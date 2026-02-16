يواجه توتنهام حالياً واقعاً لا يمكن تصوره وهو احتمال الهبوط، وقد عيّن تيودور في محاولة يائسة للهروب من الهبوط. ويحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة فقط من 26 مباراة. يتفوق توتنهام بخمس نقاط على وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر، لكن وست هام في حالة أفضل بكثير؛ فقد فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات، بينما لم يفز منافسه اللدود في أي مباراة، مما أدى إلى إقالة توماس فرانك.

الآن، تقرير صحيفة التلغراف أن توتنهام يواجه خسارة مالية تقدر بـ "عشرات الملايين من الجنيهات" بغض النظر عما إذا كان سيهبط أم لا، لأنه من شبه المؤكد أنه سيغيب عن كرة القدم الأوروبية، مما يعني أنه لن يحصل على المكافآت المنصوص عليها في عقود الرعاية. ويقال إن العديد من هؤلاء الرعاة لديهم بنود في عقودهم تسمح إما بإعادة التفاوض أو الإنهاء في حالة الهبوط.

يقول أحد الخبراء المقتبس في التقرير: "تصل غرامات عدم المشاركة في البطولات الأوروبية وحدها إلى عشرات الملايين. وستكون الغرامات أكبر وربما كارثية إذا هبط النادي".