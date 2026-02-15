تقييم لاعبي أرسنال في مباراة ويجان: إيبيريشي إيزي يعود إلى الملاعب مع تأهل الغانرز إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

قام لاعب المنتخب الإنجليزي بتمرير كرة رائعة إلى نوني مادويكي في الدقيقة 11 ليحرز الهدف الأول، وكرر الحيلة بعد ثماني دقائق عندما أرسل كرة إلى غابرييل مارتينيلي ليحرز هدفه العاشر في مسابقات الكأس هذا الموسم لصالح فريق ميكيل أرتيتا.

ثم حول جاك هانت عرضية بوكايو ساكا إلى شباك فريقه، قبل أن يتغلب غابرييل جيسوس على مصيدة التسلل ويسرع نحو كرة كريستيان نورغارد العالية ليضعها في شباك حارس ويغان سام تيكل في الدقيقة 27.

بدا في تلك اللحظة أن أرسنال سيحقق نتيجة كبيرة، لكن ذلك كان نهاية التسجيل، حيث سدد البديل فيكتور جيوكيريس الكرة في القائم في الشوط الثاني، وتصدى تيكل بشكل جيد لتسديدات إيزي ومارتينيلي.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب الإمارات.