تقدم ليفربول في غضون خمس دقائق بفضل إيكيتيكي، الذي استغل تمريرة رائعة من رايان جرافنبرخ، على الرغم من أن حارس مرمى هاميرز مادس هيرمانسن سيشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من التصدي للكرة.

وسجل الريدز الهدف الثاني بعد 24 دقيقة، عندما ارتقى فيرجيل فان ديك أعلى من الجميع في المنطقة وسدد برأسه كرة ركنية من دومينيك سوبوسلاي.

لكن فريق أرني سلوت ظل عرضة لسرعة وست هام في الهجمات المرتدة، وكاد التراخي الدفاعي أن يمنح إيرونز فرصة للعودة إلى المباراة، خاصة عندما كاد أليسون بيكر أن يمرر الكرة مباشرة إلى جارود بوين في منطقته.

تنفس الجميع الصعداء بعد أن سجل أليكسيس ماك أليستر هدفًا رائعًا بعد تمريرة من إيكيتيكي، حيث سدد الكرة في شباك المرمى عبر انحراف من آرون وان-بيساكا.

ومع ذلك، بعد استئناف المباراة مباشرة، قلص توماس سوشيك الفارق بهدف عندما تسلل بين دفاع ليفربول وسدد من مسافة قريبة. تبع ذلك مراجعة VAR، لكن الهدف تم احتسابه.

بدا أن الأمل قد تلاشى عندما توغل كودي جاكبو في منطقة الجزاء وسجل هدفًا بمساعدة انحراف الكرة، لكن هاميرز لم يستسلموا وسجل تاتي كاستيلانوس هدفًا آخر بعد خمس دقائق.

لكن المباراة انتهت أخيرًا في الدقيقة 82؛ حيث أرسل جيريمي فرينبونج، الذي دخل كبديل، عرضية حولها أكسل ديساسي إلى شباك حارس مرماه.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول من أنفيلد...