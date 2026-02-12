Getty
توماس توخيل يمدد إقامته في إنجلترا ويوقع عقدًا جديدًا حتى عام 2028
تولى توخيل، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا في يناير 2025، بعد أن وافق على تولي المهمة قبل ذلك ببضعة أشهر. كان عقده الأول قصيرًا نسبيًا، حيث كان من المقرر أن يكمل دورة كأس العالم.
حقق الفريق تقدمًا مثاليًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026، حيث يُعتبر منتخب الأسود الثلاثة أحد المرشحين للفوز باللقب العالمي على الأراضي الأمريكية الشمالية. تولى توخيل مهمة إنهاء 60 عامًا من المعاناة الدولية لمنتخب إنجلترا للرجال، ووقع الآن عقدًا مع الأسود الثلاثة حتى عام 2028.
توشيل مرتبط بمانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد
ومع ذلك، فقد أثيرت تساؤلات حول مستقبله قبل أن يحقق أول لقب له، كما تمت مناقشة عودته إلى التدريب المحلي. ويُقال إن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، في الوقت الذي يستعد فيه لتعيين خليفة دائم لروبن أموريم، مع تولي مايكل كاريك المسؤولية المؤقتة عن الشياطين الحمر في الوقت الحالي.
ويقال إن توتنهام، الذي أقال توماس فرانك، معجب به أيضًا، في حين أن ريال مدريد هو فريق آخر من الفرق الكبرى يعمل حاليًا تحت قيادة مدرب مؤقت، حيث حل ألفارو أربيلوا محل تشابي ألونسو. وتثار تساؤلات حول ما إذا كان بيب جوارديولا سيظل في مانشستر سيتي الموسم المقبل، وما إذا كان لويس إنريكي سيوافق على شروط جديدة في باريس سان جيرمان.
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على علم بهذه الشائعات، وقد تحرك لضمان بقاء توخيل على رأس الفريق في المستقبل، حيث تم توقيع اتفاقية لبطولة أمم أوروبا "المنزلية" في عام 2028، وتم ختمها وتسليمها.
توخيل يستمتع بحياته في كرة القدم الدولية
تحدث توخيل عن سعادته بتوقيع عقد جديد. وقال: "أنا سعيد جدًا وفخور بتمديد فترة عملي مع إنجلترا. لا يخفى على أحد أنني أحببت كل دقيقة قضيتها حتى الآن في العمل مع لاعبيّ ومدربيّ، وأنا متشوق لقيادتهم إلى كأس العالم. إنها فرصة رائعة وسنبذل قصارى جهدنا لنجعل بلدنا فخورًا بنا.
لقد تلقيت الكثير من الدعم من مارك، وجميع زملائي في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومن المشجعين أينما ذهبت، لذا لم أتردد عندما طُلب مني الاستمرار في هذا العمل الذي أحلم به. ستكون بطولة يورو 2028 بطولة خاصة للغاية، وكمدرب، لا يوجد ما تريده أكثر من التنافس مع الأفضل على أكبر مسرح ممكن".
وأضاف مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "أنا سعيد للغاية بتعهد توماس بالبقاء معنا حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. كان هو الشخص المناسب لهذا المنصب عندما انضم إلينا في حملة كأس العالم، وقد عزز سمعته خلال التصفيات. نحن نعلم أن اللاعبين يدعمونه، والتماسك داخل المجموعة واضح للجميع.
"لا يوجد ببساطة مرشح أفضل في عالم كرة القدم. بفضل خبرته في المباريات الكبيرة ومعرفته وشغفه، يمنح الفريق أفضل فرصة للنجاح - هذا الصيف وفي بطولة أمم أوروبا التي تقام مرة كل جيل على هذه الشواطئ بعد عامين.
"في توماس وأنتوني والفريق الأوسع، لدينا مزيج مثالي من التدريب الإنجليزي والخبرة الدولية. يظل تركيزهم الكامل منصبًا على تقديم أفضل أداء ممكن هذا الصيف، وبتأمينهم مبكرًا لعام 2028، قمنا بإزالة أي احتمال لتشتت الانتباه بسبب إعادة التفاوض على العقود حول البطولة."
قرعة دوري الأمم الأوروبية ومساعي التأهل لكأس العالم: إنجلترا في 2026
وسيحضر قرعة دوري الأمم الأوروبية في بروكسل يوم الخميس. إنجلترا موجودة في المجموعة الثالثة وستواجه إحدى الفرق المصنفة في المجموعات الأولى، وهي البرتغال أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا. ستبدأ المنافسة في سبتمبر، وستقام النهائيات الصيف المقبل.
تزعم صحيفة "التايمز" أن "الفوز بالبطولة هو أحد أهداف إنجلترا، ويرغب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في أن يتولى توخيل المسؤولية عن ذلك". ومع ذلك، "سيتم تقييمه بناءً على سجله في البطولات الكبرى، وخاصة كأس العالم". ستخوض إنجلترا مباريات ودية مع أوروغواي واليابان في مارس.
ثم ستواجه نيوزيلندا وكوستاريكا في مباريات ما قبل كأس العالم التي ستقام في فلوريدا، قبل الانتقال إلى معسكر تدريبي في كانساس سيتي. ستبدأ مسيرتها نحو اللقب العالمي بمواجهة منافستها في المجموعة L كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو. ثم ستواجه غانا في بوسطن يوم 23 يونيو وبنما بعد أربعة أيام في نيوجيرسي.
