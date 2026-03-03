Goal.com
تقييم لاعبي برشلونة في مباراة أتلتيكو مدريد: لا توجد "ريمونتادا" هذه المرة! لامين يامال ومارك برنال يتألقان لكن البلوغرانا يفشلون في تحقيق عودة ملحمية في كأس الملك

فشل برشلونة بشكل مؤلم في تحقيق عودة ملحمية في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد، حيث فاز البلوغرانا في مباراة الإياب يوم الثلاثاء بنتيجة 3-0، لكنه خسر 4-3 في مجموع المباراتين. سجل لاعب الوسط الشاب مارك برنال هدفين في ليلة شن فيها برشلونة هجوماً تلو الآخر، لكنه لم يتمكن من تسجيل الهدف الرابع الذي كان سيؤدي إلى تمديد المباراة إلى الوقت الإضافي.

أهدر فيران توريس فرصتين مبكرتين عندما أخطأ المرمى مرتين من موقع جيد، لكن برشلونة تقدم عندما سدد برنال الكرة في مرمى خالٍ بعد أن تخلص لامين يامال من اثنين من مدافعي أتلتيكو وأرسل كرة منخفضة عبر منطقة الست ياردات.

نادراً ما شكل الزوار تهديداً هجومياً، على الرغم من أن أديمولا لوكمان كان يجب أن يكون أفضل عندما أتيحت له فرصة التسجيل برأسه في أواخر الشوط الأول. وقد دفع ثمن ذلك بعد لحظات عندما سقط بيدري في منطقة الجزاء وتقدم رافينها لتسجيل الركلة الجزائية قبل نهاية الشوط الأول.

مع تجدد الثقة، سعى برشلونة إلى تسجيل المزيد من الأهداف، وأجبر جواو كانسيلو وبرنال خوان موسو على التصدي لتسديدتين من حافة منطقة الجزاء. وفي النهاية، تضافرت جهود هذين اللاعبين لتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث أرسل كانسيلو عرضية طويلة سددها برنال بضربة رأسية في المرمى.

توالت هجمات برشلونة، لكنها لم تهدد مرمى أتلتيكو، وكان تسديدة جيرارد مارتين التي مرت فوق العارضة هي أقرب محاولة للتعادل في المباراة. بدلاً من ذلك، سيواجه أتلتيكو ريال سوسيداد أو أتلتيك كلوب في نهائي أبريل.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة من كامب نو...

  FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey

    حارس المرمى والدفاع

    جوان جارسيا (6/10):

    نادراً ما تعرض لضغط كبير، لكنه تعامل جيداً مع المواقف التي اضطر فيها للتصدي.

    جول كوندي (غير متاح):

    اضطر للخروج بسبب إصابة بعد 12 دقيقة فقط.

    باو كوبارسي (8/10):

    قام بالعديد من التدخلات الممتازة داخل منطقة الجزاء وحولها، بينما أظهر رباطة جأش جيدة في الاستحواذ على الكرة.

    جيرارد مارتين (6/10):

    كان صلبًا إلى جانب كوبارسي. عندما فقد الكرة، بذل جهدًا كبيرًا لاستعادتها.

    جواو كانسيلو (7/10):

    اضطر إلى الانتقال إلى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة كوندي المبكرة، مما أدى إلى لعبه دورًا أكثر انعكاسًا. تضافر بشكل جيد مع يامال في بعض الأحيان، بينما ساهمت تمريرته الرائعة في تسجيل برنال للهدف الثاني.

  FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID

    وسط الملعب

    بيدري (7/10):

    قام ببعض التمريرات الأمامية الرائعة، كما أن اندفاعه داخل منطقة الجزاء هو ما أدى إلى الحصول على ركلة الجزاء. ربما أدى عدم لياقته البدنية إلى تراجع أدائه قليلاً مع مرور الوقت.

    مارك برنال (8/10):

    كان في المكان المناسب ليفتتح التسجيل من مسافة قريبة، ثم سجل الهدف الثالث بهدوء من القائم الخلفي. يواصل إثبات أنه يستحق مقارنته ببوسكيتس في كاتالونيا.

    فيرمين لوبيز (5/10):

    أظهر طاقة كبيرة لكنه عانى من أجل المشاركة قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة من المباراة.

  FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID

    هجوم

    لامين يامال (9/10):

    جعل دفاع أتلتيكو في موقف دفاعي كلما استحوذ على الكرة وقام ببعض المراوغات الرائعة، بما في ذلك عندما ساعد في تسجيل الهدف الأول. 

    فيران توريس (4/10):

    أضاع فرصتين سانحتين في الشوط الأول ولم يقدم الكثير كبديل لليفاندوفسكي قبل أن يتم استبداله.

    رافينها (7/10):

    كان له بعض اللحظات المتميزة وسجل ركلة الجزاء بمهارة، لكنه أخطأ في التسديد في المواقف المفتوحة في كثير من الأحيان.

  FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    أليخاندرو بالدي (6/10):

    دخل مبكراً بدلاً من كوندي وحافظ على بساطة اللعب في حيازة الكرة. كان منعزلاً قليلاً في الدفاع في بعض الأحيان قبل أن يضطر إلى الخروج بسبب إصابة.

    ماركوس راشفورد (5/10):

    قام ببعض الهجمات من الجانب الأيسر لكنه فشل في صنع أي شيء يذكر.

    داني أولمو (6/10):

    حاول المشاركة فور استبداله لفيرمين وكان مصدر إزعاج لدفاع أتلتيكو.

    رونالد أراوخو (6/10):

    حل محل بالدي المصاب، لكنه قضى معظم وقته في الملعب في خط الهجوم.

    هانسي فليك (6/10):

    لم يكن بإمكانه فعل المزيد. اختار تشكيلة هجومية بينما اضطر إلى إجراء تبديلين بسبب الإصابات. يجب أن يتحمل مسؤولية خسارة برشلونة للمباراة بعد مباراة الذهاب، لكنه لم يكن بإمكانه فعل المزيد في هذه المباراة.

