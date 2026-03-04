Goal.com
تقييم لاعبي أرسنال في مباراة برايتون: فوز الأبطال؟! غابرييل العملاق يتألق وبوكايو ساكا يسجل هدفاً يمنح الغانرز فارقاً بسبع نقاط

سجل بوكايو ساكا هدفاً في الشوط الأول ليمنح أرسنال فوزاً حاسماً 1-0 على برايتون، مستفيداً من تعادل مانشستر سيتي المفاجئ 2-2 مع نوتنغهام فورست ليبتعد بفارق 7 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يكن فريق ميكيل أرتيتا في أفضل حالاته في ملعب أميكس، لكن هدف ساكا في الدقيقة التاسعة منحهم الأمل، وبفضل الأداء الرائع لغابرييل ماغالهايس في الدفاع، حققوا فوزًا كبيرًا في ما قد يكون ليلة حاسمة في سباق اللقب.

بعد تحقيق انتصارات متتالية في ديربي لندن، كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لأرسنال، الذي كان يسعى على الأقل للحفاظ على تفوقه على مانشستر سيتي قبل مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع. وبعد تجاوز موقف خطير في بداية المباراة، عندما اضطر غابرييل إلى إبعاد الكرة عن خط مرماه بعد تصدي سيئ من ديفيد رايا، تقدم أرسنال بهدف ساكا.

في مشاركته رقم 300 مع نادي طفولته، قطع قائد أرسنال البديل في تلك الليلة من الجهة اليمنى بعد تمريرة من جوريان تيمبر وسدد كرة ارتطمت بكارلوس باليبا وخدعت بارت فيربروغن حارس مرمى برايتون.

كافح أرسنال للبناء على هذا الهدف الافتتاحي، حيث تسبب برايتون في الكثير من المشاكل له في الشوط الأول، لكن الضيوف نجوا من بعض اللحظات العصيبة ليحافظوا على صدارة الترتيب بفضل بطولة نوتنغهام فورست في مانشستر.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب أميكس...

    حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (7/10):

    أنقذه غابرييل بعد خطأ فادح في بداية المباراة. لكنه استقر بعد ذلك وحافظ على مرماه جيدًا.

    جوريان تيمبر (7/10):

    ساهم في هدف آخر بتسجيله تمريرة حاسمة لساكا. كان ثابتًا كالعادة في الجانب الأيمن.

    كريستيان موسكيرا (7/10):

    حل محل ساليبا المصاب وحصل على بطاقة صفراء مبكرة. لكنه تعامل مع الموقف بشكل جيد وقام ببعض التدخلات الحاسمة. 

    غابرييل ماغالهايس (9/10):

    أبعد الكرة عن خط المرمى في الدقائق الأولى، مما حدد مسار المباراة. ألقى بنفسه أمام كل شيء. كان رائعًا. 

    بييرو هينكابي (8/10):

    أداء ممتاز آخر من لاعب في أفضل حالاته. لم يكن له تأثير كبير في الهجوم، لكنه دافع جيدًا وكان رائعًا عندما انتقل إلى مركز الظهير في الشوط الثاني.

    وسط الملعب

    مارتن زوبيمندي (6/10):

    لاعب يبدو أنه بحاجة إلى راحة مناسبة. يستغرق وقتًا طويلاً عندما يكون في حوزته الكرة ويبدو أكثر ترددًا خلال أشهره الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ديكلان رايس (7/10):

    مباراة أخرى ارتكب فيها بعض الأخطاء الفردية. لكنه أنقذ الفريق في بعض الأحيان بفضل تراجعه الجيد وكان مهمًا للغاية في الشوط الثاني.

    إبريتشي إيزي (6/10):

    قام بتمريرة جيدة لتحرير ساكا في وقت مبكر، لكنه لم يتمكن من الحصول على الكرة بعد ذلك ليفعل شيئًا. 

    هجوم

    بوكايو ساكا (7/10):

    سجل هدفاً مبكراً في مباراته رقم 300 مع أرسنال. حالفه الحظ قليلاً بانحراف الكرة، لكن كان من الجيد رؤيته يسدد الكرة.

    فيكتور جيوكيريس (5/10):

    عانى في مباراة لم تكن مناسبة لقدراته. واصل الصراع على الكرات الطويلة وظهره إلى المرمى، وتصدى له برايتون بسهولة.

    غابرييل مارتينيلي (5/10):

    لم يكن له تأثير حقيقي. عمل بجد كالعادة، لكنه لم يشكل أي تهديد على الجانب الأيسر.

    البدلاء والمدير

    كاي هافرتز (6/10):

    منح أرسنال مزيدًا من السيطرة في الهجوم، مما ساعدهم في الحصول على فترات من الاستحواذ على الكرة في نصف ملعب برايتون. 

    لياندرو تروسارد (5/10):

    واجه صعوبة كبيرة من جماهير برايتون، الذين استمتعوا بشكل خاص بتسديدة خاطئة خرجت إلى رمية تماس.

    ريكاردو كالافيوري (6/10):

    سمح دخوله لأرسنال بالاستمتاع أكثر في وسط الملعب بفضل طريقة لعبه المقلوبة.

    كريستيان نورجارد (غير متاح):

    حل محل زوبيمندي المتعب في الدقائق العشر الأخيرة.

    ميكيل أرتيتا (7/10):

    لا يمكن أن يكون سعيدًا بأداء فريقه في الشوط الأول. لكن التغييرات التي أجراها بعد الاستراحة أدت إلى تحسن الأداء.

