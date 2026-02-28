Goal.com
Barcelona Villarreal YamalGetty

تقييم لاعبي برشلونة في مباراة فياريال: لامين يامال يسجل أول ثلاثية له ويقود برشلونة إلى التقدم بأربع نقاط في صدارة الدوري الإسباني

ثلاثية من لامين يامال ضمنت لبرشلونة توسيع صدارته في قمة الدوري الإسباني إلى أربع نقاط بفوزه المثير 4-1 على فياريال يوم السبت. كان الجناح مذهلاً حيث سجل ثلاثة أهداف وحصل على أول كرة مباراة في مسيرته. برشلونة سهل مهمته أمام ثالث أفضل فريق في إسبانيا هذا الموسم ووسع صدارته على ريال مدريد الذي سيلعب يوم الاثنين.

بدأ برشلونة المباراة بشكل غير معتاد، حيث كان فياريال يضغط بقوة على دفاع الفريق المضيف. تم رفض احتجاجات الزوار على خطأ يد أليخاندرو بالدي، لكن هذه الحالة الحرجة كانت كافية لإحياء برشلونة. رفع لاعبو هانسي فليك من وتيرة اللعب، وعندما فقد بابي جوي السيطرة على الكرة بعد بعض الحركات غير الضرورية، استغلوا تفوقهم. سرق فيرمين لوبيز الكرة من اللاعب الدولي السنغالي ومررها إلى يامال الذي فتح جسده وسدد الكرة في الزاوية السفلية بعد 28 دقيقة.

بعد تسع دقائق، ضاعف الجناح المذهل رصيده ورصيد برشلونة. استلم يامال الكرة على الخط الأيمن، وتوجه نحو سيرجي كاردونا، وتجاوز الظهير بخطوة، ثم مرر الكرة فوق قدم ألبرتو موليرو الممدودة. استقرت الكرة في مكان مناسب للجناح الذي سددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا ليجعل النتيجة 2-0.

تحسن فياريال على الفور بعد الاستراحة وقلص الفارق إلى النصف في غضون دقائق. فشل برشلونة في إبعاد ركلة ركنية من نيكولاس بيبي، ووصلت الكرة إلى جوي، الذي كان في وضع غير متقدم بفضل رافينها، ليتجاوز جوان جارسيا من مسافة قريبة. في الدقيقة 54، كاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة عندما انطلق أيوز بيريز وتجاوز جارسيا، لكن تسديدته انحرفت بعيدًا. 

مع اقتراب المباراة من الانطلاق، استبدل فليك أولمو ببدري، الذي أضاف السيطرة وساعد في حسم المباراة. بعد 69 دقيقة، مرر لاعب الوسط الكرة إلى يامال الذي قطع إلى الداخل وسدد الكرة مرة أخرى في الزاوية اليسرى السفلية. مع ضمان النقاط بالفعل، توغل جول كوندي خلف دفاع فياريال ومرر الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي سددها في الشباك الخالية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 4-1.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة من Spotify Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جوان جارسيا (6/10):

    كان جارسيا حضوراً قوياً في الخلف، لكنه كان محظوظاً للغاية عندما رأى تسديدة بيريز تمر بعيداً عن المرمى وهو عالق في الملعب.

    جول كوندي (8/10):

    تجول المدافع الفرنسي في الجانب الأيمن لبرشلونة، وأعد هدف ليفاندوفسكي وكان بإمكانه أن يسجل هدفًا بنفسه.

    باو كوبارسي (6/10):

    لم يواجه المدافع أي صعوبة تذكر من فياريال، الذي نادراً ما هدد دفاع برشلونة.

    إريك جارسيا (6/10):

    كان بعد ظهر مريح للاعب مانشستر سيتي السابق إلى جانب كوبارسي.

    أليخاندرو بالدي (6/10):

    نجا من ركلة جزاء مبكرة، لكنه أبقى اللاعب النشط بيبي تحت السيطرة طوال معظم المباراة.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    وسط الملعب

    مارك برنال (7/10):

    سيطر على خط الوسط في بعض الأوقات وكان مثيرًا للإعجاب سواء مع الكرة أو بدونها.

    فيرمين لوبيز (8/10):

    حقق تمريرتين حاسمتين في الشوط الأول وتفوق على زميله في خط الوسط الهجومي.

    داني أولمو (5/10):

    تألق في بعض أوقات المباراة قبل أن يتم استبداله بعد ساعة من اللعب ببدري.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    هجوم

    لامين يامال (10/10):

    كان الجناح هادئًا عند افتتاح التسجيل، ثم أظهر موهبته العالمية بهدفه الثاني. استحق تحقيق ثلاثية رائعة.

    فيران توريس (5/10):

    كان المهاجم الإسباني مهدراً أمام المرمى، حيث أضاع فرصة ذهبية من تمريرة رائعة من رافينها.

    رافينها (6/10):

    كان البرازيلي لا يكل ولا يمل وقوة إبداعية، لكن دفاعه المتراخي من ركلة ركنية منح فياريال هدفه.

  • Flick BarcaIMAGO / NurPhoto

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    بيدري (8/10):

    أضفى قدراً من السيطرة بعد استبدال أولمو، في الوقت الذي بدا فيه الضيوف على وشك التعادل.

    رونالد أراوخو (6/10):

    دخل الملعب قبل هدف برشلونة الثالث ولم يواجه أي مشاكل.

    روبرت ليفاندوفسكي (7/10):

    حل محل توريس وسجل المهاجم البولندي هدفًا في الدقائق الأخيرة ليرفع النتيجة إلى 4-1.

    ماركوس راشفورد (6/10):

    يحاول برشلونة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي بشكل دائم، لكن راشفورد ظل على مقاعد البدلاء. كان لامعاً عند دخوله الملعب.

    رووني باردجي (5/10):

    حل محل يامال صاحب الهاتريك، لكنه لم يستطع تكرار أداء الإسباني المميز.

    هانسي فليك (8/10):

    أنجز المدرب الألماني مهمته. أجرى التغييرات في الوقت المناسب لضمان إبقاء فياريال على مسافة بعيدة.

0