البحث عن الحب بملاعب أوروبا .. مشجع ريال مدريد واللحظات الأخيرة، برشلونة و"عشق الامتلاك" وموعد ينتهي بمكالمة طارئة

جولة أوروبية مثيرة .. ولكن بعيدًا عن المستطيل الأخضر

آرسنال دائمًا يخرج لنا بكل ما هو غريب وعجيب، وهذه المرة لا يتعلق الأمر بمصباح ميكيل أرتيتا في غرفة الملابس، أو إرساله صورًا لعائلة ريكاردو كالافيوري لإقناعه بالانضمام للمدفعجية.

الحديث هنا عن حدث للمواعدة .. نعم! آرسنال أعلن عبر موقعه الرسمي في نهاية مارس الماضي، عن منح مشجعيه الفرصة من أجل العثور على الحب في ملعب الإمارات أثناء مشاهدة المباريات.

فكرة مجنونة ولكنها مفيدة للبعض، ولكن تخيل لو تم تطبيقها على أرض الواقع بمختلف أندية العالم، كيف سيكون شكل الموعد الغرامي؟ وهل سينجح في النهاية ويسفر عن شيء ما؟ هذا ما سنعرفه في هذه الجولة التخيلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سنبتعد قليلًا عن المستطيل الأخضر، ونذهب إلى مختلف ملاعب أوروبا لتطبيق فكرة آرسنال وفقًا للطابع العام لأغلب فئات مشجعي كل فريق..