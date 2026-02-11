Goal.com
تقييم لاعبات أرسنال في مباراة OH Leuven: كلوي كيلي تثير الإعجاب بعودتها إلى تشكيلة الغانرز، بينما تثبت أوليفيا سميث وفريدا مانوم فعاليتهما القاتلة في فوز دوري أبطال أوروبا

وضع أرسنال قدمه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد فوزه على أوه لوفن 4-0 في بلجيكا يوم الأربعاء. سجلت فريدا مانوم هدفين، وأحرزت أوليفيا سميث وأليسيا روسو هدفين آخرين، مما جعل حامل لقب البطولة الأوروبية يقترب خطوة كبيرة من مواجهة منافسه اللندني تشيلسي في دور الثمانية.

كان هناك إحساس بالديجافو بين لاعبي آرسنال والمشجعين المسافرين، حيث كرروا رحلة قاموا بها قبل أقل من شهرين في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري. في تلك المناسبة، تغلب آرسنال بسهولة على مضيفه بفوزه 3-0، وكان الأمر مشابهاً هذه المرة، مع نتيجة أفضل.

ساعدت كيتلين فورد، التي كانت في قمة نشاطها، الزوار على التقدم في الدقيقة 22، عندما سددت مانوم الكرة برأسها بعد تمريرة عرضية منها، ثم سجلت كلوي كيلي الهدف الثاني بعد لعبة جيدة من الجناح المقابل. كانت اللاعبة الدولية الإنجليزية تشارك لأول مرة مع ناديها أو منتخبها منذ أن خرجت مصابة في فوز المنتخب الإنجليزي على غانا في أوائل ديسمبر، لكنها بدت في حالة جيدة هنا، حيث مررت كرة عرضية رائعة إلى سميث قبل أن تسجل الكندية الهدف الثاني بنهاية رائعة.

حظي أرسنال بالعديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث قبل أن تنجح مانوم أخيرًا في ذلك في بداية الشوط الثاني، بعد أن قامت فورد مرة أخرى بتفكيك دفاع لوفين، ثم دخلت أليسيا روسو من على مقاعد البدلاء لتشارك في الهجوم، حيث انقضت على تمريرة سميلا هولمبرغ المرتدة لتمنح الغانرز تقدمًا بأربعة أهداف لا يتوقع أحد أن يتنازلوا عنه في مباراة الإياب التي ستقام على أرضهم يوم الأربعاء المقبل.

وهذا يعني أن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون إنجليزيًا بالكامل، حيث ستقام مباراة الذهاب بين أرسنال وتشيلسي في شمال لندن في أواخر مارس.

GOAL تقيم لاعبات أرسنال من دن دريف...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    حارس المرمى والدفاع

    دافني فان دومسيلار (6/10):

    لم يكن لديها الكثير لتفعله، لكنها قامت بإنقاذ جيد بأطراف أصابعها لتمنع بوستيلز من التسجيل في الشوط الثاني.

    إميلي فوكس (6/10):

    قدمت أداءً قوياً لمدة 45 دقيقة قبل أن تحصل على قسط من الراحة عندما استبدلها هولمبرغ في الشوط الثاني.

    ليا ويليامسون (7/10):

    أظهرت مهاراتها الممتازة في التمرير قبل أن تغادر الملعب بعد ساعة من اللعب.

    لايا كودينا (7/10):

    لم تشارك كثيرًا هذا الموسم، لكنها كانت مهيمنة في هذه المباراة، حيث فازت بجميع المواجهات الهوائية الست التي خاضتها لإحباط أي تهديد محتمل من لوفين.

    كاتي ماكابي (8/10):

    كانت ممتازة في أدائها الدفاعي، وفازت بجميع المواجهات الأرضية الخمس. كما تقدمت كثيرًا إلى الأمام، وقدمت بعض التمريرات الرائعة.

  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    وسط الملعب

    فيكتوريا بيلوفا (7/10):

    لاعبة أخرى لم تحظى بوقت لعب طويل هذا الموسم، لكن لم يبدو أن هذا هو الحال. اندمجت بسلاسة في خط الوسط وشاركت بانتظام في أفضل تمريرات أرسنال.

    ماريونا كالدينتي (7/10):

    أداء قوي من وصيفة الكرة الذهبية، حيث تمكنت من فتح الدفاعات ووضعت أرسنال في مواقف جيدة في عدة مناسبات.

    فريدا مانوم (8/10):

    حصلت بانتظام على مواقع ممتازة لتسجيل الأهداف، حيث أتيحت لها فرص لتسجيل أكثر من هدفين هنا. لكنها أنهت المباريات بشكل جيد في كلتا المناسبتين، وساهمت كثيرًا في الهجوم أثناء الاستحواذ على الكرة أيضًا.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    هجوم

    كايتلين فورد (8/10):

    تسببت في مشاكل لفريق لوفين طوال المباراة بفضل لعبها المباشر والإيجابي وتمريراتها الدقيقة والمتسقة. لم يخلق أي لاعب فرصًا أكثر منها.

    أوليفيا سميث (8/10):

    كان بإمكانها تسجيل أكثر من هدف واحد، لكنها أبلت بلاءً حسناً في التمركز في المواقع المناسبة لتلك الفرص وسجلت هدفها الوحيد ببراعة. أداء جيد آخر في دور رقم 9، بعد أن سجلت الهدف الوحيد في الفوز المفاجئ على مانشستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع.

    كلوي كيلي (8/10):

    في أول مشاركة لها منذ أوائل ديسمبر، بدت في قمة مستواها. عملت بجد خارج منطقة الجزاء وتسببت في مشاكل حقيقية داخلها، لا سيما بتمريرتها الرائعة التي أسفرت عن هدف سميث.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    البدلاء والمدير

    سميلا هولمبرغ (7/10):

    حلّت محل فوكس في الشوط الثاني وأضفت الكثير من الحيوية على الجانب الأيمن، حيث أدت تمريرتها العرضية إلى هدف روسو.

    أليسيا روسو (7/10):

    استغلت فرصتها الوحيدة بعد دخولها الملعب بعد مرور ساعة من اللعب. كما أنها تمكنت من التسجيل بعد تعديلها للكرة.

    لوت ووبن-موي (6/10):

    حلّت محل ويليامسون في خط الدفاع في منتصف الشوط الثاني، وحركت الكرة بشكل جيد.

    كيرا كوني-كروس (غير متاح):

    ظهرت لأول مرة هذا العام في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن عادت للانضمام للفريق هذا الأسبوع بعد فترة قضتها مع عائلتها عقب تشخيص إصابة والدتها بمرض السرطان.

    كيم ليتل (غير متاح):

    دخلت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    رينيه سليجرز (7/10):

    حققت التوازن المثالي في تدوير لاعبات الفريق، حيث أعطت الراحة للاعبات الأساسيات في اللحظة المناسبة مع الحفاظ على التناغم الفائز في التشكيلة. استخدمت مقاعد البدلاء بشكل جيد كامتداد لذلك أيضًا.

