توم برادي يتعاون مع زلاتان إبراهيموفيتش، حيث حصل لاعب كرة القدم الأمريكية الأسطوري ومساهم نادي برمنغهام سيتي على قميص ميلان مخصص له

يحظى برادي بدعم كبير للمساعدة في جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى برمنغهام، حيث صرح المدافع السابق للبلوز ستيفن كار مؤخرًا لموقع GOAL: "أعتقد أن هذا هو هدفهم. يمكنك أن ترى ما الذي يبنونه في الملعب الذي أطلقوه مؤخرًا - إنه مخصص للدوري الإنجليزي الممتاز، وليس لدوري كرة القدم. لا بد أن يكون ملعبًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

"أعلم أن هناك أمور أخرى مرتبطة به، مثل دوري كرة القدم الأمريكية وكل شيء، لكنهم يستعدون الآن للوصول إلى حيث يريدون. إنهم طموحون للغاية. لكن هناك حدود لما يمكنك إنفاقه، الأمر بهذه البساطة. ترى ذلك في نيوكاسل أيضًا - النادي الأغنى في العالم لكنهم لا يستطيعون شراء من يريدون. هنا يحتاجون إلى خطط.

"إنهم بحاجة إلى عدد لا بأس به من اللاعبين. إذا بقوا في دوري الدرجة الثانية، فعليهم أن يوطدوا أقدامهم ثم يبنوا. إنهم بحاجة إلى لاعبين جدد. الأمر يتعلق بما يمكنهم جلبه، وما يحدهم وما يمكنهم إنفاقه. لطالما كان لديهم أكاديمية جيدة هناك، فهم ينتجون بعض اللاعبين الشباب الجيدين. لكن كما ترى، مع الملعب وكل شيء، فإنهم طموحون للغاية.

"يُظهر الملعب مقدار الأموال التي سينفقونها. هذا الملعب لا يساوي شيئًا إلا إذا كنت في الدوري الممتاز، فهو لا يناسب الدوري الإنجليزي - مع التكاليف وكل ذلك. ترى ملعب توتنهام وما أنفقوه، لقد أنفقوا ثروة، لكنهم في الدوري الممتاز. هذا ملعب الدوري الممتاز، لذا آمل أن يفعلوا ذلك ويصعدوا. أعتقد أنك سترى إنفاقًا. أعتقد أنه سيكون تحت السيطرة، ولن يكون إنفاقًا غبيًا، لكنك سترى أسماء أكبر تعود إلى برمنغهام".