Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Gill Clark

توتنهام يطرد توماس فرانك من منصب المدير الفني بعد سلسلة من ثماني مباريات دون فوز

اتخذ توتنهام قرارًا بإقالة المدير الفني توماس فرانك بعد سلسلة من ثماني مباريات دون فوز. تولى الدنماركي مسؤولية الفريق في الصيف الماضي، لكنه قاده إلى موسم سيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد الهزيمة 2-1 على أرضه يوم الثلاثاء، تعرض توتنهام مرة أخرى لصيحات الاستهجان من جماهيره، ليبقى الفريق على بعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط.

  • توتنهام يطرد فرانك من منصب المدير الفني

    انتهت فترة فرانك في توتنهام والنادي يعمل الآن على "خطط طوارئ"، وفقًا لما ذكره ديفيد أورنشتاين من The Athletic. اتخذ توتنهام هذا القرار في أعقاب هزيمة أخرى مدمرة، وهي الهزيمة الحادية عشرة للفريق في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد فريق إدي هاو. وصل فرانك إلى شمال لندن في الصيف، ليحل محل أنجي بوستيكوجلو على رأس الفريق، ونجح في قيادة توتنهام إلى المركز الرابع في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. لكن الوضع كان مختلفًا على الصعيد المحلي، حيث لم يحقق توتنهام أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في عام 2026.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    توتنهام يصدر بيانًا

    وأكد النادي الخبر في بيان جاء فيه: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدير الفني للفريق الأول للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم. تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا. ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري. طوال فترة عمله في النادي، أظهر توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده من أجل المضي قدمًا بالنادي. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".

  • كان فرانك "مقتنعًا" بأنه سيبقى

    كانت التكهنات منتشرة بأن فرانك سيُقال من منصبه بعد الهزيمة أمام نيوكاسل، لكنه كان مصراً على أنه الرجل المناسب لهذا المنصب. وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، قال الدنماركي إنه مقتنع بأنه سيكون مسؤولاً عن فريقه في المباراة المقبلة: "نعم، أنا مقتنع بذلك. أتفهم السؤال وأدرك أنه من السهل توجيه اللوم إليّ، لكنني أعتقد أيضًا أن الأمر لا يقتصر أبدًا على المدرب أو المالك أو المديرين أو اللاعبين أو الموظفين. إنه يتعلق بالجميع".

    وأضاف فرانك: "ما مدى اقتناعي بأنني الرجل المناسب لهذا المنصب؟ أنا متأكد بنسبة 1000٪. أنا أيضًا متأكد بنسبة 1000٪ أنني لم أتوقع أبدًا أن نكون في موقف مثل هذا مع 10 أو 11 إصابة. لكنني أعلم أنه عندما تحتاج إلى بناء شيء ما وتحتاج إلى تجاوز الصعوبات، عليك أن تظهر مرونة قوية لا تصدق. تحتاج إلى أن تكون هادئًا وتستمر. أفهم آلية كرة القدم [لإقالة المدير الفني] - لا شك في ذلك - ولكن هناك الكثير من الدراسات التي [تظهر] أن هذا ليس التصرف الصحيح. أعلم أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي يمكنهم [مجلس الإدارة] اتخاذه، ولكن هناك أيضًا الكثير من المواقف التي لا يكون فيها هذا هو التصرف الصحيح".

  • سجل فرانك السيئ مع توتنهام

    وقع فرانك عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع توتنهام بعد أن حل محل بوستيكوجلو، الذي غادر بعد فوزه بدوري أوروبا، لكنه قاد توتنهام إلى أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز 17 برصيد 38 نقطة في الموسم الماضي. ومع ذلك، يمر فريق شمال لندن الآن بموسم آخر مروع في الدوري الإنجليزي الممتاز. يغادر فرانك توتنهام بعد أن حقق متوسط 1.12 نقطة فقط في المباراة الواحدة كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز (29 نقطة في 26 مباراة). وهذا هو أقل معدل لأي مدرب لسبيرز خاض 5 مباريات أو أكثر في المسابقة، وفقًا لـ Opta.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    أرسنال هو المنافس التالي لتوتنهام

    لن يعود توتنهام إلى الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 22 فبراير، مما يمنح النادي الوقت الكافي لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية بعد رحيل فرانك. وقد تم بالفعل ربط روبرتو دي زيربي بهذا المنصب، بعد رحيله عن مرسيليا في أعقاب هزيمتهم 5-0 أمام باريس سان جيرمان. المباراة التالية لتوتنهام هي ديربي شمال لندن الكبير على أرضه أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

