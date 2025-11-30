تكريمًا لوفاة مشجع .. شغب الجمهور يُوقف مباراة في الدوري الهولندي

بعد وقت قصير من انطلاق المباراة في ملعب يوهان كرويف أرينا، أشعل مشجعو الألتراس مشاعل وأطلقوا ألعاب نارية نحو أرضية الملعب. أدى ذلك إلى تأخير كبير.

تظهر مقاطع فيديو من الملعب الألعاب النارية وهي تسقط على أرضية الملعب، مما أدى إلى اشتعال النيران مؤقتًا في بعض أجزاء العشب.

أثناء توقف المباراة، تحدث نيجيوس إلى ESPN قائلاً: "إذا كنت تريد الإضرار بناديك، فعليك الاستمرار في القيام بأشياء مثل هذه. هذا أمر مخزٍ".

بدا أن العديد من لاعبي أياكس استنكروا هذه المظاهرة، حيث لوح القائد دافي كلاسن بذراعيه تجاه مشجعيه في حالة من عدم التصديق، بينما ظهر المهاجم ووت فيجورست وهو يهز رأسه في البث التلفزيوني.

بعد التوقف الثاني، أضاف الحكم: "لم أعد أستطيع ضمان سلامة اللاعبين. لن أفعل ذلك بعد الآن".

بعد ذلك بوقت قصير، تم إلغاء المباراة رسمياً، حيث قررت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما تعليق المباراة بشكل دائم بناءً على نصيحة الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB).