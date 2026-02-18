تقييم لاعبات أرسنال في مباراة OH Leuven: أهداف أليسيا روسو وماريونا كالدينتي تحسم المباراة وتؤهل الغانرز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيكون كله إنجليزيًا مع تشيلسي

بدت هذه المباراة وكأنها مجرد إجراء شكلي بعد فوز أرسنال الساحق 4-0 في بلجيكا الأسبوع الماضي، لكن النتيجة بدت وكأنها حررت لوفن، الذي كان أفضل بكثير من أدائه المخيب للآمال على أرضه. في الواقع، كان بإمكان الزوار التقدم بعد 20 دقيقة أيضًا، عندما أخطأت لايا كودينا في تقدير كرة طويلة إلى الأمام وتقدمت جادا كونينبرغ نحو المرمى، لكن دافني فان دومسيلار وقفت بقوة وحرمتها من التسجيل.

عندما تقدم أرسنال بعد بضع دقائق، بفضل تسديدة مبكرة من روسو تجاوزت لويس سينهايف في القائم القريب، بدا أن المباراة ستسير بسلاسة مع تقدم الغانرز بنتيجة إجمالية 5-0. لكن لوفين رد بشكل جيد وتعادل النتيجة بعد مرور نصف ساعة من المباراة، عندما أنهت سارة بوسزتاي هجمة جماعية جميلة، وإن كان فان دومسيلار كان بإمكانها التصدي لتلك التسديدة بشكل أفضل.

ظل النتيجة على ما هي عليه لفترة، حيث كافح كلا الفريقين لخلق فرص على أرضية صعبة في طقس سيئ. استمر الوضع على هذا الحال حتى حصلت كيتلين فورد، التي شكلت تهديدًا طوال المباراة لدفاع لوفين، على ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب. سجلت كالدينتي الهدف بهدوء من مسافة 12 ياردة، مما مهد الطريق لأرسنال لإنهاء المباراة بنتيجة إيجابية، حيث اختبرت روسو وفورد حارس المرمى سينهايف قبل أن تختتم المهاجمة الإنجليزية التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث أظهرت مهارة كبيرة في التعامل مع الكرة قبل أن تسددها في الزاوية السفلية.

انتهت المباراة بنتيجة لم تكن موضع شك قبل انطلاقها، لكنها تؤكد أن آرسنال سيواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال من ميدو بارك...