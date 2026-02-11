Getty
"توقفوا عن الحديث عن أرسنال!" - توماس فرانك أغضب لاعبي توتنهام بحديثه "المستمر" عن منافسي شمال لندن
فرانك يُطرد من توتنهام
خسارة توتنهام 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة الثلاثاء كانت آخر مباراة لفرانك على رأس فريق توتنهام. وأكد النادي أن الدنماركي قد تم إعفاؤه من مهامه في أعقاب هزيمة أخرى. لم يحقق توتنهام أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2026، ويحتل الآن المركز الخامس فوق منطقة الهبوط بفارق خمس نقاط فقط. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لمشجعي توتنهام، أن غريمهم اللدود أرسنال يحتل حالياً صدارة الترتيب، ووصل إلى نهائي كأس كاراباو، كما تصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات.
ربما كان هذا التغيير صدمة لفرانك، حيث قال بعد مباراة نيوكاسل إنه مقتنع بأنه سيستمر. وقال لـ Sky Sports: "نعم، أنا مقتنع بأنني سأستمر. أفهم السؤال. من السهل توجيه اللوم إليّ، لكن الأمر لا يقتصر أبدًا على المدرب أو المالك أو اللاعبين أو الجهاز الفني. إنه يتعلق بالجميع. الجميع يعرف الموقف الذي نحن فيه وما نحتاج إلى تحسينه. هذا ما نعمل عليه بجد".
كيف أغضب فرانك لاعبي توتنهام
يقال إن فرانك أغضب بعض لاعبيه بإشاراته "المستمرة" إلى أرسنال خلال فترة توليه المسؤولية، وفقًا لصحيفة The Telegraph. وقال مصدر: "كان يتحدث باستمرار إلى اللاعبين عن أرسنال وسرعان ما سئموا من ذلك. حتى قبل وبعد المباراة في الإمارات، كان يخبرهم عن مدى جودة أرسنال. كان الشعور السائد بين البعض هو 'كفى حديثًا عن أرسنال'".
وبالفعل، تحدث عن أرسنال في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب لتوتنهام، حيث قال للصحفيين: "لم أرَ فريقًا لا يخسر أي مباراة كرة قدم. هناك أرسنال، الذي لا يمكننا ذكره، في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، ارتكبت أول خطأ لي كمدرب مبتدئ هناك".
لم تكن هذه هي الخطأ الوحيد الذي ارتكبه فرانك فيما يتعلق بأرسنال. فقد شوهد وهو يشرب من كوب يحمل شعار أرسنال قبل مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث، ولم يكن سعيدًا عندما سُئل عن ذلك بعد المباراة. قال: "لم ألاحظ ذلك بالتأكيد. سيكون من الغباء تمامًا أن آخذه إذا كنت أعلم. من المحزن قليلاً في كرة القدم أن يُسألني عن ذلك. لن أفعل شيئًا غبيًا كهذا أبدًا. أعتقد أننا نسير في الاتجاه الخاطئ إذا كان علينا القلق بشأن حصولي على كوب يحمل شعار نادٍ آخر".
المشاكل وراء الكواليس
كما كان هناك مشاكل واضحة وراء الكواليس في توتنهام. تم تصوير المدافعين ميكي فان دي فين وجيد سبنس وهما يتجاهلان مدرب توتنهام بعد خسارة النادي 1-0 أمام تشيلسي في أكتوبر. رفض فرانك انتقاد الثنائي في ذلك الوقت، لكنه كشف لاحقًا أنهما اعتذرا له. اشتعلت التوترات مرة أخرى بعد الهزيمة أمام بورنموث، حيث واجه فان دي فين وبالينها المشجعين الغاضبين، بينما انتقد كابتن النادي كريستيان روميرو إدارة النادي بسبب "الأكاذيب" في منشور على إنستغرام. ومنذ ذلك الحين، اضطر فرانك إلى التعامل مع تداعيات انتقاد آخر من روميرو على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وصف النادي بـ"المخزي" لعدم توفر سوى 11 لاعبًا في كامل لياقته البدنية لمواجهة مانشستر سيتي وسط أزمة إصابات مستمرة. دافع فرانك مرة أخرى عن روميرو قبل أن يتم طرده في هزيمة أخرى لتوتنهام أمام مانشستر يونايتد.
أرسنال هو التالي لفريق توتنهام
سيواجه توتنهام الآن أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سيتعين على المشجعين الانتظار لمعرفة من سيتولى مسؤولية النادي في ديربي شمال لندن. يحتل توتنهام المركز السادس عشر في جدول الترتيب، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
