توتنهام يتعرض لسخرية قاسية من سياسي سويدي الذي يطالب بجعل الاقتصاد أقل "سبيرسي"
توتنهام يعاني مجددًا بعد إنهاء فترة الجفاف من الألقاب
استثمر توتنهام بكثافة داخل الملعب وخارجه، حيث تم تشييد ملعب مذهل يتسع لـ 62,000 متفرج. تم إنفاق أموال طائلة خلال عدة فترات انتقالات، ولكن لم يتم تحقيق عائد ملموس يذكر.
انتهت فترة انتظار دامت 17 عامًا للفوز بألقاب كبرى في عام 2025، عندما تذوق الفريق مجد الدوري الأوروبي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو، ولكنه عانى من المزيد من الصعوبات المحلية في الموسم الحالي، مما أدى إلى إقالة توماس فرانك ليصبح أحدث مدرب لفريق توتنهام يفقد وظيفته.
سياسي سويدي يوجه انتقادًا لاذعًا إلى توتنهام
يُعتبر نادي توتنهام مثالاً على كيفية عدم إدارة الأعمال، حيث تمنع القرارات المثيرة للجدل إحراز تقدم إيجابي. وقد وجه السياسي السويدي ميكائيل دامبرغ انتقاداً مفاجئاً إلى حد ما إلى مؤسسة كرة القدم الإنجليزية.
وقال خلال خطاب برلماني، أثناء مناقشة القضايا المالية السويدية: "أفكر بطبيعة الحال في توتنهام هوتسبير، المعروف أيضًا باسم توتنهام، وهو أحد أبرز الأندية الإنجليزية وأكثرها ثراءً، ولديه ملعب ضخم وقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة - كل ما يمكن اعتباره "فريقًا كبيرًا".
"على الرغم من ذلك، يجد توتنهام نفسه في أزمة. إنه يقاتل في أسفل الجدول، بفارق بضع نقاط فقط عن منطقة الهبوط. ليس لأنه يفتقر إلى الموارد أو المزايا، ولكن لأنه أهدر الفرص.
"بسبب اتخاذ قرارات خاطئة، والتصرفات المتهورة والتفكير قصير المدى، فقدوا اتجاههم واستقرارهم.
"أُطلق على النادي اسم "سبيرسي"، [وهو] عندما تكون لديك فرص ولكنك لا تحقق نتائج. سيدتي الرئيسة، هذا هو بالضبط ما يفعله وزير المالية مع الاقتصاد السويدي. السويد لديها القوة والقدرة والموارد. لدينا الشركات والقوى العاملة والقدرات الابتكارية اللازمة لازدهار الاقتصاد السويدي".
وتابع قائلاً: "تخاطر الحكومة بجعل السويد "سبورسي". هذا لن يجدي. لا يمكن للسويد أن تؤدي مثل توتنهام."
بوستيكوجلو يزعم أن توتنهام ليس "ناديًا كبيرًا"
بوسيتشوغلو، الذي تم إعفاؤه من مهامه التدريبية بعد أن حقق لقباً طال انتظاره، أشار إلى أن توتنهام ليس بالفريق القوي الذي يعتقدونه.
وقال لـ The Overlap: "إنه نادٍ غريب حقًا من حيث فهم ما يحاولون بناءه. ما هو هذا النادي؟ من الواضح أنهم بنوا ملعبًا رائعًا ومرافق تدريب رائعة. لكن عندما تنظر إلى النفقات، خاصةً هيكل الأجور، تجد أنه ليس ناديًا كبيرًا.
"أعتقد أنهم لم يدركوا أنه لكي تفوز بالفعل، عليك أن تخاطر في مرحلة ما. وهذا هو جوهر النادي. عندما تدخل توتنهام، ما تراه في كل مكان هو "الجرأة هي الفعل". هذا موجود في كل مكان. ومع ذلك، فإن أفعالهم تكاد تكون نقيض ذلك.
"سواء كنت تحبه أو لا تحبه، أعطِ دانيال [ليفي] حقه لأن هذا المسار أدى إلى إنشاء ملعب جديد ومرافق جديدة، ولكن باتخاذ مسار آمن، أعتقد أنهم لم يدركوا أنه لكي تفوز بالفعل، عليك أن تخاطر في مرحلة ما. وهذا هو جوهر النادي.
"ما زلت أشعر أن توتنهام كنادٍ يقول "نحن أحد الكبار"، لكن الحقيقة هي أنني لا أعتقد أنهم كذلك من واقع تجربتي على مدار العامين الماضيين في كيفية تصرفهم".
المدرب المؤقت تيودور يقود الفريق في ديربي شمال لندن
تم طرد فرانك من توتنهام دون مقدمات بعد فوزه في مباراتين فقط من أصل 17 مباراة خاضها على رأس الفريق. لم يتول مهامه في شمال لندن سوى في صيف 2025، لكن إيغور تودور حل محله الآن على أساس مؤقت.
سيخوض المدرب الكرواتي اختبارًا صعبًا بعد أن وافق على تولي المسؤولية حتى نهاية الموسم، حيث ستكون مباراته الأولى هي ديربي مع غريمه اللدود أرسنال يوم الأحد.
