توقعات GOAL الجريئة لعام 2025: انتصار تشيلسي في كأس العالم للأندية، ترشيح كريستيان بوليسيتش لجائزة الكرة الذهبية، وصول نيمار إلى الدوري الأمريكي

يقدم GOAL 10 توقعات جريئة لعام يشمل كأس العالم للأندية، دوري الأمم، الكأس الذهبية وكأس شبيليفز.

حظيت كرة القدم الأمريكية بعام ممتع إلى حد كبير في 2024. فاز الفريق الوطني النسائي للولايات المتحدة بالميدالية الذهبية الأولمبية، بينما تقدم الرجال إلى مرحلة خروج المغلوب في ألعاب باريس لأول مرة منذ 24 عامًا. مضيفًا إلى الزخم، حصل كلا البرنامجين على تعيينات تدريبية بارزة - إيما هايز للنساء وماوريسيو بوتشيتينو للرجال - مما يمهد الطريق لمزيد من النجاح في 2025.

على مستوى الأندية، حققت مارتا وأورلاندو برايد أول لقب له في NWSL، بينما عاد لوس أنجلوس غالاكسي إلى قمة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى في عقد. أضافت الانتقالات المثيرة للاهتمام إلى الحماس، مع انضمام أسيسات أوشوالا وراشيل كوندانانجي إلى NWSL، بينما شق لويس سواريز وأوليفيه جيرو وماركو رويس طريقهم إلى الدوري الأمريكي.

بشكل عام، تشعر كرة القدم الأمريكية بأنها في حالة صحية. وُضعت الأسس والطموحات لم تكن أكبر من أي وقت مضى. تم الاحتفال بهذه الروح من قبل GOAL Champions، وهي الجوائز الافتتاحية التي تعترف بأكثر اللاعبين والمدربين والمشجعين واللحظات فريدةً وجذباً في كرة القدم في الولايات المتحدة في 2024.

لكن هذا مجرد البداية. الآن ننتقل إلى 2025. هذا الصيف، ستستضيف الولايات المتحدة كأس العالم للأندية الموسعة للفيفا، والتي تضم قوى مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميامي وبوكا جونيورز في بطولة تنافسية. على الساحة الدولية، سيكون لدى كل من الفريق الوطني النسائي والفريق الوطني الرجالي للولايات المتحدة بطولات للمنافسة عليها.

ماذا تتوقع؟ GOAL تصدر 10 توقعات جريئة لعام مليء بالأحداث في 2025، وهو عام سيشمل كأس العالم للأندية ودوري الأمم وكأس الذهب وكأس SheBelieves والمزيد.