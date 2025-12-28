استضاف النجم البرازيلي الأسبق روماريو، نظيره الألماني تونس كروس؛ لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، عبر قناته على "يوتيوب"، في لقاء كشف خلاله الأخير عن أفضل من مر خلال مسيرته وكذلك الأصعب.
"لم يكن عدوانيًا ولكن!" .. توني كروس: لهذا السبب نجولو كانتي أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتي
ما القصة؟
الأسطورة البرازيلي كان قد قام بتعليق حذائه بشكل نهائي في يوليو 2024، بينما كان لاعبًا في أمريكا آر جيه البرازيلي.
وبعدها بخمسة أشهر فقط تقريبًا، قام بإطلاق قناة خاصة له عبر منصة "يوتيوب"، تحديدًا في أواخر ديسمبر من عام 2024.
وتحظى هذه القناة بمتابعة أكثر من 513 ألف مشتركًا، فيما نُشر بها 394 فيديو متنوع ما بين محتوى خاص بالدوري البرازيلي، وآخر لقاءات مع نجوم سابقين، وغيرها من الفيديوهات الخاصة بكرة القدم.
أما عن آخر ضيوف قناة روماريو فهو توني كروس، الذي اعتزل هو الآخر في يوليو 2024..
أفضل مدرب وأفضل لاعب
روماريو قام بسؤال النجم الألماني السابق عن أفضلل مدرب عمل معه طوال مسيرته، ليجيب: "الإيطالي كارلو أنشيلوتي (المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لمنتخب البرازيل)، لأنه أكثر مدرب فهم أكثر من أي شخص آخر كيف يدير فريقًا كبيرًا، وما هو مهم حقًا للمجموعة، وحديثي هنا لا يقتصر على جوانب كرة القدم فقط".
أما عن أفضل لاعب زامله في الملعب، فوقع اختيار كروس على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي الحالي، ومن رافقه لسنوات في ريال مدريد (من 2014 إلى 2018).
وبسؤاله عن أكثر لاعب برازيلي أُعجب به، أجاب: "بالنسبة لي رونالدينيو؛ لقد كان استعراضيًا ورائعًا".
أصعب ملعب ومباراة لا تُنسى
بالانتقال إلى الملاعب، فقد قام روماريو بتخيير كروس بين أليانز أرينا؛ الخاص ببايرن ميونخ، وسانتياجو برنابيو؛ معقل ريال مدريد، ليقع اختيار النجم السابق على الأخير، واصفًا إياه بـ"أفضل ملعب في العالم".
وبشأن مباراة واحدة لا ينساها في الملاعب، علق توني كروس: "لن أقول مباراة البرازيل وألمانيا (7-1)، ليس هنا! (يضحك)، سأختار نهائي دوري أبطال أوروبا 2017".
في النهائي القاري 2017، حقق ريال مدريد الفوز أمام يوفنتوس برباعية مقابل هدف وحيد، حيث سجل ماريو ماندجوكيتش هدف اليوفي الوحيد، فيما تولى كريستيانو رونالدو "هدفين"، كاسيميرو وماركوس أسينسيو مهمة إحراز أهداف الملكي.
أصعب خصم واجهه
أخيرًا، عندما حان دور أصعب خصم واجهه توني كروس من ناحية الرقابة، كانت إجابته "النجم الفرنسي نجولو كانتي"؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي حاليًا، ومن واجهه عدة مرات سواء عندما كان الأخير في تشيلسي أو على المستوى الدولي بين منتخبي الديوك والمانشافت.
في حق كانتي، قال الألماني: "لم تكن مواجهة كانتي صعبة لأنه عدواني جدًا أو عنيف، لكن لأنه كان يركض كثيرًا أو لا يزال يركض بالفعل، لكنني لم أعد ألعب ضده".
وأضاف: "كان يبدو لي دائمًا وكأن هناك اثنين من كانتي في الملعب، كان يركض في كل مكان".
تاريخ مواجهات كانتي وكروس
الثنائي الألماني والفرنسي تقابل ست مرات بينما كان الأول ممثلًا لريال مدريد والثاني لتشيلسي..
المواجهات كافة كانت في دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر البلوز مرتين، فيما خسروا ثلاث مرات، وتعادلا سويًا مرة وحيدة.
وقد أطاح ريال مدريد بقيادة الألماني تشيلسي من دوري الأبطال مرتين؛ الأولى في موسم 2021-22، والثانية في 2022-2023، كلتاهما من دور ربع النهائي.
فيما كانت الغلبة لتشيلسي مرة وحيدة في نسخة 2020-21، حيث العبور من نصف النهائي على حساب الميرينجي.
- Getty Images Sport
مسيرة كانتي في الملاعب
صاحب الـ34 بدأ مسيرته الكروية في ناديي بولون وكاين الفرنسيين، قبل اتخاذ خطوة الاحتراف الخارجي في أغسطس 2015، حيث الانتقال لليستر سيتي الإنجليزي.
مع الفريق الإنجليزي، خاض كانتي 40 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين، على مدار موسم 2015-2016، حيث وضع بصمته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي وقتها.
وفي صيف 2016، انتقل كانتي لتشيلسي، ليشارك معه في 269 مباراة بمختلف البطولات، محرزًا 13 هدفًا وصانعًا لـ16 آخرين.
فيما حقق مع البلوز ستة ألقاب متنوعة؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
بينما غادر القارة العجوز في صيف 2023، متجهًا نحو الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث خاض معه – حتى الآن – 96 لقاء بمختلف البطولات، وسجل تسعة أهداف، فيما صنع عشرة آخرين، محققًا لقبي الدوري المحلي وكأس السوبر المحلي.