"تغوطت على نفسي حتى لا أغش" .. اعتراف مثير من إبراهيموفيتش يعكس تفانيه في "حادث المرحاض"

من المعروف عن النجم المعتزل بذله أقصى ما عنده في كل الفريق التي لعب لها، ولم يعرف التهاون على أرض الملعب حتى في المراحل المتأخرة من مشواره الكروي الذي أنهاه في ميلان.

وهذا يعني أنه لم يتكاسل أبدًا أو يختلق أعذارًا للتخلص من العمل الشاق. كان يفضل أن يحرج نفسه وينتهي به المطاف في موقف غريب على أن يتساهل ويترك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد.

سمح هذا النهج في الحياة وكرة القدم الاحترافية لإبراهيموفيتش بالبقاء في أعلى مستوى حتى تقاعده مع نادي ميلان في سن 41. سيدخل التاريخ كأحد أعظم المهاجمين في جيله، بعد أن حصد ألقاباً كبرى في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، كما قضى فترة في الدوري الأمريكي مع نادي لوس أنجلوس حالاكسي.

Getty/Goal