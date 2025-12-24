تمهيدًا لقمم دوري روشن السعودي .. جورج جيسوس يستبعد نادر الشراري ويبتكر حلًا غريبًا لأزمة دفاع النصر أمام الزوراء!

يُعاني النصر من أزمة دفاعية كبيرة قبل مواجهة الزوراء العراقي في مسابقة دوري أبطال آسيا "2" مساء اليوم الأربعاء، وقد لجأ مدربه جورج جيسوس إلى حل غريب رغم وجود قلب الدفاع نادر الشراري متاحًا للعب.
النصر والزوراء
يختتم النصر مساء اليوم على ملعبه، الأول بارك بالرياض، مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 بمواجهة ضيفه الزوراء العراقي.
الفريق السعودي كان قد حجز بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، وكمتصدر لمجموعته الرابعة، وذلك بعد أن جمع 15 نقطة "العلامة الكاملة"، في الخمس جولات الماضية.
جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، أكد على أهمية المواجهة مع الفريق العراقي رغم عدم تأثيرها على حسابات التأهل للدور القادم، خاصة لأنها الأولى للفريق بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.
ولم يلعب النصر أي مباراة رسمية؛ منذ الفوز (4-0) على استقلال دوشنبه الطاجيكي يوم 26 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2".
وأشار جيسوس إلى أن مواجهة الزوراء، ستكون مهمة للغاية للنصر؛ من أجل استرجاع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حساسية المباريات مجددًا.
أزمة دفاعية خانقة
يعيش النصر أزمة دفاعية خانقة قبل مواجهة الزوراء، حيث أضيف مدافعه محمد سيماكان لزميليه أيمن يحيى وإينيغو مارتينيز في قائمة المصابين بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة.
وسيغيب سيماكان عن اللعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا، مما سيُبعده عن مباريات حاسمة للنصر في دوري روشن السعودي، أبرزها أمام الهلال والأهلي والقادسية والشباب والتعاون.
المدرب البرتغالي أوضح أن سبب الإصابة يعود إلى تعرض اللاعب إلى نزلة برد شديدة، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة يوم أمس "سيماكان عانى من نزلة برد شديدة؛ أثرت بشكلٍ كبير على عضلاته".
وأوضح جيسوس أن الأمر تطور مع المدافع الفرنسي؛ إلى الإجهاد العضلي، الذي سيغيبه لعدة مباريات عن النصر.
تلك المعطيات تعني أن النصر سيدخل مواجهة الزوراء بمدافعين جاهزين فقط هما عبد الإله العمري ونادر الشراري، الأول عاد للنصر بداية الموسم الجاري بعد موسم إعارة ناجح مع الاتحاد، والثاني انضم الصيف الماضي قادمًا من الشباب.
سبب مفاجئ وراء إصابة محمد سيماكان مع نادي النصر
وعلى جانب آخر.. تطرق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، للحديث عن إصابة النجم الفرنسي محمد سيماكان، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.
سيماكان سيغيب عن النصر، لفترة تصل إلى 4 أسابيع "شهر"؛ بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، خلال اليومين الماضيين.
حل غريب من جيسوس لأزمة الدفاع
التوقعات المنطقية قبل المباراة كانت تُشير إلى أن جيسوس سيدفع بالثنائي، العمري والشراري، في قلب الدفاع أمام الزوراء مساء اليوم، لكن المدرب اختار حلًا آخر تمامًا!
جيسوس، وحسب صحيفة الرياضية السعودية، اختار الدفع بلاعب الوسط السعودي عبد الله الخيبري في قلب الدفاع بجانب العمري، مع بقاء الشراري على مقاعد البدلاء.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب المخضرم أشرك الخيبري في مركز قلب الدفاع بجانب العمري خلال المناورة المغلقة التي تخللت الحصة التدريبية الأخيرة يوم أمس الثلاثاء، تمهيدًا للاعتماد عليه في المباراة.
الاعتماد على لاعب الوسط السعودي في قلب الدفاع يبدو غريبًا كونه لم يلعب في تلك الخانة أبدًا، إذ تُشير بيانات موقع "ترانسفير ماركت" إلى أن الخيبري خاض مباراة واحدة في مركز الظهير الأيمن وأخرى في الأيسر ولكنه لم يلعب أبدًا في عمق الدفاع.
ويبدو أن جيسوس يريد تجربة الخيبري خلال مباراة اليوم غير المؤثرة تحسبًا لاضراره للاعتماد عليه خلال المباريات القادمة في دوري روشن السعودي حال تأخرت عودة مارتينيز أو تعرض العمري أو الشراري للإصابة أو الإيقاف.
- Getty Images Sport
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.
18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.