود بيلينجهام بعد جراحة الكتف.

    وكلما سُئل المدريديون عن حلول، ينظرون إلى الغريم برشلونة، قائلين: "لو بأيدينا لتعاقدنا مع بيدري!".

    لكن يبدو أن ريال مدريد يمتلك الآن نسخة من بيدري، إن لم يكن بإمكانه التفوق عليه، وفقًا للمؤشرات الأولية التي أظهرها تياجو بيتارك في الثلاث مباريات التي شارك بها.

    هذا ليس عبثًا، إنما بمقارنة النجوم من حول بيدري في برشلونة وترجمة مجهوده لثمار حقيقية، والنظر للاعبي ريال مدريد من حول بيتارش الليلة أمام خيتافي – على سبيل المثال – إذ أن جميعهم يعاني تقريبًا من سوء مستوى.

    هل يغير ريال مدريد من فكره؟

    لطالما اعتمد ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز على قوته المالية، لتقوية الفريق بالنجوم، بحثًا عن مكاسب قريبة وتتويج سريع بالبطولات.

    وحتى عندما يفكر الملكي في المواهب الصاعدة، يلجأ للخارج بالتعاقد مع فرانكو ماتانتونو وإندريك وغيرهم الكثيرين.

    في المقابل، كان برشلونة يعتمد على أكاديميته بصورة أكبر، في ظل الأزمة المالية التي مر بها السنوات الماضية.

    تلك الحالة أوهمت الكثيرين بأن أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا" ليست ولادة، وليس بها من يستحق اللعب بجوار نجوم الفريق الأول.

    لكن شخصية تياجو بيتارك وما قدمه فنيًا أمام خيتافي من شأنه أن يعيد فتح ملف "لا فابريكا" في ريال مدريد بقوة من جديد.

    أزمة لامين يامال قد تتكرر

    بعيدًا عن ريال مدريد والصراع الذي سيدور به بشأن مواهب "لا فابريكا" بعد مشاهدة بيتارك، هناك صراع من نوع آخر سيتجدد خلال الفترة المقبلة..

    هذا الصراع سيكون بين المنتخب الإسباني ونظيره المغربي، هو نفسه الذي عاشه لامين يامال؛ نجم برشلونة، قبل سنوات قبل أن يختار تمثيل لاروخا في الأخير، ما عرضه لهجوم كبير من المغاربة هو ووالده.

    كذلك تياجو بيتارك ينحدر من أصول مغربية، إذ ولد جده في المملكة المغربية لأبوين إسبانيين، بعد هجرتهم على إثر الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي.

    وقد حاول الجامعة المغربية لكرة القدم بالفعل إقناعه بتمثيل أسود الأطلس تحت 18 عامًا، وهو الخطوة التي لم يكن يمانعها بيتارك، لكن تدخل الجانب الإسباني على الخط، دفعه للتراجع سريعًا، رغم تدخل الأسطورة المغربية نور الدين نيبت، وكذلك وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي الأول.

    الآن الفرصة سانحة للمغرب لمحاولة جديدة مع بيتارك وسط بروزه مع الفريق الأول لريال مدريد، وقبل أن ينجح المنتخب الإسباني الأول في الدفع به في مباراة رسمية.

