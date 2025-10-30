Abderrazak Hamdallah Shabab Wehda SPL RSLSocial GFX
بعد غيابه الطويل .. تطورات جديدة حول إصابة عبدالرزاق حمد الله قبل ديربي الهلال والشباب!

هل يشارك حمد الله أمام الفريق الذي مثله في مونديال الأندية؟

لا تزال جماهير نادي الشباب، تتساءل حول موعد عودة الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليس فقط بسبب الإصابة التي غيبته عن الملاعب في عدة مباريات، بل رجوعه أيضًا لتسجيل الأهداف، حيث لا يزال في انتظار إحراز أول هدف في موسم 2025-2026.

الشباب، الذي يعاني من "الترنح" ولم يفز في 6 مباريات في دوري روشن، حتى الآن، سوى في لقاء وحيد، يستعد لمواجهة صعبة أمام جاره الهلال، في ديربي الرياض الذي يجمع بين الفريقين، على ملعب المملكة آرينا، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

وتواجد حمد الله في مدرجات ملعب الشباب، خلال المباراة الماضية أمام ضمك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها المغربي منذ مشاركته مع منتخب بلاده للمحليين، وأيضًا غيابه عن لقاءات الشباب منذ مواجهة الفيحاء في 19 سبتمبر الماضي.

  • أنباء سعيدة لجماهير الشباب

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن عبد الرزاق حمد الله، سيخضع لاختبارات بدنية وفنية، من أجل تحديد إمكانية مشاركته في ديربي الهلال.

    ورغم أن المغربي خاض تدريبات انفرادية، الأربعاء، إلا أنه يُتوقع عودته للتدريبات الجماعية، اليوم "الخميس"، بعد اكتمال برنامجه التأهيلي.

    وكان حمد الله قد شارك في مباراة تجريبية لمنتخب المغرب للمحليين، تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، حيث سجل هدفًا أمام الكويت من علامة الجزاء، قبل أن يغادر المباراة بإصابة عضلية.

    وخضع حمد الله لجلسة علاجية بإبرة البلازما، في مركز فيفا الطبي في دبي، بغرض تسريع عملية التعافي من الإصابة العضلية.

    وبات حمد الله قريبًا من دعم صفوف الشباب، أمام الهلال الذي استعار المغربي لعدة دقائق فقط، أثناء المشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025، حيث اقتصرت فترة الإعارة على مشاركته بديلًا أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، قبل أن يغادر الأزرق البطولة وينهي إعارة حمد الله.

  • غياب أحد أسلحة الليث

    في المقابل، تلقت جماهير الشباب، أنباءً صادمة بغياب ياسين عدلي، لاعب وسط الفريق، عن مباراة الهلال، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة ضمك.

    ويعد عدلي أحد أبرز أسلحة الشباب "التكتيكية" في وسط الميدان؛ من خلال القدرة على الربط بين الخطوط، وبناء الهجمة، وتمريراته التي توجد الحلول إلى المهاجمين، خاصة وأنه لعب دورًا في تعادل الشباب أمام الأهلي، بعدما ساهم في لقطة الهدف، الذي سجله جوش براونهيل، وتسبب الظهير ماتيو دامس، في إيصاله لمرمى فريقه بالخطأ.

    حمد الله ينهي الخلاف القديم

    وبعد أحاديث مطولة حول الخلاف الذي وقع بين عبد الرزاق حمد الله ويانيك كاراسكو، ثنائي الشباب، بسبب تنفيذ ركلة جزاء في مباراة الخلود بالموسم الماضي، عاد المغربي ليؤكد أن ما حدث صفحة وانطوت، ولا مجال للحديث عنها مجددًا.

    وأثناء تواجده في مدرجات مباراة ضمك، استجاب حمد الله لطلب أحد المشجعين، بالتوقيع على قميص لنادي الشباب، يحمل رقم "10" واسم كاراسكو، كما صفق المهاجم المغربي لزميله البلجيكي بعد تسجيل هدف من علامة الجزاء، على طريقة بانينكا.

    وفي الوقت الذي يعاني فيه حمد الله، من عدم التسجيل هذا الموسم، بسبب مشاركته في ثلاث مباريات فقط مع الشباب، واكتفائه بصناعة تمريرة حاسمة، ارتدى يانيك كاراسكو ثوب البطولة، وبات العنصر المسجل لفريقه.

    كاراسكو شارك في جميع المباريات الثماني مع الشباب، منذ بداية الموسم، سواءً في دوري روشن أو كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل هدف في 6 مباريات، حيث هز شباك الخليج والحزم والخلود وضمك، وهدفين ضد أبها والزلفي في الكأس.

    الشباب تمكن من العبور إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الزلفي، إلا أن القرعة وضعته في مواجهة صعبة أمام الاتحاد - حامل اللقب -، والذي أقصى النصر من دور الـ16 بهدفين مقابل هدف.

    أما عن وضعه في دوري روشن، فإن الشباب يعاني بشدة من تراجع النتائج، حيث سجل فوزًا وحيدًا في 6 مباريات، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، ليحتل المركز الثاني عشر، برصيد 6 نقاط.

    حمد الله في "حرب" مع الشائعات

    وأصبح حمد الله "مثار جدل" كبير منذ بداية الموسم الجاري، والتي بدأت مع أنباء اقترابه من الرحيل عن الشباب في فترة الميركاتو الصيفي، حيث قال الإعلامي فلاح المطرفي، إن الشباب تلقى عرضًا من نادي الفتح، ولكن تم رفض العرض، بداعي طلب الفتح تكفل الإدارة الشبابية بدفع 6 ملايين ريال من راتب المغربي، مقابل 4 ملايين من "النموذجي".

    وكان حمد الله قد انتقل إلى الهلال، على سبيل الإعارة، إبان المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أنها كانت إعارة قصيرة، بدأت وانتهت في مباراة فلومينينسي البرازيلي، في ربع النهائي، حيث شارك بديلًا في الدقيقة 75، قبل أن يودع الأزرق المونديال، لتقرر إدارة النادي العاصمي إنهاء رحلة المغربي.

    وعاد حمد الله إلى الشباب، إلا أنه شارك في 3 مباريات بدوري روشن السعودي، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، مكتفيًا بتمريرة حاسمة واحدة.

    وتكفلت إدارة الشباب، ومتحدثه الرسمي، بالرد في أكثر من مناسبة، على اتهامات متداولة حول حمد الله، بدءًا من الاتجاه نحو رحيل المغربي، والذي رد عليه المتحدث تركي الغامدي، بتغريدة عبر منصة (إكس)، مؤكدًا أن الإدارة ليس لديها أي نية لبيع عقد المغربي، أو محمد الشويرخ، في الميركاتو الصيفي.

    وواجه حمد الله اتهامات بـ"التمرد" على إدارة الشباب، أكثر من مرة، بين الغياب عن التدريبات في فترة التوقف الدولي، خلال شهر سبتمبر، ليرد الغامدي بأن غياب حمد الله سببه السفر إلى الولايات المتحدة لظروف شخصية، بموافقة الإدارة.

    وشنّ الإعلامي خالد الشنيف، والمحلل أحمد حسام ميدو، هجومًا ضد حمد الله، بداعي الإصرار على الانضمام لمنتخب المغرب "المحلي" على حساب الاستمرار مع الشباب من أجل التعافي من الإصابة، ليرد متحدث الشباب مجددًا، برسالة شديدة اللهجة، واصفًا الشنيف بأنه يجهل انضمام عبد الرزاق لمنتخب بلاده خلال أيام الفيفا، وقبل انضمامه، تعافى من الإصابة وشارك في ثلاث حصص تدريبية، كما وصف ميدو بأن رهانه خاسر على سفر حمد الله رغم رفض الإدارة.

