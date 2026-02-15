Goal.com
مباشر
Arsenal Wigan FA Cup 2025-26Getty Images
Charles Watts

ترجمه

تقييم لاعبي أرسنال في مباراة ويجان: إيبيريشي إيزي يعود إلى الملاعب مع تأهل الغانرز إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

استعاد إيبيريشي إيزي عافيته بعد الكابوس الذي عاشه في منتصف الأسبوع في برينتفورد، وساعد أرسنال على تسجيل رقم قياسي جديد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن سحقوا ويجان 4-0 ليتأهلوا إلى الدور الخامس. إيزي، الذي كان أداؤه موضع انتقاد شديد بعد أن استبدله ميكيل أرتيتا في الشوط الأول خلال مباراة التعادل 1-1 يوم الخميس في ملعب جيتك، قدم تمريرتين رائعتين في بداية المباراة، ليصبح آرسنال أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أربعة أهداف في أول 30 دقيقة من مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قام لاعب المنتخب الإنجليزي بتمرير كرة رائعة إلى نوني مادويكي في الدقيقة 11 ليحرز الهدف الأول، وكرر الحيلة بعد ثماني دقائق عندما أرسل كرة إلى غابرييل مارتينيلي ليحرز هدفه العاشر في مسابقات الكأس هذا الموسم لصالح فريق ميكيل أرتيتا.

ثم حول جاك هانت عرضية بوكايو ساكا إلى شباك فريقه، قبل أن يتغلب غابرييل جيسوس على مصيدة التسلل ويسرع نحو كرة كريستيان نورغارد العالية ليضعها في شباك حارس ويغان سام تيكل في الدقيقة 27.

بدا في تلك اللحظة أن أرسنال سيحقق نتيجة كبيرة، لكن ذلك كان نهاية التسجيل، حيث سدد البديل فيكتور جيوكيريس الكرة في القائم في الشوط الثاني، وتصدى تيكل بشكل جيد لتسديدات إيزي ومارتينيلي.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب الإمارات.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    حارس المرمى والدفاع

    كيبا أريزابالاغا (7/10):

    تصدي جيد لكرة جوزيف تايلور للحفاظ على شباكه نظيفة.

    بن وايت (7/10):

    تحرك صعوداً وهبوطاً على الجانب الأيمن طوال فترة ما بعد الظهر. كان دائماً يشكل تهديداً، لكنه خرج في وقت متأخر بعد تعرضه لإصابة.

    ويليام ساليبا (7/10):

    عاد إلى الفريق بعد مرضه ولعب 60 دقيقة قبل أن يتم استبداله.

    كريستيان موسكيرا (7/10):

    نادرًا ما واجه مشاكل. لن يحظى بفترة أسهل من هذه لفترة طويلة.

    مايلز لويس-سكيلي (7/10):

    كان من المقرر أن يلعب في خط الوسط، لكنه انتقل إلى مركز الظهير الأيسر بسبب غياب كالافيوري. قضى فترة ما بعد الظهر بشكل مريح، متجولًا في مناطق خط الوسط.

    • إعلان
  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    وسط الملعب

    كريستيان نورغارد (8/10):

    كما هو الحال دائمًا، قدم أداءً جيدًا عندما أتيحت له الفرصة. قدم تمريرة رائعة لهدف جيسوس وكان دائمًا يسعى إلى تمرير الكرة إلى الأمام.

    بوكايو ساكا (7/10):

    تم استدعاؤه للفريق في اللحظة الأخيرة بسبب انسحاب كالافيوري بعد الإحماء. كان من الغريب رؤيته يلعب في خط الوسط، لكنه بدا مرتاحًا هناك، وتعاون جيدًا مع إيزي ونورجارد.

    إبريتشي إيزي (8/10):

    كان هذا هو ما يحتاجه بعد مباراة برينتفورد. قدم تمريرتين رائعتين للهدفين الأولين. حصل على الكثير من الكرات واستغل المساحات المتاحة له.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    هجوم

    نوني مادويكي (8/10):

    لم يستطع ويجان التعامل معه. افتتح التسجيل بلمسة رائعة وتسبب في مشاكل مستمرة على الجانب الأيمن.

    غابرييل جيسوس (7/10):

    تسديدة رائعة جعلت النتيجة 4-0 بعد تجاوزه مصيدة التسلل. عانى ويجان في التعامل مع تحركاته.

    غابرييل مارتينيلي (7/10):

    سرعة كبيرة لم تستطع دفاعات ويجان التعامل معها. جري رائع وتسديدة رائعة لتسجيل الهدف الثاني.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    البدلاء والمدير

    فيكتور جيوكيريس (6/10):

    أصاب القائم بفرصته الوحيدة الحقيقية للتسجيل.

    مارلي سالمون (6/10):

    المدافع البالغ من العمر 16 عامًا كان هادئًا للغاية في أول مباراة له على أرضه. حركته الرائعة للتغلب على خصمه جعلت الجماهير تقف على أقدامها.

    لياندرو تروسارد (6/10):

    قدم بعض اللحظات الحيوية على الجانب الأيسر.

    مارتن زوبيمندي (غير متاح):

    دخل في وقت متأخر ليحل محل بن وايت المصاب.

    تومي سيتفورد (غير متاح):

    حل محل كيبا في المرمى في الدقائق الأخيرة ليخوض أول مباراة له على أرضه.

    ميكيل أرتيتا (7/10):

    كان سعيدًا بالبداية، لكن ربما كان يتوقع المزيد من فريقه في الشوط الثاني. قام بتغيير تشكيلته بشكل جيد.

الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
ويجان crest
ويجان
WIG
لوتون تاون crest
لوتون تاون
LUT
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0