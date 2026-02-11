كان هناك إحساس بالديجافو بين لاعبي آرسنال والمشجعين المسافرين، حيث كرروا رحلة قاموا بها قبل أقل من شهرين في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري. في تلك المناسبة، تغلب آرسنال بسهولة على مضيفه بفوزه 3-0، وكان الأمر مشابهاً هذه المرة، مع نتيجة أفضل.

ساعدت كيتلين فورد، التي كانت في قمة نشاطها، الزوار على التقدم في الدقيقة 22، عندما سددت مانوم الكرة برأسها بعد تمريرة عرضية منها، ثم سجلت كلوي كيلي الهدف الثاني بعد لعبة جيدة من الجناح المقابل. كانت اللاعبة الدولية الإنجليزية تشارك لأول مرة مع ناديها أو منتخبها منذ أن خرجت مصابة في فوز المنتخب الإنجليزي على غانا في أوائل ديسمبر، لكنها بدت في حالة جيدة هنا، حيث مررت كرة عرضية رائعة إلى سميث قبل أن تسجل الكندية الهدف الثاني بنهاية رائعة.

حظي أرسنال بالعديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث قبل أن تنجح مانوم أخيرًا في ذلك في بداية الشوط الثاني، بعد أن قامت فورد مرة أخرى بتفكيك دفاع لوفين، ثم دخلت أليسيا روسو من على مقاعد البدلاء لتشارك في الهجوم، حيث انقضت على تمريرة سميلا هولمبرغ المرتدة لتمنح الغانرز تقدمًا بأربعة أهداف لا يتوقع أحد أن يتنازلوا عنه في مباراة الإياب التي ستقام على أرضهم يوم الأربعاء المقبل.

وهذا يعني أن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون إنجليزيًا بالكامل، حيث ستقام مباراة الذهاب بين أرسنال وتشيلسي في شمال لندن في أواخر مارس.

GOAL تقيم لاعبات أرسنال من دن دريف...