لا يزال صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، بمثابة "لغز كبير" في صفوف النصر، وسط المخاوف من تكرار لقطته مع الأندية الأوروبية، بأن انتفاضته التهديفية في بداية الموسم الرياضي، مجرد "حلاوة البدايات".

فيليكس لا يزال عنصرًا أساسيًا في كتيبة جورج جيسوس، إلا أنه يواصل الصيام عن التهديف، للمباراة الخامسة على التوالي، في ليلة الفوز الثاني تواليًا للنصر في دوري روشن، أمام ضمك، حيث بدأ الأصفر يستعيد المسار، بعد أزمة "السقوط أمام الكبار" خلال شهر يناير الجاري.

ولكن، هذا لم يمنع من الإشادة بالمستويات التي يقدمها فيليكس، من حيث "ديناميكية" اللاعب وما يقدمه فوق أرض الميدان، حيث نالت لقطته في مباراة ضمك، إشادة فنية من نجم سابق للكرة السعودية.