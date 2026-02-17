Goal.com
علي رفعت

"تم تثبيت السعر".. الفراج يكشف كواليس استحواذ الوليد بن طلال على الهلال!

معلومة هامة في ظل صفقات الهلال المليارية!

شهد برنامج أكشن مع وليد الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج نقاشًا مستفيضًا حول ملف الدعم المالي الذي يقدمه الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال. 

وتطرق البرنامج إلى الأبعاد القانونية والاستثمارية لهذا الدعم في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية نحو الخصخصة الكاملة للأندية الرياضية الكبرى.

تساؤلات الجماهير حول منطق الاستثمار الرياضي

بدأ السجال الإعلامي بعرض تساؤل من أحد المتابعين حول طبيعة المبالغ الطائلة التي يضخها الأمير الوليد بن طلال في خزينة الزعيم.

وأشار المتابع إلى أن هذا السلوك قد يتناقض مع المنطق الاستثماري المعتاد حيث لا يقوم المستثمر برفع قيمة الأصول التي ينوي شراءها مستقبلاً عبر زيادة المصاريف والتعاقدات قبل إتمام عملية التملك الرسمي. 

  • المسوغات القانونية والشفافية المالية في الهلال

    تولى الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال الرد على هذه التساؤلات موضحًا الجوانب النظامية التي تحكم علاقة الداعمين بالأندية.

     وأكد الزلال أن المادة الحادية والخمسين من نظام الشركات في المملكة تتيح قبول الهبات وتعتبرها جزءًا قانونيًا من الدعم المعتمد للأندية الرياضية والشركات التابعة لها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة. 

    وشدد الزلال على أن نادي الهلال يطبق معايير عالية جدًا من الشفافية حيث يعلن عن ميزانيته السنوية وتفاصيلها المالية في وثيقة تتجاوز مئتين وخمسين صفحة. 

    وأوضح أن هذا الوضوح المالي يسمح بمناقشة كافة التفاصيل بوضوح تام بخلاف أندية أخرى قد لا تفصح عن حجم ديونها أو تفاصيل تعاقداتها المالية بذات القدر من الدقة.

  • آلية تثبيت سعر الاستحواذ ومصالح المستثمر

    من جانبه كشف الإعلامي وليد الفراج عن تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية الاستحواذ المرتقبة للأمير الوليد بن طلال على النادي.

    وأوضح الفراج أن سعر الاستحواذ الذي سيشتري به الأمير النادي قد تم الاتفاق عليه وتثبيته فعليًا قبل البدء في عمليات الضخ المالي الحالية. 

    وبناء على ذلك فإن أي دعم مالي إضافي يقدمه الأمير حاليًا لا يؤدي لزيادة سعر الشراء المتفق عليه مسبقًا بل يساهم في بناء فريق قوي وقاعدة جماهيرية وتجارية أوسع تعود بالنفع على المستثمر نفسه عند انتقال الملكية بشكل كامل. 

    وهذا الترتيب يفسر استمرار الإنفاق السخي دون وجود تعارض مع المصالح الاستثمارية للمشتري الذي يسعى لتطوير أصوله قبل التملك النهائي.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا. 

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة. 

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

  • مباريات الهلال القادمة في شهر الحسم

    تنتظر كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مواجهات من العيار الثقيل في مختلف البطولات حيث يدخل الفريق مرحلة الحصاد المحلي والقاري. 

    ويستعد الهلال لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق الاتحاد يوم 19 فبراير ضمن منافسات دوري روشن السعودي وتعتبر هذه المباراة مفصلية في مشوار الفريق للحفاظ على الصدارة.

     كما يضرب الزعيم موعدًا حاسمًا مع فريق الأهلي في نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وهو اللقاء الذي يمثل عقبة كبيرة في طريق الفريق نحو تحقيق اللقب المحلي.

    وبعد حسم التأهل وصدارة مجموعة الغرب يستعد الفريق لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة النخبة الآسيوية وسيعاني الفريق في هذه المواجهة من غياب هدافه داروين نونيز بسبب تراكم البطاقات الملونة.

