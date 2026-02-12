بعد أن شاهدنا فوز مانشستر سيتي بشكل مقنع على فولهام قبل 24 ساعة، توجهت الأنظار إلى أرسنال لمعرفة كيف سيكون رد فعله أمام فريق برينتفورد الذي كان في حالة جيدة في الأسابيع الأخيرة. وبدا الضيوف متوترين خلال شوط أول سيئ للغاية، حيث فشل المدفعجية في تسديد أي كرة على المرمى.

أدى دخول مارتن أوديجارد بدلاً من إيبيريشي إيزي المخيب للآمال في الشوط الثاني إلى تحسن في الأداء، وأدى ذلك إلى تحقيق تقدم، حيث ارتقى مادويكي بشكل رائع في القائم الخلفي ليحول عرضية بييرو هينكابي إلى هدف.

لكن برينتفورد رد بشكل جيد وتعادل برأسية لويس-بوتر. كان بإمكانهم الفوز بالمباراة في الدقائق الأخيرة، حيث كاد إيغور تياجو أن يسجل مرتين، لكن غابرييل مارتينيلي أضاع فرصة كبيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصل أرسنال على النقاط الثلاث.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب Gtech Community Stadium...