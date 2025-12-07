في وقت الذي كان ينتظر فيه عشاق ليفربول الاستعداد لموقعة أوروبية كبرى، أمام إنتر، وجدت الجماهير نفسها تعيش على صفيح ساخن بالكثير من التكهنات حول مستقبل نجم فريقها محمد صلاح، حيث فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل النجم المصري، وعلاقته المتوترة مع إدارة النادي والمدير الفني أرني سلوت.
تقارير: "اجتماع العاصفة" يهدد باستبعاد صلاح أمام إنتر.. وكواليس صدمة غرفة الملابس ومكافآت الولاء
اجتماع عاجل
أوضح حساب " إندي كيلا نيوز" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن الساعات الحالية داخل أروقة النادي الإنجليزي تشهد توترًا واجتماعات بحضور كبار المسؤولين، لمناقشة قرار انضباطي صادم يتمثل في استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة ترى ضرورة اتخاذ موقف حازم، ضد تصريحات صلاح، حيث تعتقد أنه يجب أن يكون وقفة ضد الفرعون المصري، وتغيير جذري في الموقف الحالي.
وقد يضطر المدرب الهولندي إلى استخدام سلاح الاستبعاد لفرض سيطرته على غرفة الملابس، حتى لو كان الثمن هو فقدان خدمات هدافه الأول في مباراة مصيرية وهامة، في الموسم الصعب الذي يعيشه الريدز.
صدمة بين لاعبي ليفربول
وفي السياق ذاته أوضح موقع "كوت أوفسايد" أن هناك حالة من الصدمة والذهول داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، فالجميع كان ينظر إلى صلاح على أنه من قادة الفريق وشخص مخضرم ولديه خبرة كافية، إلا أن هناك حالة من الشعور بخيبة الأمل تجاه تصرفات النجم المصري، وتوقيت تصريحاته.
وأوضح التقرير وفقًا لمصادر مطلعه داخل النادي، أن بعض من اللاعبين شعر بأن صلاح، قد فضل مصلحته الشخصية وتجديد عقده على استقرار الفريق في مرحلة حرجة من الموسم، مما تسبب في حالة شرخ للعلاقة التي كانت بين محمد صلاح وباقي اللاعبين.
صلاح عينه على مكافآت الولاء
ووفقًا لما ذكره حساب "إندي كيلا نيوز" فإن صلاح، لم ولن يطلب الرحيل من ليفربول، وليس السبب هو رغبه منه في الاستمرار داخل قلعة أنفيلد، بل إنه يسعى للحصول على أكبر مكسب مالي.
وأشار التقرير إلى أن عقود اللاعبين في الدوري الإنجليزي، تتضمن عادة بنوداً تمنحهم مكافآت ولاء ضخمة تدفع لهم طالما لم يطلبوا الرحيل بأنفسهم، لذا فإن صلاح وفريق عمله يدركون جيداً أن تقديم طلب الرحيل يعني التنازل تلقائياً عن هذه الملايين، وهو ما يرفضه اللاعب تماماً.
ماذا قدم صلاح في الموسم الحالي؟
لعب صاحب الـ33 عامًا هذا الموسم 19 مباراة مع ليفربول في جميع بطولات الموسم، وقد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.
صلاح جلس بديلًا أمام وست هام ثم سندرلاند وأخيرًا ليدز يونايتد، وقد انتهت المباراة الأولى بفوز الريدز بهدفين نظيفين، فيما سيطر التعادل على المواجهتين الأخيرتين، 1-1 و3-3 على الترتيب.
وسيتجه ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر يوم الثلاثاء، وسينتظر المشجعون بفارغ الصبر رؤية التشكيل، وتحديداً ما إذا كان سلوت قد أدرج صلاح أم لا. الريدز في أمس الحاجة للفوز بعد الهزيمة المدمرة 4-1 على أرضهم أمام آيندهوفن في مباراتهم الأخيرة ويحتاجون للفوز في مبارياتهم المتبقية بمرحلة الدوري من أجل التأهل المباشر إلى مراحل خروج المغلوب.