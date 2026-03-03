تقييم لاعبي برشلونة في مباراة أتلتيكو مدريد: لا توجد "ريمونتادا" هذه المرة! لامين يامال ومارك برنال يتألقان لكن البلوغرانا يفشلون في تحقيق عودة ملحمية في كأس الملك

أهدر فيران توريس فرصتين مبكرتين عندما أخطأ المرمى مرتين من موقع جيد، لكن برشلونة تقدم عندما سدد برنال الكرة في مرمى خالٍ بعد أن تخلص لامين يامال من اثنين من مدافعي أتلتيكو وأرسل كرة منخفضة عبر منطقة الست ياردات.

نادراً ما شكل الزوار تهديداً هجومياً، على الرغم من أن أديمولا لوكمان كان يجب أن يكون أفضل عندما أتيحت له فرصة التسجيل برأسه في أواخر الشوط الأول. وقد دفع ثمن ذلك بعد لحظات عندما سقط بيدري في منطقة الجزاء وتقدم رافينها لتسجيل الركلة الجزائية قبل نهاية الشوط الأول.

مع تجدد الثقة، سعى برشلونة إلى تسجيل المزيد من الأهداف، وأجبر جواو كانسيلو وبرنال خوان موسو على التصدي لتسديدتين من حافة منطقة الجزاء. وفي النهاية، تضافرت جهود هذين اللاعبين لتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث أرسل كانسيلو عرضية طويلة سددها برنال بضربة رأسية في المرمى.

توالت هجمات برشلونة، لكنها لم تهدد مرمى أتلتيكو، وكان تسديدة جيرارد مارتين التي مرت فوق العارضة هي أقرب محاولة للتعادل في المباراة. بدلاً من ذلك، سيواجه أتلتيكو ريال سوسيداد أو أتلتيك كلوب في نهائي أبريل.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة من كامب نو...