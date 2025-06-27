بعد ما حدث في كأس العالم للأندية.. تغييرات ثورية تطول الدوري الإنجليزي

Getty Images SportAditya Gokhale و بلال محمدبعد ما حدث في كأس العالم للأندية.. تغييرات ثورية تطول الدوري الإنجليزيالدوري الإنجليزي الممتازليفربولمانشستر سيتيمانشستر يونايتدتوتنهام هوتسبيرآرسنالتشيلسينيوكاسل يونايتدنوتنجهام فوريستتغييرات منتظرة في الموسم الجديد من البريميرليج...المقال يتابع أدناهالمقال يتابع أدناهالمقال يتابع أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلبضعة تغييرات من المنتظر حدوثها في الموسم الجديد من البريمرليجالسماح للكاميرات بدخول الملعب لتصوير احتفالات الأهداف في الموسم الجديدرابطة الدوري الإنجليزي تسير على خطى كأس العالم للأندية