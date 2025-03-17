Manchester City FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

"إنذار توخيل يكفيك" .. أسطورة إنجلترا يحرض جاك جريليش على الرحيل عن مانشستر سيتي

إنجلتراجاك غراليشمانشستر سيتيتوماس توخيلالدوري الإنجليزي الممتاز

تلقى جاك جريليش تحذيرًا بأنه يجب عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد استبعاده من تشكيلة إنجلترا بقيادة توماس توخيل.

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  • جريليش لم يتم استدعاؤه من قبل إنجلترا مرة أخرى
  • حث على استخدام هذا الاستبعاد كتنبيه للاستيقاظ
  • تم توجيه الجناح أيضًا للتفكير بجدية في مستقبله
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