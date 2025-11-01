"تفوقت على كريستيانو في مانشستر يونايتد" .. روني يكشف عن خروج رونالدو من سباقات سرعة الشياطين الحمر!

لم تكن العلاقة بين روني ورونالدو دائماً سلسة. فقد حدثت أزمة شهيرة خلال ربع نهائي كأس العالم 2006، عندما اتُهم رونالدو بتشجيع الحكم على طرد روني بسبب دهسه على ريكاردو كارفالو. أدى هذا الحادث إلى توتر صداقتهما لفترة وجيزة، ولكن بعد عودتهما إلى مانشستر، سرعان ما تصالحا.

بينما اعتزل روني كرة القدم منذ فترة طويلة، لا تزال قصة رونالدو قيد الكتابة. يقترب النجم البالغ من العمر 40 عامًا الآن من تحقيق إنجاز استثنائي وهو تسجيل 1000 هدف في مسيرته. بعد تسجيله هدفين في فوز النصر الأخير 2-0 على الحزم، وصل رصيد رونالدو إلى 950 هدفًا. وقد مدد عقده مع النادي السعودي العملاق في يونيو وارتبط بالنادي حتى عام 2027. وبمعدل تسجيله الحالي، من شبه المؤكد أن رونالدو سيتجاوز حاجز الألف هدف. وسيكون هذا إنجازًا يؤكد مكانته كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم. لكن روني، الذي غالبًا ما يفضل ليونيل ميسي على رونالدو في الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ، سارع إلى دعم زميله السابق في الوصول إلى هذا الإنجاز.

وقال روني: "100٪. لن يتقاعد قبل أن يسجل آلاف الأهداف. سيكون ذلك رائعًا له أيضًا، وأنا متأكد من أنه خلال العامين المقبلين سيلعب مع ابنه إلى جانبه، لذا أعتقد أن ذلك أمر مهم بالنسبة له أيضًا".