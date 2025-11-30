أوقف الحكم مباراة الدوري الهولندي بين أياكس أمستردام وجرونينجن في الدقيقة السادسة، بعد أن أطلقت مجموعة من المشجعين المتعصبين مئات الألعاب النارية تكريماً لمشجع توفي مؤخراً. وقرر الحكم باس نيجويس في البداية تعليق المباراة لمدة نصف ساعة قبل أن يقرر إيقافها نهائياً، حيث استمر إطلاق الألعاب النارية بعد عودة الفريقين إلى الملعب.
تكريمًا لوفاة مشجع .. شغب الجمهور يُوقف مباراة في الدوري الهولندي
مشاهد مروعة في أمستردام
بعد وقت قصير من انطلاق المباراة في ملعب يوهان كرويف أرينا، أشعل مشجعو الألتراس مشاعل وأطلقوا ألعاب نارية نحو أرضية الملعب. أدى ذلك إلى تأخير كبير.
تظهر مقاطع فيديو من الملعب الألعاب النارية وهي تسقط على أرضية الملعب، مما أدى إلى اشتعال النيران مؤقتًا في بعض أجزاء العشب.
أثناء توقف المباراة، تحدث نيجيوس إلى ESPN قائلاً: "إذا كنت تريد الإضرار بناديك، فعليك الاستمرار في القيام بأشياء مثل هذه. هذا أمر مخزٍ".
بدا أن العديد من لاعبي أياكس استنكروا هذه المظاهرة، حيث لوح القائد دافي كلاسن بذراعيه تجاه مشجعيه في حالة من عدم التصديق، بينما ظهر المهاجم ووت فيجورست وهو يهز رأسه في البث التلفزيوني.
بعد التوقف الثاني، أضاف الحكم: "لم أعد أستطيع ضمان سلامة اللاعبين. لن أفعل ذلك بعد الآن".
بعد ذلك بوقت قصير، تم إلغاء المباراة رسمياً، حيث قررت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما تعليق المباراة بشكل دائم بناءً على نصيحة الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB).
- AFP
بيان أياكس بعد إلغاء مباراة جرونينجن
أدان أياكس تصرفات المشجعين المسؤولين عن المشاهد المروعة في بيان رسمي جاء فيه: "يعتبر أياكس ما حدث في الملعب الليلة فضيحة كبرى. نعتذر لكل من تأثر بأي شكل من الأشكال. لقد تعرضت سلامة المشجعين واللاعبين للخطر. هذا أمر غير مقبول. نحن ننأى بأنفسنا بشكل قاطع عن هذا السلوك غير اللائق. لا مكان للألعاب النارية في الملعب.
"تم تفتيش المشاهدين في القسم المتضرر من الملعب. كما تم استخدام الكلاب للكشف عن الألعاب النارية، سواء داخل الملعب قبل فتحه أو عند دخول المشاهدين. كما تم تنفيذ تدابير وقائية أخرى. على الرغم من ذلك، لم نتمكن من منع حدوث هذه الحالة.
"سنقوم بالطبع بمراجعة لقطات الكاميرات لمحاولة تحديد الجناة والتحقيق بطرق أخرى لمعرفة المسؤولين. إذا أدى ذلك إلى تحديد الجناة، فسنتخذ الإجراءات المناسبة."
مشاكل جماهير أياكس
كما دعا نيجيوس هالسيما إلى التحقيق في القضايا الجارية المتعلقة بمشجعي أياكس، والتدابير الأمنية المتخذة في ملعب يوهان كرويف أرينا.
كانت هناك قصص ملحوظة حول عنف المشجعين في مباريات أياكس خلال السنوات القليلة الماضية. في الموسم الماضي، تصدرت الاشتباكات بين مشجعي كرة القدم المحليين والشرطة ومشجعي مكابي تل أبيب العناوين الدولية، في حين وصفت المشاهد العنيفة التي سبقت مباراة أياكس عام 2023 مع منافسه اللدود فينورد بأنها "مروعة". كان الزوار متقدمين 3-0 عندما تم إلغاء المباراة في الدقيقة 56، حيث ألقى مشجعو الفريق المضيف مشاعل وألعاب نارية على أرض الملعب. بعد المباراة، حاول مشجعو أياكس اقتحام الملعب.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المرجح جدًا أن تستمر المباراة الآن خلف أبواب مغلقة، كما كان الحال مع مباراة فينورد وأياكس التي تم إلغاؤها في عام 2023. استمرت تلك المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الزوار، ولكن مع تعادل أياكس وجرونينجن 0-0 بعد خمس دقائق فقط من اللعب، يمكن إعادة هذه المباراة بالكامل.
من المتوقع أن تعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) عن موعد جديد للمباراة في غضون الأسبوعين المقبلين.