تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة أرسنال: بيدرو نيتو وروبرت سانشيز يقدمان أداءً مفاجئًا، وتشيلسي يخسر رغم أن ريس جيمس يسبب مشاكل حقيقية لفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

تكبد تشيلسي أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في عهد ليام روزينيور، بعدما خسر 2-1 أمام أرسنال يوم الأحد. تلقى البلوز هدفين من كرتين ثابتتين من أرسنال، ورغم أنه تسبب في مشاكل من الكرات الثابتة، لا سيما عندما سجل بييرو هينكابي هدفًا في مرماه، إلا أنه لم يتمكن من استغلال فرصه قبل أن تنتهي آماله في الخروج بنقطة من شمال لندن بعد طرد بيدرو نيتو بالبطاقة الحمراء.

بدأ تشيلسي المباراة متفوقًا، وأهدر مامادو سار، الذي خاض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصة رائعة لافتتاح التسجيل عندما أخطأ في التسديد أمام المرمى. كما دفع المدافع ثمن خطأه، حيث لمس الكرة الأخيرة في رأسية ويليام ساليبا التي كانت متجهة إلى المرمى بعد أن أرسل غابرييل ماغالهايس رأسية من ركلة ركنية.

لكن البلوز تعادلوا قبل نهاية الشوط الأول، بعد لحظات من تصدي ديفيد رايا ببراعة لتسديدة ديكلان رايس التي كانت في طريقها إلى المرمى، حيث سدد هينكابي كرة عرضية من ريس جيمس في شباك فريقه. واصل تشيلسي تشكيل تهديد فور استئناف المباراة، حيث تدخل رايا لإنقاذ مرماه من تسديدتين من إنزو فرنانديز وجواو بيدرو.

بدا فريق روزينيور الأقرب إلى تسجيل الهدف الثالث في المباراة، حتى ارتقى جوريين تيمبر أعلى من الجميع وسدد رأسية من ركلة ركنية لرايس تجاوزت روبرت سانشيز في منتصف الشوط الثاني. حصل نيتو على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم بعد ذلك الهدف، ثم حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد لحظات قليلة بعد أن أوقع غابرييل مارتينيلي خلال هجمة مرتدة لأرسنال.

استعاد سانشيز بعضاً من بريقه بتصديه الرائع لتسديدة إيبيريشي إيزي، قبل أن يكاد البديل أليخاندرو غارناشو أن يسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما كانت عرضته متجهة إلى الزاوية، لولا تدخل رايا الذي أبعدها، لتبقى تشيلسي في المركز السادس في جدول الترتيب في سعيها للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في ملعب الإمارات...

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (3/10):

    كاد أن يمنح أرسنال ثلاث فرص في الشوط الأول بسبب إطالة الوقت في التعامل مع الكرة قبل أن يخطئ في ركلة الركنية التي أدت إلى هدف تيمبر. لكنه أنقذ المرمى بتصديه الرائع لتسديدة إيزي التي كانت ستحسم المباراة.

    ريس جيمس (8/10):

    سيكون محبطًا من الطريقة التي فقد بها غابرييل في الهدف الأول، لكنه كان ممتازًا في باقي المباراة. كانت تمريراته العرضية إلى منطقة الجزاء رائعة، لا سيما من الكرات الثابتة.

    تريفو تشالوبا (6/10):

    قاد دفاع تشيلسي بشكل جيد إلى جانب شريكه عديم الخبرة.

    مامادو سار (5/10):

    أضاع فرصة رائعة لكسر التعادل قبل أن يحول رأسية ساليبا في الطرف الآخر. بدا متوتراً بعض الشيء في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    جوريل هاتو (6/10):

    تطور أداؤه في المباراة بعد أن تغلب عليه ساكا في عدة مرات. حصل على حرية الحركة، خاصة في الشوط الثاني، بينما قام ببعض التدخلات الجيدة في الاتجاه المعاكس.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    وسط الملعب

    مويسيس كايسيدو (7/10):

    كان حاضراً في كل مكان في وسط ملعب تشيلسي، حيث كان يطفئ الحرائق بشكل روتيني قبل أن يستخدم الكرة بذكاء كافٍ.

    أندري سانتوس (6/10):

    أبقى إيزي هادئًا نسبيًا في أداء آخر متميز في خط الوسط.

    إنزو فرنانديز (5/10):

    كافح من أجل الدخول في أجواء المباراة في الشوط الأول، لكنه تطور بعد الاستراحة. اختبر رايا بتسديدة منخفضة في بداية الشوط الثاني.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    هجوم

    بيدرو نيتو (2/10):

    كان يدخل ويخرج من المباراة بعد أن تلقى تعليمات بالحفاظ على عرضه بينما كان جيمس يتقدم إلى الداخل. لم يتمكن من صنع الكثير من الفرص المهمة نتيجة لذلك قبل أن يتعرض للطرد بشكل غبي بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين.

    جواو بيدرو (7/10):

    قدم أداءً ممتازًا في الاحتفاظ بالكرة ليقود تشيلسي إلى الأمام. سيتساءل كيف لم يسجل هدفًا عندما تصدى رايا لضربة رأسه في بداية الشوط الثاني.

    كول بالمر (6/10):

    تحرك من اليسار إلى الداخل ليجد مساحة كبيرة ويسبب مشاكل في وقت مبكر، لكن أرسنال تمكن من إيقافه في النهاية.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    روميو لافيا (6/10):

    شارك في أول مباراة له منذ ثلاثة أشهر ووضع نفسه في وسط الملعب.

    مالو غوستو (6/10):

    أبلى بلاءً حسناً في مركز الظهير الأيسر الذي لم يكن معتاداً عليه.

    أليخاندرو غارناشو (غير متاح):

    كاد أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة بعد دخوله في وقت متأخر.

    ليام ديلاب (غير متاح):

    أهدر فرصة جيدة للهجوم المرتد، كما ألغيت له هدف خلال مشاركته المتأخرة.

    توسين أدارابيويو (غير متاح):

    شارك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    ليام روزينيور (6/10):

    نجحت خطته في معظم الأوقات، لكن الفشل في الدفاع عن الكرات الثابتة وانعدام الانضباط كلف الفريق الكثير.

