تقييم لاعبي برشلونة في مباراة فياريال: لامين يامال يسجل أول ثلاثية له ويقود برشلونة إلى التقدم بأربع نقاط في صدارة الدوري الإسباني

بدأ برشلونة المباراة بشكل غير معتاد، حيث كان فياريال يضغط بقوة على دفاع الفريق المضيف. تم رفض احتجاجات الزوار على خطأ يد أليخاندرو بالدي، لكن هذه الحالة الحرجة كانت كافية لإحياء برشلونة. رفع لاعبو هانسي فليك من وتيرة اللعب، وعندما فقد بابي جوي السيطرة على الكرة بعد بعض الحركات غير الضرورية، استغلوا تفوقهم. سرق فيرمين لوبيز الكرة من اللاعب الدولي السنغالي ومررها إلى يامال الذي فتح جسده وسدد الكرة في الزاوية السفلية بعد 28 دقيقة.

بعد تسع دقائق، ضاعف الجناح المذهل رصيده ورصيد برشلونة. استلم يامال الكرة على الخط الأيمن، وتوجه نحو سيرجي كاردونا، وتجاوز الظهير بخطوة، ثم مرر الكرة فوق قدم ألبرتو موليرو الممدودة. استقرت الكرة في مكان مناسب للجناح الذي سددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا ليجعل النتيجة 2-0.

تحسن فياريال على الفور بعد الاستراحة وقلص الفارق إلى النصف في غضون دقائق. فشل برشلونة في إبعاد ركلة ركنية من نيكولاس بيبي، ووصلت الكرة إلى جوي، الذي كان في وضع غير متقدم بفضل رافينها، ليتجاوز جوان جارسيا من مسافة قريبة. في الدقيقة 54، كاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة عندما انطلق أيوز بيريز وتجاوز جارسيا، لكن تسديدته انحرفت بعيدًا.

مع اقتراب المباراة من الانطلاق، استبدل فليك أولمو ببدري، الذي أضاف السيطرة وساعد في حسم المباراة. بعد 69 دقيقة، مرر لاعب الوسط الكرة إلى يامال الذي قطع إلى الداخل وسدد الكرة مرة أخرى في الزاوية اليسرى السفلية. مع ضمان النقاط بالفعل، توغل جول كوندي خلف دفاع فياريال ومرر الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي سددها في الشباك الخالية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 4-1.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة من Spotify Camp Nou...