Goal.com
مباشر
Ellen Wangerheim Lea Schuller Man Utd gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

تعاقدات مانشستر يونايتد في يناير كانت بالضبط ما يحتاجه الشياطين الحمر ليشكلوا تهديدًا في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

كان على مانشستر يونايتد أن يتحرك في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. حقق الشياطين الحمر بداية رائعة لموسم 2025-26، وأبرزها التأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا للسيدات، ثم المضي قدماً إلى الدور الإقصائي هذا الشهر. ولكن إذا أرادوا أن يكونوا قادرين على منافسة أفضل الفرق الأوروبية، وأن يكونوا في صدارة المسابقات المحلية، فإنهم بحاجة إلى المزيد في التشكيلة - وهذا هو النهج الذي اتبعه مانشستر يونايتد.

لم يكن شهر يناير قد حلّ بعد عندما أعلن النادي عن انضمام هانا لوندكفيست وليا شولر، بالإضافة إلى تمديد عقد هيناتا ميازاوا. وبعد بضعة أسابيع، انضمت إليهم إلين وانغرهيم، التي ترددت شائعات عن اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بها الصيف الماضي، واختارت فريق الشياطين الحمر لبدء الفصل التالي من مسيرتها الواعدة. حققت الثلاث لاعبات بداية قوية في إنجلترا، وساعدن فريق مارك سكينر على تحقيق ست مباريات دون هزيمة في 2026.

لكن الآن هو الوقت الذي ستساعد فيه هذه التعزيزات بشكل حقيقي. يونايتد يسافر إلى إسبانيا يوم الخميس لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا. إنها المباراة الثانية من خمس مباريات كبيرة في 16 يومًا فقط لفريق كان يعاني قبل العطلة الشتوية من صعوبة التعامل مع فترات الراحة القصيرة.

من الناحية النظرية، من المؤكد أن حظوظهم ستتحسن بعد الاستثمار في يناير، خاصةً بسبب ما أحدثته هذه الصفقة في خط هجوم مانشستر يونايتد الخطير بالفعل.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    فريق صغير

    أبهر مانشستر يونايتد الجميع في بعض الأوقات خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على أتلتيكو مدريد رغم نقص عدد لاعبيه إلى 10 لاعبين، وهزم فريق باريس سان جيرمان الموهوب - وإن كان مخيباً للآمال - في أولد ترافورد، وحقق فوزاً قوياً في تورينو على يوفنتوس في الجولة الأخيرة ليضمن المركز السادس في الترتيب النهائي، وبالتالي التأهل إلى دور الـ16.

    وكان هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب بسبب بعض الإصابات التي عانى منها مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، والتي تركت مقاعد البدلاء للريد ديفلز أقل عددًا بكثير من العديد من منافسيهم. فقط توينتي استخدم عددًا أقل من اللاعبين في مرحلة الدوري من مانشستر يونايتد، الذي استخدم أيضًا نفس العدد الذي استخدمه فريق أوه لوفن البلجيكي الصغير. استخدمت الفرق الـ 15 الأخرى في المسابقة عددًا أكبر من اللاعبين من الشياطين الحمر، بما في ذلك فالرينجا وسانت بولتن وباريس إف سي.

    • إعلان
  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    فترات استجابة قصيرة

    في نوفمبر، أصبح التأثير السلبي لتلك التشكيلة الضعيفة على قدرة يونايتد على المنافسة في أربع جبهات واضحًا بشكل خاص. خاض مانشستر يونايتد أربع مباريات في 12 يومًا، وتعرض لثلاث هزائم، حيث خسر أمام أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وأمام فولفسبورغ في الدوري الأوروبي. تسبب ذلك في ضرر لا يمكن إصلاحه لطموحات الشياطين الحمر في الفوز بلقب الدوري، حيث تراجعوا بسبع نقاط عن سيتي المتصدر للترتيب، بعد أن كانوا متأخرين بنقطة واحدة فقط عن منافسهم المحلي قبل خسارة فيلا.

    لم يتأهل سيتي إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهذا التخفيف في جدول مبارياته هو أحد الأسباب على الأقل التي تجعل فريق أندري جيجلرتز يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات هذه المرة. في غضون ذلك، بدا مانشستر يونايتد متعبًا وغير قادر على إجراء تغييرات كثيرة بسبب الإصابات التي زادت من القيود على سكينر، الذي كان يعمل بالفعل مع فريق أصغر من المطلوب بعد فترة انتقالات صيفية لم تشهد صفقات كافية لتجهيز هذا الفريق لمواجهة تحديات أربع مسابقات.

    قال سكينر في وقت سابق من هذا الموسم: "أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيلة أكبر. لا شك لدي في ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى تعزيز التشكيلة في فترة الانتقالات الشتوية".

    وقد أكد على ذلك مرة أخرى في ديسمبر، عندما قام بتغيير تشكيلته الأساسية استعدادًا لمباراة ليون ورأى فريقه يخسر 3-0: "[الفريق] يحتاج إلى الدعم ويحتاج إلى لاعبين ذوي جودة عالية. لا أريد أن أقلل من شأن أي لاعب في فريقي. أنا أحب [اللاعبين] وما يفعلونه. لا يتعلق الأمر باستبدالهم، بل بمحاولة تطوير الفريق".

  • Lea Schuller Man Utd Women signing 2026Getty Images

    دفعة يناير

    وقد نجح يونايتد في تحقيق ذلك الآن. لوندكفيست، الظهير الديناميكي الذي جاء من سان دييغو ويف، شغل مكانًا ضروريًا في تشكيلة الفريق، حيث يتنافس مع جايد ريفيير. تتميز ريفير بأسلوبها النشط والحيوي الذي يتطلب الكثير من الجهد، ومن الضروري أن يكون هناك لاعب آخر يتناوب معها في التشكيلة حتى تظل فعالة قدر الإمكان طوال الموسم، في حين أن لوندكفيست نفسها تتمتع أيضًا بالعديد من الصفات عالية المستوى التي يمكنها أن تضيفها إلى فريق يونايتد.

    ومع ذلك، فإن المهاجمات هن الأكثر لفتًا للانتباه - وربما الأكثر أهمية. شولر، المهاجمةمهاجمة تتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستوى، وصلت بعد أن سجلت 103 أهداف في 180 مباراة مع بايرن ميونيخ وسجلت 54 هدفًا في 82 مباراة مع المنتخب الألماني، بينما انضمت وانغرهيم، التي لا تزال في الحادية والعشرين من عمرها، إلى النادي مقابل مبلغ قياسي بعد أن سجلت 17 هدفًا في موسمها في بلدها السويد، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة مع فريقها هاماربي الذي احتل المركز الثاني في دوري دامالسفينسكان.

    تظهر القوة الهجومية التي يمكن أن تضيفها اللاعبتان إلى هذا الفريق من خلال هذه الأرقام. لكن التنوع والمرونة اللذين تضفيهما على هجوم يونايتد هما اللذان يمكن أن يغيرا مجرى المباريات مع اقتراب بعض المواجهات المهمة.

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    زيادة عدم القدرة على التنبؤ

    في عام 2026، رأينا أن مانشستر يونايتد أصبح أكثر تقلبًا في الهجوم بفضل هذه التعاقدات الجديدة. قبل العطلة الشتوية، كان من الممكن دائمًا توقع تشكيلة الشياطين الحمر بدقة. على الأرجح، كانت إيلا تون ستلعب في مركز رقم 10، وجيس بارك ستشغل مركزًا حرًا على الجانب الأيمن، وميلفين مالارد ستلعب على الجانب الأيسر، وإليزابيث تيرلاند ستقود الهجوم.

    مع تحسن لياقة فريدولينا رولفو بعد وصولها من برشلونة في الصيف، أدخلت بعض التنوع، حيث دخلت في الهجوم على الجانب الأيسر لتحل محل مالارد أو لتدفع الفرنسية إلى دور المهاجمة المركزية، مع وجود تيرلاند على مقاعد البدلاء.

    الاتساق في اختيار الفريق أمر جيد. فهو يتيح للاعبات بناء ترابط وعلاقات مهمة على أرض الملعب. على سبيل المثال، عملت بارك وتون معًا بشكل ممتاز في النصف الأول من الموسم بسبب انتظامهما في اللعب بجانب بعضهما البعض، بالإضافة إلى علاقتهما الرائعة خارج الملعب. لكن هذا قد يؤدي إلى جو من التوقع، ولم يكن لدى سكينر العديد من الخيارات لتجنب ذلك كما هو ضروري عند المشاركة في العديد من المسابقات على مستوى النخبة.

  • Elisabeth Terland Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    خلط الهجوم

    تغير هذا الوضع منذ بداية العام الجديد. في آخر ست مباريات، لم يبدأ يونايتد بأربعة لاعبين متطابقين في الهجوم، حيث كان بإمكانه الاختيار من بين مالارد وبارك ورولفو وتيرلاند وشولر ووانغرهيم وسيمي أوجو وليزا نالسوند للعب في تلك المراكز، مع عودة تون إلى التشكيلة الشهر المقبل بعد تعافيها من الإصابة.

    في تلك الفترة، سجل مانشستر يونايتد 15 هدفًا بمتوسط 2.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو ارتفاع كبير عن المتوسط الذي كان 1.86 قبل العطلة الشتوية. بالطبع، لا تزال نتائج هذا العام عينة صغيرة، وفوز يونايتد 5-0 على بيرنلي من الدرجة الثالثة في كأس الاتحاد الإنجليزي يشوه الأرقام إلى حد ما، لكن الاختبار البصري يشير إلى قوة إضافية في الهجوم، قوة لم تزد إلا مع مرور كل أسبوع مع استقرار وانغرهيم وشولر.

  • Man Utd Women Liverpool 2026Getty Images

    خيارات كثيرة

    هذا يعني أنه مع اقتراب يونايتد من نهاية الموسم، أصبح من الصعب على المنافسين التخطيط لمواجهته. على سبيل المثال، لعبت بارك بشكل حصري تقريبًا على الجانب الأيمن خلال النصف الأول من الموسم؛ ومنذ بداية العام، لعبت على الجانب الأيمن والأيسر وفي الوسط. في نفس الوقت، تم استخدام ثلاث لاعبات مختلفات في دور رقم 10، ولعبت مالارد في الجانب الأيمن والأيسر، بينما لعبت تيرلاند وشولر ثلاث مباريات كلاهما في خط الهجوم.

    يوم الخميس، يواجه يونايتد فريق أتلتيكو الذي فاز عليه 1-0 في مرحلة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصلت عليها دومينيك يانسن، مما قلص عدد لاعبيه إلى 10 لاعبين خلال معظم المباراة. في ذلك اليوم، أشرك يونايتد تشكيلة أساسية ضمت تون في المركز رقم 10، مع مالارد ورولفو على جانبي تيرلاند.

    هذه المرة، سيكون تخمين أتلتيكو جيدًا مثل أي تخمين آخر بشأن من سيختار سكينر لخوض مباراتي هذه المواجهة، حيث يستعد يونايتد لإضفاء مزيد من عدم القدرة على التنبؤ على المرحلة الحاسمة من الموسم. بعد أن عمل الفريق بجد، وأحيانًا في ظل ظروف صعبة، في النصف الأول من الموسم ليضع نفسه في وضع رائع قبل الأشهر القليلة الأخيرة، فإن التعزيز الهجومي الذي وفرته فترة الانتقالات في يناير قد يدفع الشياطين الحمر إلى آفاق جديدة.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

دوري أبطال أوروبا للسيدات
أتلتيكو مدريد للسيدات crest
أتلتيكو مدريد للسيدات
AMA
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
MAN
0