توماس فرانك يعترف بأن توتنهام في وضع "يائس" بعد أن أعلن عن أخبار سيئة بشأن إصابة ديجان كولوسيفسكي وديستيني أودوجي.
الضغط يصل إلى نقطة الغليان مع استمرار سلسلة الهزائم
أصبحت الأجواء في ملعب توتنهام هوتسبير سامة مع وصول الموسم المحلي للنادي إلى نقطة تحول حرجة. عانى توتنهام من بداية سيئة لعام 2026، حيث فشل في تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبع محاولات وتراجع إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب. بعد هزيمة محبطة 2-0 أمام مانشستر يونايتد، أصبح الفريق اللندني الآن على بعد ست نقاط فقط من منطقة الهبوط، وهو واقع كان يبدو غير متصور في بداية الموسم.
على الرغم من أن أداء الفريق في البطولات الأوروبية قد أدى إلى تأجيل تنفيذ الحكم مؤقتًا، إلا أن الضغط على المدرب فرانك أصبح الآن هائلاً. بدأ المشجعون في التعبير علناً عن إحباطهم، مع تزايد المطالبات بتغيير القيادة بعد كل أسبوع دون فوز. يبدو الفريق فاقداً للثقة والاستقرار الدفاعي، ومع وجود جدول مباريات صعب في الأفق، لم تعد احتمالية الانجرار إلى صراع حقيقي من أجل البقاء مجرد نظرية هامشية، بل أصبحت خطراً ملحاً. تعتبر زيارة نيوكاسل يوم الثلاثاء مباراة لا بد من الفوز بها بالنسبة للمدرب الذي يقاتل بشكل متزايد من أجل الحفاظ على وظيفته.
فرانك "يائس" لتحقيق النصر
أثناء حديثه مع وسائل الإعلام، سُئل فرانك عما إذا كان فريقه الآن متورطًا رسميًا في صراع الهبوط. وأجاب بتقييم صريح للغاية للحالة المعنوية للنادي.
وقال: "لا شك أننا نرغب بشدة في الفوز بالمباريات. بشدة". "وأنا أركز على مباراة نيوكاسل غدًا. إنها فرصة رائعة أمامنا لمواجهة فريق جيد. هذا هو الأمر الأهم. هل يمكننا الخروج غدًا والحصول على ثلاث نقاط؟ سيكون ذلك رائعًا. ثم نتقدم من هناك ونتطلع إلى الأمام. هذا ما نحتاج إلى فعله. وهذا هو التركيز الرئيسي".
وعندما سُئل عن استخدامه لكلمة "مستميت"، أضاف فرانك: "ربما كان بإمكاني صياغة ذلك بشكل مختلف. لكنني أعتقد أن هناك شيئًا ما، يجب أن يكون هذا الشعور. يجب أن يكون هذا الشعور عندما لا نفوز بما يكفي. طريقة عملي، ونحن جميعًا مختلفون، هي أنه إذا لم تفز بما يكفي، فإنك تفعل كل ما في وسعك، وتفعل في الواقع أكثر من ذلك بقليل، وتعمل بجدية أكبر، لأنك تعلم أن هذه هي الطريقة للخروج من اللحظات الصعبة. هذا ما أتوقعه من اللاعبين، وأعتقد أن هذا ما أراه منهم بالفعل. أعتقد أنهم يجرون بجد، ولهذا السبب أنا منزعج جدًا لأننا لم نتمكن من تحقيق أي شيء في مباراة مانشستر يونايتد، لأنه كان سيكون هناك خمس مباريات، وأنا مقتنع أنه في حالة 11 ضد 11، كنا سنحقق شيئًا ما".
إصابات أودوجي وكولوسيفسكي
النشرة الطبية التي قدمها فرانك زادت من الشعور بالكآبة الذي يحيط بالنادي. وأكد أن الظهير الأيسر الإيطالي ديستيني أودوجي هو أحدث لاعب رئيسي ينضم إلى غرفة العلاج التي تضم بالفعل جيمس ماديسون وبيدرو بورو وريتشارليسون وبن ديفيز وغيرهم. وقام فرانك بتحليل التشخيص والتوقعات المقلقة بشأن الغياب الطويل الأمد لديجان كولوسيفسكي.
وأضاف: "نعم، للأسف، ديستيني يعاني من إصابة في أوتار الركبة. سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة إلى خمسة أسابيع". "بالطبع، إنها عملية مستمرة لجعله أكثر قوة كل يوم. لذا فهي عملية طويلة الأمد. إنها مزيج من أشياء مختلفة، مثل التمارين في صالة الألعاب الرياضية، والتعافي، والتدريب، والإدارة، وحجم المباريات، وكل ذلك". "
وأضاف: "كيفن [دانسو]، التقى بالاستشاري والمسألة تسير قدماً. لا يزال أمامه أسابيع قبل أن يصبح جاهزاً. [كولوسيفسكي] لديه موعد آخر في نهاية هذا الأسبوع حيث سنعرف المزيد، ولكن بالطبع خارج تشكيلة دوري أبطال أوروبا، فهذا مؤشر على أنه لن يكون جاهزاً غداً".
فرانك يدافع عن روميرو ويؤكد عودة سبنس
في خبر إيجابي نادر، أكد فرانك أن جيد سبنس تعافى من إصابة في ربلة الساق ويمكنه سد الفراغ الذي خلفه أودوجي وكريستيان روميرو الموقوف. أمضى فرانك معظم المؤتمر الصحفي في الدفاع عن قائده، الذي يبدأ عقوبة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد مانشستر يونايتد.
وأضاف: "سنفقد لاعبين اثنين غدًا [روميرو وأودوجي]، لكن جيد سبنس عاد". "وأعتقد أن [رادو] دراغوسين سيكون في حالة جيدة عند عودته. لذا، أعلم أننا سنشكل فريقًا قويًا للغاية غدًا أيضًا. ومن ثم، نأمل أن يعود المزيد من اللاعبين إلى الفريق بعد ذلك".
وعندما سُئل عما إذا كان روميرو لا يزال يعتبر قائدًا بعد طرده الأخير وانتقاده العلني للنادي قبل أيام، قال: "أعتقد أنه قائد. لقد قلت ذلك من قبل؛ إنه قائد شاب. لذا، فهو يتعلم كل يوم. سأستخدم مثالاً. أتذكر عندما كنت في الثلاثين من عمري، كنت أعتقد أنني في قمة العالم. لم أكن قريباً من المستوى الذي أنا عليه اليوم من حيث القيادة وفهم الأمور.
"وعندما يكون لديك لاعب يلعب بشغف وحماس كبيرين، فإن مثل هذه الأمور قد تحدث أحيانًا. هذا لا يعني أنه لا يجب أن يتعلم من ذلك. بالطبع، عليه أن يتعلم من ذلك للمضي قدمًا".
