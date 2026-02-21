"توتنهام لديه خطة!" - توتنهام مستعد لمفاجأة أرسنال في ديربي شمال لندن، بينما يستعد إيغور تودور لخوض أول مباراة له كمدرب للفريق

يستعد تودور لمباراته الأولى كمدرب لتوتنهام عندما يواجه فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يوم الأحد. يدخل توتنهام المباراة وهو قريب بشكل خطير من منطقة الهبوط ولا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2026. لكن أرسنال أيضًا عانى من صعوبات في الأسابيع الأخيرة. تخلى آرسنال عن تقدمه 2-0 ليتعادل 2-2 مع ولفرهامبتون المتذيل في الجولة الماضية، وفاز بثلاث مباريات فقط من آخر سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبدو مدرب توتنهام الجديد واثقًا من نفسه قبل المباراة. وقال للصحفيين: "في البداية، كما قلت من قبل، نحتاج إلى أن نصبح فريقًا، نحتاج إلى أن نصبح مجموعة من الأشخاص المتاحين، الذين سيقدمون المزيد، الذين لن يراقبوا أنفسهم، بل يراقبوا بعضهم البعض، لمساعدة بعضهم البعض. هذا أمر أساسي بالنسبة لي، وبعد ذلك يمكن أن تظهر كل القدرات، لأن هذا فريق مليء بالقدرات، على ما أعتقد، مليء باللاعبين الموهوبين، الذين يتمتعون بقدرات حركية جيدة، أو كما أحب أن أقول، أرجل قادرة على الجري. لذا، هناك الكثير من الإمكانات. ولإخراج هذه الإمكانات، هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب القيام بها".