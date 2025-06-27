بعد ما حدث في كأس العالم للأندية.. تغييرات ثورية تطول الدوري الإنجليزي

تغييرات منتظرة في الموسم الجديد من البريميرليج...

المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل بضعة تغييرات من المنتظر حدوثها في الموسم الجديد من البريمرليج

السماح للكاميرات بدخول الملعب لتصوير احتفالات الأهداف في الموسم الجديد

رابطة الدوري الإنجليزي تسير على خطى كأس العالم للأندية