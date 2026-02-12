توماس توخيل يمدد إقامته في إنجلترا ويوقع عقدًا جديدًا حتى عام 2028

تحدث توخيل عن سعادته بتوقيع عقد جديد. وقال: "أنا سعيد جدًا وفخور بتمديد فترة عملي مع إنجلترا. لا يخفى على أحد أنني أحببت كل دقيقة قضيتها حتى الآن في العمل مع لاعبيّ ومدربيّ، وأنا متشوق لقيادتهم إلى كأس العالم. إنها فرصة رائعة وسنبذل قصارى جهدنا لنجعل بلدنا فخورًا بنا.

لقد تلقيت الكثير من الدعم من مارك، وجميع زملائي في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومن المشجعين أينما ذهبت، لذا لم أتردد عندما طُلب مني الاستمرار في هذا العمل الذي أحلم به. ستكون بطولة يورو 2028 بطولة خاصة للغاية، وكمدرب، لا يوجد ما تريده أكثر من التنافس مع الأفضل على أكبر مسرح ممكن".

وأضاف مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "أنا سعيد للغاية بتعهد توماس بالبقاء معنا حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. كان هو الشخص المناسب لهذا المنصب عندما انضم إلينا في حملة كأس العالم، وقد عزز سمعته خلال التصفيات. نحن نعلم أن اللاعبين يدعمونه، والتماسك داخل المجموعة واضح للجميع.

"لا يوجد ببساطة مرشح أفضل في عالم كرة القدم. بفضل خبرته في المباريات الكبيرة ومعرفته وشغفه، يمنح الفريق أفضل فرصة للنجاح - هذا الصيف وفي بطولة أمم أوروبا التي تقام مرة كل جيل على هذه الشواطئ بعد عامين.

"في توماس وأنتوني والفريق الأوسع، لدينا مزيج مثالي من التدريب الإنجليزي والخبرة الدولية. يظل تركيزهم الكامل منصبًا على تقديم أفضل أداء ممكن هذا الصيف، وبتأمينهم مبكرًا لعام 2028، قمنا بإزالة أي احتمال لتشتت الانتباه بسبب إعادة التفاوض على العقود حول البطولة."