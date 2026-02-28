Goal.com
تقييم لاعبي ليفربول في مباراة وست هام: أنفيلد يتنفس الصعداء! سحر هوغو إكيتيكي يلهم فريق أرني سلوت غير المقنع للفوز على وست هام اليائس

فاز ليفربول على وست هام يونايتد 5-2 في مباراة رائعة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. كان فريق أرني سلوت مدينًا بالفضل لسحر هوغو إكيتيكي، الذي سجل هدفًا وصنع آخر في عرض دفاعي متوتر، حيث سمح الريدز للهامرز بالعودة إلى المباراة ليس مرة واحدة بل مرتين.

تقدم ليفربول في غضون خمس دقائق بفضل إيكيتيكي، الذي استغل تمريرة رائعة من رايان جرافنبرخ، على الرغم من أن حارس مرمى هاميرز مادس هيرمانسن سيشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من التصدي للكرة. 

وسجل الريدز الهدف الثاني بعد 24 دقيقة، عندما ارتقى فيرجيل فان ديك أعلى من الجميع في المنطقة وسدد برأسه كرة ركنية من دومينيك سوبوسلاي. 

لكن فريق أرني سلوت ظل عرضة لسرعة وست هام في الهجمات المرتدة، وكاد التراخي الدفاعي أن يمنح إيرونز فرصة للعودة إلى المباراة، خاصة عندما كاد أليسون بيكر أن يمرر الكرة مباشرة إلى جارود بوين في منطقته.

تنفس الجميع الصعداء بعد أن سجل أليكسيس ماك أليستر هدفًا رائعًا بعد تمريرة من إيكيتيكي، حيث سدد الكرة في شباك المرمى عبر انحراف من آرون وان-بيساكا. 

ومع ذلك، بعد استئناف المباراة مباشرة، قلص توماس سوشيك الفارق بهدف عندما تسلل بين دفاع ليفربول وسدد من مسافة قريبة. تبع ذلك مراجعة VAR، لكن الهدف تم احتسابه.

بدا أن الأمل قد تلاشى عندما توغل كودي جاكبو في منطقة الجزاء وسجل هدفًا بمساعدة انحراف الكرة، لكن هاميرز لم يستسلموا وسجل تاتي كاستيلانوس هدفًا آخر بعد خمس دقائق.

لكن المباراة انتهت أخيرًا في الدقيقة 82؛ حيث أرسل جيريمي فرينبونج، الذي دخل كبديل، عرضية حولها أكسل ديساسي إلى شباك حارس مرماه.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول من أنفيلد... 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (5/10):

    كاد أن يمنح بوين فرصة كبيرة عندما مرر الكرة مباشرة إلى الجناح، لكن لمسته ارتدت عنه إلى أحضان البرازيلي. خذلته دفاعاته عندما سجل سوشيك الهدف، لكنه كان سيئًا للغاية في تصديه لضربة رأس تاتي كاستيلانوس. 

    جو جوميز (5/10):

    لم يكن موجودًا عندما سجل وست هام هدفًا. تم استبداله في الشوط الثاني بعد أداء كان فيه أكثر استردادًا للكرة من الاندفاعات إلى الأمام.

    إبراهيم كوناتي (4/10):

    لا يبدو مرتاحًا كما ينبغي. عانى في بعض الأحيان من عدم التوازن في قدميه، وقام ببعض التمريرات السيئة. 

    فيرجيل فان ديك (6/10):

    رأس رائعة جعلت النتيجة 2-0. دفاع سيئ سمح لسوشيك بالتسجيل. إنه مثل سيارة رولز رويس، لكن المحرك يتوقف أحيانًا. 

    ميلوس كيركيز (6/10):

    كافح في بعض الأحيان ضد سامرفيل، لكنه لم يكن مذنبًا مثل بعض زملائه في خط الدفاع. 

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    وسط الملعب

    رايان جرافنبرخ (7/10):

    تمريرة ذكية إلى إيكيتيكي أدت إلى هدفه الأول. أداء جيد في المراقبة حيث كان يتحرك صعودًا وهبوطًا. 

    دومينيك سوبوسلاي (8/10):

    تسديدة رائعة من ركلة ركنية لفان ديك. مرر الكرة باستمرار إلى الثلث الأخير من الملعب وسعى إلى تحقيق النتيجة. 

    أليكسيس ماك أليستر (7/10):

    تسديدة رائعة من على الطاير لتسجيل الهدف الثالث. لم يكن قوياً دفاعياً، لكنه كان هدفاً رائعاً.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    هجوم

    محمد صلاح (5/10):

    لم يقدم مستواه المعتاد. استحوذ على الكرة عندما استطاع، لكنه لم يجد طريقة لاختراق دفاع إيرونز. 

    هوغو إكيتيكي (8/10):

    تسديدة غريزية تحت هيرمانسن ليفتتح التسجيل. وعي رائع لمساعدة ماك أليستر في تسجيل هدف بالضربة المباشرة.

    كودي جاكبو (7/10):

    كان خطيرًا طوال المباراة، وسعى دائمًا إلى اختراق دفاع إيرونز. سجل هدفًا بعد أن قطع إلى الداخل وسدد الكرة مبكرًا. هدف رائع وأداء ممتع. 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    ريو نغوموها (6/10):

    حل محل إكيتيكي. لم يكن لديه الكثير من الوقت للتعامل مع الكرة. 

    جيريمي فرينبونج (7/10):

    حل محل جوميز. تمريرته العرضية أدت إلى هدف ديساسي في مرماه.

    تري نيوني (5/10):

    دخل في وقت متأخر. أضاع فرصة سهلة.

    أرني سلوت (6/10):

    كان أداء ليفربول غريباً للغاية. ربما سجلوا خمسة أهداف، لكنهم بدوا متأثرين باستمرار بسرعة وست هام، ولم يعتقد فريق إيرونز أبداً أنه خرج من المباراة، بسبب ضعف الريدز. الفوز هو فوز، لكن سلوت عليه أن يجد طريقة لتشديد الأمور. 

