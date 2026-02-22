بعد بعض النتائج الصعبة والأداء المخيب للآمال في الأسابيع الأخيرة، بدا تشيلسي أفضل بكثير هنا، حيث سيطر على المباراة وخلق الكثير من الفرص. في كثير من الأحيان، لم يتمكنوا من التقدم بسبب الحراسة الرائعة من فالون توليس-جويس، التي تصدت لمحاولات خطيرة من أليسا طومسون وإيرين كوثبرت ولورين جيمس في الشوط الأول. وعندما بدا أن الأمريكية قد هُزمت، بعد أن ارتدت الكرة في منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، كانت دومينيك يانسن في المكان المناسب لتبعد الكرة عن خط المرمى.

بعد أن أبعدت مانشستر يونايتد فريق تشيلسي عن مرماها، نمت المباراة في الشوط الثاني وبدا أن مانشستر يونايتد هو الأقرب إلى التسجيل لفترة طويلة، وكان أبرز ما في ذلك تسديدة قوية من جيس بارك، التي أهدرت فرصة جيدة في الشوط الأول، على مرمى هانا هامبتون. قبل ذلك، انحرفت تسديدة ليزا نالسوند قليلاً عن المرمى، بينما لم تستطع ميلفين مالارد الاستفادة من تمريرة جميلة من إلين وانغرهيم، وسددت الكرة بعيداً عن المرمى.

وبينما بدا أن المباراة ستدخل الوقت الإضافي، ظهرت كير لإنقاذ تشيلسي، وسجلت هدفها التاسع في 10 مباريات ضد يونايتد بلمسة رائعة قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة. لكن البلوز لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه سوى لبضع دقائق، حيث ردت أوجو بهدف ذكي أعاد المباراة إلى مسارها الطبيعي نحو الوقت الإضافي.

ومع ذلك، لم يؤد ذلك سوى إلى تأخير المحتوم، حيث استغرق الأمر تسع دقائق حتى سجلت جيرما الهدف الثالث في المباراة من كرة ثابتة، بعد أن قامت توليس-جويس في البداية بإنقاذ رائع آخر لتحرم فيرل بورمان من التسجيل. وهذا يبقي حلم تشيلسي بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي حياً، حيث ستعرف بومباستور وفريقها منافسهم في ربع النهائي يوم الاثنين.

GOAL تقيم لاعبات تشيلسي في كينغسميدو...