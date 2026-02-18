Goal.com
تقييم لاعبات أرسنال في مباراة OH Leuven: أهداف أليسيا روسو وماريونا كالدينتي تحسم المباراة وتؤهل الغانرز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيكون كله إنجليزيًا مع تشيلسي

أحرزت أليسيا روسو وماريونا كالدينتي هدفين ليضمنوا تأهل أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات يوم الأربعاء، حيث فازت الغانرز بنتيجة 3-1 على أرضها أمام أوه لوفين، وبنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين، في ظروف صعبة للغاية. جعلت الأمطار والرياح المباراة صعبة على كلا الفريقين، لكن جودة حامل لقب البطولة الأوروبية تألقت في النهاية، حيث حددت مواجهة في دور الثمانية مع منافسه اللندني تشيلسي.

بدت هذه المباراة وكأنها مجرد إجراء شكلي بعد فوز أرسنال الساحق 4-0 في بلجيكا الأسبوع الماضي، لكن النتيجة بدت وكأنها حررت لوفن، الذي كان أفضل بكثير من أدائه المخيب للآمال على أرضه. في الواقع، كان بإمكان الزوار التقدم بعد 20 دقيقة أيضًا، عندما أخطأت لايا كودينا في تقدير كرة طويلة إلى الأمام وتقدمت جادا كونينبرغ نحو المرمى، لكن دافني فان دومسيلار وقفت بقوة وحرمتها من التسجيل.

عندما تقدم أرسنال بعد بضع دقائق، بفضل تسديدة مبكرة من روسو تجاوزت لويس سينهايف في القائم القريب، بدا أن المباراة ستسير بسلاسة مع تقدم الغانرز بنتيجة إجمالية 5-0. لكن لوفين رد بشكل جيد وتعادل النتيجة بعد مرور نصف ساعة من المباراة، عندما أنهت سارة بوسزتاي هجمة جماعية جميلة، وإن كان فان دومسيلار كان بإمكانها التصدي لتلك التسديدة بشكل أفضل.

ظل النتيجة على ما هي عليه لفترة، حيث كافح كلا الفريقين لخلق فرص على أرضية صعبة في طقس سيئ. استمر الوضع على هذا الحال حتى حصلت كيتلين فورد، التي شكلت تهديدًا طوال المباراة لدفاع لوفين، على ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب. سجلت كالدينتي الهدف بهدوء من مسافة 12 ياردة، مما مهد الطريق لأرسنال لإنهاء المباراة بنتيجة إيجابية، حيث اختبرت روسو وفورد حارس المرمى سينهايف قبل أن تختتم المهاجمة الإنجليزية التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث أظهرت مهارة كبيرة في التعامل مع الكرة قبل أن تسددها في الزاوية السفلية.

انتهت المباراة بنتيجة لم تكن موضع شك قبل انطلاقها، لكنها تؤكد أن آرسنال سيواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال من ميدو بارك...

    حارس المرمى والدفاع

    دافني فان دومسيلار (6/10):

    ربما كان بإمكانها أن تتصرف بشكل أفضل مع هدف لوفين، لكنها قامت بإنقاذ رائع في مواجهة فردية لمنعهم من التقدم في وقت مبكر.

    سميلا هولمبرغ (7/10):

    واحدة من أكثر لاعبات أرسنال نشاطًا في ليلة صعبة. كانت تتحرك بحيوية كبيرة على الجانب الأيمن وشاركت في بعض من أفضل حركات الفريق.

    لوت ووبن-مو (6/10):

    مرت ببعض اللحظات الصعبة في ظل الظروف السائدة، لكنها كانت قوية بشكل عام وفازت في معظم المواجهات الثنائية.

    لايا كودينا (6/10):

    بدأت المباراة بشكل متواضع وكان عليها التعامل بشكل أفضل مع الكرة الطويلة التي كادت كونينبرغ أن تسجل منها، لكنها تحسنت مع تقدم المباراة.

    كاتي ماكابي (7/10):

    قدمت أداءً جيدًا في جميع الجوانب، حيث تألقت في التمريرات العرضية.

    وسط الملعب

    ماريونا كالدينتي (7/10):

    واظبت على محاولة فرض سيطرتها على اللعب وإضافة جودة في الاستحواذ على الكرة، مما أدى إلى بعض اللحظات الجميلة. كما أنها سددت ركلة الجزاء بشكل جيد للغاية.

    فيكتوريا بيلوفا (5/10):

    لم تكن سيئة، لكنها لم تترك بصمة واضحة.

    فريدا مانوم (6/10):

    لم تحصل على الكرة بقدر اللاعبات الأخريات، لكنها بذلت جهدًا كبيرًا خارج الملعب، وهو ما كان مهمًا لأداء أرسنال.

    هجوم

    كلوي كيلي (5/10):

    كافحت من أجل المشاركة بشكل فعال قبل أن تغادر الملعب بعد مرور ساعة. لم تساعدها الظروف، حيث تلقت بعض التمريرات السيئة في بعض الأحيان.

    أليسيا روسو (8/10):

    استحقت هدفيها وكان بإمكانها تسجيل هدف آخر لولا التصدي الرائع من سينهايف. نجحت في التغلب على الحارس في الهدف الأول، وكان هدفها الثاني رائعًا.

    كايتلين فورد (7/10):

    تسببت في مشاكل طوال المباراة بفضل لعبها المباشر والإيجابي.

  • البدلاء والمدير

    إميلي فوكس (5/10):

    لم تستطع أن تكمل ما بدأته هولمبرغ. لم ترتكب أخطاء كبيرة، لكنها لم تشارك بشكل كبير.

    كيم ليتل (6/10):

    نصف ساعة جيدة من القائدة، مع الكثير من الجودة في الاستحواذ على الكرة.

    ستيف كاتلي (غير متاح):

    حلّت محل كودينا في آخر 15 دقيقة من المباراة، حيث استبدل أرسنال لاعبي خط الوسط.

    ليا ويليامسون (غير متاح):

    لاعبة بديلة أخرى في الدقائق الأخيرة ساعدت في إنهاء المباراة.

    تايلور هيندز (غير متاح):

    عادت من الإصابة في الدقائق الأخيرة.

    رينيه سليجرز (7/10):

    استخدمت تشكيلتها بشكل جيد هنا، بالنظر إلى النتيجة. قامت ببعض التغييرات في تشكيلتها ثم استخدمت البدلاء إلى أقصى حد، ومنحت دقائق ثمينة للاعبات العائدات بينما أعطت الراحة للبعض الآخر.

