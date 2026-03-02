توتنهام يكثف مساعيه لضم مدراء تشيلسي وكريستال بالاس السابقين، لكنه يواجه عقبات كبيرة في محاولاته لاستبدال فابيو باراتيكي

وفقًا لصحيفة The Telegraph، أجرى توتنهام تحريات عن خلفية العديد من المرشحين البارزين من خلال مصادر خارجية. ومن بين الأسماء قيد الدراسة بول وينستانلي، المدير الرياضي الحالي لتشيلسي، ودوجي فريدمان، الذي انضم إلى فريق الدرجة الثانية السعودي الدرعية العام الماضي بعد فترة مؤثرة في كريستال بالاس. لا يزال وينستانلي متعاقدًا مع تشيلسي حتى عام 2031، ولا يُتوقع أن يغادر ستامفورد بريدج. خلال فترة عمله، لعب دورًا رئيسيًا في التعاقدات الكبرى مثل كول بالمر ومويزيس كايسيدو، كما ساهم في تعيينات إدارية في المواسم الأخيرة.

من ناحية أخرى، حظي فريدمان بإشادة واسعة النطاق لاستراتيجيته في التعاقدات في كريستال بالاس، حيث أشرف على انضمام مواهب مثل إيبيريشي إيزي ومارك جوي وميكايل أوليس. ومع ذلك، بعد أن تولى منصبه مؤخرًا في السعودية، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان مستعدًا للعودة سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.